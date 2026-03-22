Komoly fordulat közeleg az energiapiacon: ebből a CATL és a BYD sem akar kimaradni

Összesen több mint száz kínai cég – köztük a CATL akkumulátorgyártó és a BYD elektromosautó-gyártó – fejleszt perovszkit napelemeket. A technológia vékony és könnyű cellákat ígér. Ezek alacsony költséggel és magas hatásfokkal állíthatók elő. Ráadásul rugalmas hordozófelületekre is felvihetők, így például épületek falára is könnyedén telepíthetők.

A Csiangszu tartományban működő UtmoLight 2025 februárjában indította el a világ első, gigawattos kapacitású perovszkitnapelem-gyárát. Az üzemben évi 1,8 millió cellát kívánnak előállítani, 17,44 százalékos hatásfok mellett. A hangcsoui Microquanta Semiconductor 2025 márciusában jelentette be, hogy gigawattszintű gyártósorai elkészültek. Novemberben pedig már

be is mutatták a világ legnagyobb, kereskedelmi forgalomba szánt perovszkit paneljeit, amelyek 18,6 százalékos hatásfokkal működnek.

A Kunsan GCL Optoelectronic Materials tavaly júniusban helyezte üzembe 5 milliárd jüan (mintegy 726 millió dollár) értékű gyárát, szintén Csiangszu tartományban. A jelenleg 1 gigawattos kapacitású létesítményt a jövőben 2 gigawattra kívánják bővíteni.

A hagyományos szilíciumalapú napelemek hatásfoka lassan eléri az elméleti maximumot. Ezzel szemben a perovszkit technológia az anyagösszetételek számtalan kombinációjának köszönhetően még jelentős fejlődési potenciált kínál. Az RTS japán tanácsadócég elemzői szerint erre a piacra viszonylag könnyű belépni, mivel nem igényel nagyszabású kutatási infrastruktúrát. Kínában több mint százezer kutató dolgozik ezen a szakterületen, és sokan közülük európai, amerikai vagy japán egyetemekről tértek haza.

A kínai fejlesztők köre lényegesen változatosabb, mint a japán, ahol főként vegyipari és elektronikai vállalatok foglalkoznak a technológiával. Az UtmoLight például a Great Wall Motors autógyártóhoz kötődő Svolt Energy akkumulátorgyártóból vált ki még 2020-ban. A Kunsan GCL Optoelectronic pedig két olyan kutató startupjából nőtt ki, akik a pekingi Csinghua Egyetemen ismerkedtek meg egymással. Mindemellett több

nagy szilíciumnapelem-gyártó is dolgozik olyan tandem cellák fejlesztésén, amelyek a perovszkitot és a szilíciumot kombinálják.

A japán ipar számára a jelenlegi helyzet kísértetiesen ismerős. A 2010-es évek körül még a Sharp, a Kyocera és a Panasonic uralta a globális szilíciumnapelem-piacot, a kínai tömeggyártás azonban idővel kiszorította őket. Most minden erejükkel igyekeznek elkerülni, hogy a történelem megismételje önmagát. A Panasonic például a kis szériás, speciális vevői igényekre szabott fejlesztésekre összpontosít, tudatosan kerülve a méretgazdaságosságra és az alacsony árakra építő versenyt. Egy másik japán szereplő, a Sekisui Chemical a vékonyfilmes technológiára fókuszál, és 2030-ra tervezi felépíteni saját, 1 gigawattos kapacitású gyárát.

