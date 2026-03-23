Figyelmeztetnek a szakértők: soha nem viselkedtek még úgy a piacok, mint Trump elnöksége alatt

Trump hétfő reggel a Truth Social felületén jelentette be, hogy visszavonja Irán energetikai infrastruktúrájának lebombázására vonatkozó fenyegetését. Döntését azzal indokolta, hogy előrelpépés történt a tárgyalásokon. Az olajár azonnal bezuhant, a kötvényhozamok meredeken estek, a kereskedők pedig erős részvénypiaci nyitásra számítottak. Mindez azonban szinte lényegtelenné vált, amikor alig egy órával később Irán cáfolta a tárgyalások tényét. A Wall Street számára az üzenet mégis egyértelmű maradt. Trump legalábbis szeretné lezárni a három hete tartó konfliktust, amely válságba sodorja a világgazdaságot.
A bejelentés egy mindössze öt perces, de rendkívül heves piaci ralit indított el, amely a háború kitörése óta a legvolatilisebb kereskedési napot koronázta meg.
Az S&P 500 index a nyitáskor 2,2 százalékot ugrott, ami május óta a legnagyobb emelkedésnek számít. A kétéves amerikai állampapír hozama egy ponton 3,79 százalékra süllyedt, a Brent nyersolaj ára pedig hordónként 100 dollár alá esett. Az európai részvény- és kötvénypiacok szintén gyors visszapattanást mutattak.
A lelkesedés azonban gyorsan alábbhagyott, amint a befektetők ráébredtek, hogy ezt a háborút nem olyan egyszerű leállítani, mint egy vámháborút. Brad Conger, a Hirtle Callaghan befektetési igazgatója szerint:
Ez már nem csak Trump döntésén múlik, nem úgy, ahogy a vámokat egyetlen tollvonással vissza lehetett vonni.
A nap végére az S&P 500 nyeresége 1,2 százalékra olvadt, és az állampapírpiaci rali is veszített a lendületéből.
A Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakult energiaellátási válság hatásai az elmúlt héten váltak igazán érzékelhetővé. Az elszálló energiaárak újabb inflációs sokkot jeleznek előre. A kereskedők arra számítanak, hogy a jegybankok világszerte kamatemelésre kényszerülnek. Mindez a stagfláció rémét idézi fel, és több mint 2500 milliárd dollárt törölt ki a globális kötvénypiac értékéből. Ez az elmúlt három év legnagyobb havi veszteségét vetíti előre. A helyzet ráadásul aláássa a Trump-kormányzat saját célkitűzéseit is. Ilyen volt a jelzáloghitelek kamatainak csökkentése, az olajárak kordában tartása, valamint a kongresszusi választások előtti pozitív gazdasági narratíva felépítése.
Trump első ciklusa során a kereskedők megtanulták, hogy az elnök rendszerint meghátrál, ha a piacok túlságosan nagy esést szenvednek el. Ezt a viselkedésmintát a zsargonban "TACO-kereskedésnek" (Trump Always Chickens Out) nevezték el. Ez a jelenség egy erős "vedd az esést" mentalitást alakított ki a befektetők körében. Az iráni háború azonban megtörte ezt a hitet: a konfliktus továbbra is eszkalálódik, Irán vezetése a helyén maradt, a Hormuzi-szoros blokádja pedig a globális energiaellátás egyik legfontosabb útvonalát vágta el.
Jordan Rochester, a Mizuho Bank stratégája szerint a Fehér Ház üzenetei káoszt okoznak a piaci pozicionálásban:
A legnehezebb nem a háború kimenetelét megjósolni, hanem a Fehér Ház kommunikációját, és azt, hogy a piacok miként reagálnak majd erre.
Michael Kantrowitz, a Piper Sandler befektetési stratégája ehhez hozzátette, hogy Trump ide-oda kapkodása tovább tetézi a már meglévő bizonytalanságot.
Ez a helyzet egyszerre gátolja meg a határozott eladási hullámok kialakulását és a tartós optimizmus visszatérését.
Címlapkép forrása: Getty Images
Kivezényelték a katonákat Brüsszel utcáira
Egy robbantás az előzmény.
Megszületett a tervezet: zöld utat kaphat a katonai beavatkozás a Hormuzi-szorosnál
Más kérdés, hogy elfogadják-e.
Vakarják a fejüket a kutatók: olyan lény jelent meg Horvátországban, aminek nem kéne ott lennie
Rendkívül szokatlan jelenség.
Nincs megállás: hiába tárgyal Trump Iránnal, Izrael folytatja a háborút
A miniszterelnök jelentette be.
Döntött a légitársaság: több hónapig nem indulnak a járatok
Október végéig nem repül néhány járat.
Lezuhant Kolumbiában egy repülőgép, 125 emberrel a fedélzeten
Lakott területtől mindössze 3 km-re történt a becsapódás.
Gigantikus összeget áldoz az Egyesült Államok arra, hogy a szélenergia helyett ismét az olajé legyen a főszerep
Megszületett a megállapodás.
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Úgy néz ki, Trump félrerántja a kormányt - Mi jön most?
Megmozdultak a piacok.
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?