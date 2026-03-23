Döntött a légitársaság: több hónapig nem indulnak a járatok
Döntött a légitársaság: több hónapig nem indulnak a járatok

A Lufthansa a térségben zajló fegyveres konfliktus miatt további hónapokkal meghosszabbítja közel-keleti járatainak felfüggesztését, írja a Bloomberg.

A német légitársaság hétfői közleménye alapján a Dubajba és Tel-Avivba tartó járatok május 31-ig szünetelnek. Az Abu-Dzabiba, Bejrútba és Teheránba induló járatokat pedig egészen október 24-ig felfüggesztették.

Az érintett utasok díjmentesen átfoglalhatják a repülőjegyüket, vagy a jegyár teljes visszatérítését kérhetik.

A döntés azután született meg, hogy az IAG SA légitársasági csoporthoz tartozó British Airways szintén május 31-ig meghosszabbította ritkított menetrendjét a régióban.

Az európai légitársaságok eközben ázsiai és afrikai útvonalakra csoportosítják át a felszabadult kapacitásaikat. Ezzel igyekeznek kihasználni a lehetőséget, hogy visszaszerezzék a közel-keleti versenytársaiknak korábban átengedett piaci részesedésük egy részét.

