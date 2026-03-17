Lehullt a lepel: titkos üzletet kötött a háttérben Elon Musk - Itt van a fordulat a Teslánál?
Lehullt a lepel: titkos üzletet kötött a háttérben Elon Musk - Itt van a fordulat a Teslánál?

A Tesla 4,3 milliárd dollár értékű akkumulátorcella-vásárlási megállapodást kötött a dél-koreai LG Energy Solutionnel. A michigani Lansingben gyártott cellákat a vállalat az energiatároló rendszereihez használja majd fel - jelentette a Cnbc.
A lansingi üzem eredetileg az LG és a General Motors (GM) közös vállalataként működött. A GM azonban 2024 végén kivonult a projektből, és eladta a részesedését az LG-nek.

Bár a Tesla bevételeinek nagy része továbbra is az elektromos autók eladásából származik,

az energiaüzletág rohamosan növekszik.

A vállalat Megapack rendszerei hálózati léptékű energiatárolást biztosítanak. Ezek a berendezések a megújuló forrásokból, illetve a csúcsidőn kívül termelt áramot tárolják, majd a magas kereslet idején visszatáplálják a hálózatba. Erre a megoldásra az adatközpontok növekvő energiaigénye miatt egyre nagyobb szükség van. Tavaly az energiaszegmens bevétele 27 százalékkal nőtt, és elérte a 12,8 milliárd dollárt.

Ez a teljes árbevétel 13 százalékát tette ki, miközben az autóipari üzletág 10 százalékos visszaesést könyvelhetett el.

Az LG Energy Solution szóvivője megerősítette, hogy a vállalat célzott gyártósorokat hoz létre a lansingi üzemben a megállapodás teljesítésére. Az LG már tavaly átállította a létesítményt a lítium-vas-foszfát (LFP) prizmatikus cellák gyártására. Ekkor egy meg nem nevezett partnerrel kötött, 4,3 milliárd dolláros szerződést is bejelentettek, amelyről most kiderült, hogy a Teslával köttetett.

Elon Musk a januári negyedéves eredménybeszámolón elmondta, hogy az energiaüzletág "belátható időn belül rendkívül magas növekedést fog produkálni". Vaibhav Taneja pénzügyi igazgató ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a profitmarzs szűkülésére kell számítani. Ezt az olcsóbb versenytársak, például a kínai BYD, illetve a vas-levegő akkumulátorokat fejlesztő Form Energy klímatechnológiai startup jelenléte, valamint a növekvő vámterhek okozzák.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Parlamenti választás és piaci reakciók

