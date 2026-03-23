Döntött a légitársaság: több hónapig nem indulnak a járatok

A Lufthansa a térségben zajló fegyveres konfliktusra hivatkozva
további hónapokkal meghosszabbítja közel-keleti járatainak felfüggesztését.
A német légitársaság hétfői közleménye alapján a Dubajba és Tel-Avivba tartó járatok május 31-ig szünetelnek. Az Abu-Dzabiba, Bejrútba és Teheránba induló járatokat pedig egészen október 24-ig felfüggesztették.
Az érintett utasok díjmentesen átfoglalhatják a repülőjegyüket, vagy a jegyár teljes visszatérítését kérhetik.
A döntés azután született meg, hogy az IAG SA légitársasági csoporthoz tartozó British Airways szintén május 31-ig meghosszabbította ritkított menetrendjét a régióban.
Az európai légitársaságok eközben ázsiai és afrikai útvonalakra csoportosítják át a felszabadult kapacitásaikat. Ezzel igyekeznek kihasználni a lehetőséget, hogy visszaszerezzék a közel-keleti versenytársaiknak korábban átengedett piaci részesedésük egy részét.
Kritikus problémára keresi a megoldást Európa egyik legerősebb országa
Fókuszban az üzemanyagellátás.
Kiszivárgott a hangfelvétel: kiderült, mi okozta a New York-i repülőgép-balesetet
Nem ez az első ilyen incidens.
Kulcsfontosságú támadást indított Izrael
Az Iszlám Forradalmi Gárda fő biztonsági parancsnoksága a célpont.
Robbanhat a botrány: nagyon furcsa dolgok történtek Trump bejelentése előtt
Bennfentes kereskedés történt?
Itt a szomorú lista: a forint eddig a háború legnagyobb vesztese
Miért pont a magyar devizát viselte meg a háború?
Sziklaszilárd bizonyítékról beszél Zelenszkij - Oroszország titokban segítheti Iránt!
"Megcáfolhatatlan" bizonyíték.
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Úgy néz ki, Trump félrerántja a kormányt - Mi jön most?
Megmozdultak a piacok.
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.