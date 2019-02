Kiterjesztené a biztosításoknál használatos Teljes Költségmutatót a nyugdíjpénztárakra is az MNB, ezen kívül összehangolná ennek számítását az EU-s módszertannal. A felügyelet többek közt a nem életbiztosítási szektorban is növelné a versenyt, melynek olcsóbb és ügyfélbarátabb termékek lehetnek az eredményei és korábban bejelentett, megtakarítási termékekre járó, 30 milliós garancialapjuk összerakását is elkezdenék.

tovább a cikkhez...