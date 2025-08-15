Flottafókusz: elektromos autók a flottában - a greenwashingon túl is van élet

A Portfolio és az MHC Mobility Flottafókusz cikksorozatában a flottaüzemeltetők és céges felhasználók kedvenc modelljeit hasonlítjuk össze. Magas bekerülési költség vs. jó értéktartás, olcsó üzemeltetés, de éppen csak elégséges felhasználói élmény? A prezstizs mindent felülír vagy marad a józan ész? Érdemes már most elektromos autókra váltani, vagy jobb még inkább kivárni? Kell félni a kínai márkáktól, vagy nyugodt szívvel kerülhetnek be a flottákba? Cikksorozatunk negyedik részében a legnépszerűbb tisztán elektromos modelleket hasonlítjuk össze.

Ugyan egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az elektromos autók a hazai új autó piacból, mégsem magától értetődő, hogy az autóflottákban is hasonló gyorsosággal hódítsanak teret. Számos nagyvállalat komoly fenntarthatósági vállalásokat fogalmazott meg az elmúlt években, amelyek egyik pillére a vállalat mobilitási portfóliójának zöldítése. Míg korábban erre a plug-in hibrid autók is alkalmasak voltak, a zöld rendszám lekerülésével már csak a tisztán elektromos autókkal lehet a külvilág számára is meggyőzően bizonyítani az elkötelezettséget.

Nincs mese, míg a plug-in-ekkel még lehetett trükközni, és szinte kizárólag a belső égésű motorral használni, addig a teljesen elektromos társakkal már nincs választás, muszáj tudatosan élni a mindennapokat.

Ahhoz azonban, hogy egy vállalat reálisan több elektromos autót is üzemeltessen, olyan telephelyre van szükség, ahol kialakítható a megfelelő töltési infrastruktúra. Enélkül szinte esélytelen a relatív kompromisszummentes használat, még akkoris, ha töltőkártyát kap az alkalmazott, az otthoni töltést egyelőre jogszabályi korlátok miatt nehézkes a munkavállónak kifizetni. Ha azonban a telephelyi töltés lehetséges, a korábbinál sokkal alacsonyabb fenntartási költségekkel és ritkább szervízlátogatásokkal érdemes számolni. Merre billen akkor a mérleg nyelve?

„Részletesen feltérképezzük az ügyfeleink használati szokásaikat és igényeit, majd ezek alapján ajánlunk megfelelő járműveket kategória, típus és hajtáslánc szerint. Ha egy adott feladathoz az elektromos technológia bizonyul legalkalmasabbnak, azt javasoljuk – de minden esetben racionális, szakmai alapokra építve tesszük meg az ajánlást.” - mondta Banovic Aleksandra az MHC Mobility kereskedelmi vezetője.

Lássuk, milyen elektromos autóba érdemes belevágnia annak a vállalatnak, amely elkötelezte magát a zöldítés mellett:

1. Tesla Model 3 RWD Premium

A Tesla Model 3 Európa egyik legnépszerűbb elektromos autója, az eladási statisztikákban rendszerint csak a nagytestvér Model Y előzi meg. A Tesla eladásai ugyanakkor Európában és világszinten is bezuhantak, amelyben egyaránt szerepe lehet Elon Musk politikai szerepvállalásának, de legalább ennyire az ázsiai és európai versenytársak megerősödésének is. Nem lehet elvitatni, hogy a Tesla új korszakot nyitott az autózás világában, és a mai napig képes olyan kuriózumokra, amelyekre más nem,

de képességei már egyre kevésbé tekinthetők különlegesnek, sőt.

Az MHC flottájából egy hároméves, 90 ezer kilométert futott példányt tesztelhettünk. Az autó a kevés elérhető felszereltségi szint alján helyezkedett el a leggyengébb 283 lóerős motorral (500 lóerősen is elérhető az autó), 60 kW-os akkumulátorral és hátsókerékhajtással. Kijelenthető, hogy ez a Tesla belépőszintű modellje. Kívülről már teljesen megszoktuk a formáját, bemutatásakor sem volt különösebben formabontó, de mára jócskán beérte, és talán le is hagyta designban az elektromos autóipar az amerikai gyártót.

Mindenesetre a formája a mai napig megjegyezhető, beégett az emberek retinájába:

letisztult, egyszerű, a nagytestvér Y-ra pedig talán ez méginkább igaz. Sötétkék színben nem igazán elterjedt, mindenesetre kifejezetten elegánsnak, de egyben dinamikusnak is hat, különösen a hatalmas szürke alufelnikkel, és /45-ös gumikkal.

Az autót kártya nyitja, érintésre kattan a zár. Beülve szürke bőr(szerű) belső fogad, nagyon egyhangú, kissé szomorú a beltér. Másrészről a Tesla mérnökei egyértelműen a letisztultságot és minimalizmust tűzték a zászlójukra: minél kevesebb fizikai gomb, csak a funkcionalitáshoz legszorosabban kötődő, esetleg kötelező kezelőszervek. Ezt lehet szeretni vagy nem, de kétségtelen, hogy ebből a koncepcióból nem engedett soha a gyártó, identitásává vált, az általa keltett hullámot nem egy más, főként kínai konkurens lovagolta/lovagolja meg a mai napig.

Az utastérben rendkívül elegáns, világos tónusú, talán nyírfa hatású fabetét fut végig, de ezen és némi szálcsiszolt alumínium imitáción kívül gyakorlatilag semmilyen vizuális inger nem éri a felhasználót. Az ajtóbetétek nagyon kellemes és prémium hatást tükröző alcantara betéteket kaptak, de kopogós műanyagból itt sincs hiány. Az ajtónyitás teljesen elektromos. A központi kijelző alatt két vezetéknélküli, hűtött telefontoltöltő kapott helyet.

A központi kijelző és a rajta futó szoftver valószínűleg ma az autóipar legfelhasználóbarátabb, legintuitívabb rendszere.

Ez az, amiben még nem érték utol a versenytársak, de egyre közelebb érnek hozzá. A kormány még hagyományos kialakítású, sőt még a fokozatválasztó és az indexkar is hagyományos bajuszkapcsolón kapott helyet. Rácfelvarráskor ezek is megszűntek: a fokozatválasztó a képernyőre, az index pedig a kormányra költözött. Előbbi megszokható, utóbbi megoldás viszont még a fanatikus Tesla rajongókat is megosztja. A vásárlói visszajelzésekre hatással végül - ha minden igaz - vissza is fog kerülni az indexkar a legújabb modellekbe. Óracsoport nincs, minden információt a központi kijelzőn érünk el.

A hátsó tér nagyon tágas, az ülések is kényelmesek, a digitális klíma kétzónás, de a hátsó utasoknak is jut légrostély, illetve USB aljzatok. Fix panorámatető jár már az alapmodellhez is, elhúzható roló azonban nincs. A napon állva sugározza a hőt a tető, ellenben távolról is be tudjuk indítani a klímát, hogy mire beszállunk az autóba, akkor se legyen forróság. Ugyanerre szolgál a „dog mode” is, amikor a házikedvencet bezárva is lehet az autóban hagyni, akkor sem lesz semmi baja. A csomagtartó hatalmas, 650 literes, természetesen elektromosan nyílik.

Az autóban a legtöbb vezetéstámogató rendszer, így a tolatókamera, a vészfékasszisztens, a holttérfigyelő, sávtartó, adaptív tempomat mind megtalálható. A 60 kW-os akkumulátor 85%-os töltöttségen 340 km. hatótávot biztosított az autó szerint, ami nem rossz érték, a hűtés-fűtés is hőszivattyús, így még kevesebb energiát használ. A dinamika bőségesen elég, persze az 500 lóerős Performance változathoz képest kevésbé mellbevágó, de egy átlagautós igényeit messze-messze kielégíti.

Összegzés: A Tesla egy fogalom, amely új időszámítást hozott az autóiparba. A konkurensek azonban vészesen közelednek technológiában, ár/érték arányban pedig már meg is előzhetik. A letisztult, minimalista formavilág ízlés kérdése: vagy tetszik, vagy nem, mindenesetre egyénisége szerethető, egy valóságos ikon. Kérdés, hogy az általa nyújtott szolgáltatások és a teljesen saját üzemeltetési ökoszisztéma mennyire könnyíti meg az ügyfelek dolgát.

Előnyök:

Markáns brandépítés: vizuálisan is "zöldíti" a vállalatot

Alacsony fenntartási költségek

Hátrányok:

Magas bekerülési költség

Nehezen meghatározható maradványérték

Szűk szervizálózat

Gyengébb értékesíthetőség a másodpiacon

2. BYD Seal Design RWD

A BYD Seal a Flottafókusz első és egyetlen kínai modellje. Az, hogy szerepelhet ebben az összeállításban nem is azért fontos mérföldkő, mert minőségben vagy tudásban most érte volna be a hagyományos versenytársakat vagy a Teslát, hanem jól mutatja azt a bizalmat, ami a flottaüzemeltetők részéről is egyre erősödik a kínai márkák iránt. Mivel a modellek kiválasztásakor az egyik legfontosabb szempont a racionális üzemeltethetőség, a kedvező értéktartás és a biztos másodpiaci kereslet, ezért joggal gondolhatjuk úgy, hogy

a flottakezelő bízik már annyira a márkában, hogy egyrészt az ügyfeleinek is bátran ajánlja, illetve ő maga sem tart attól, hogy a "flottában tartás" során komoly veszteséget szenvedne el.

Ahhoz képest, hogy 4-5 évvel ezelőtt jószerivel egy magyar vásárló sem tudta, hogy egyáltalán létezik ilyen márka, és csupán 2023 őszén nyílt meg az első BYD szalon az országban, óriási tér-idő ugrásnak tűnik, hogy mára flottákba is be tud kerülni. Ez véletlen lehet? Aligha. A BYD elképesztő gyorsosággal zárkózik fel a Tesla mellé, tavaly gyakorlatilag beérte a tisztán elektromos autók piacán, őrült tempójú nemzetközi terjeszkedésében az épülő szegedi gyár csak az egyik építőkő, az összes kontinensen meghatározó pozíciókat akar kiépíteni a márka. A stratégia egyik zászlóshajója a teljesen elektromos Seal, illetve annak SUV változata a Seal U. Előbbiből hoztunk egy szinte teljesen új példányt a budaörsi Wallistól.

Az autó fehér színben érkezett hozzánk, a másik legnépszerűbb az ezüstös, kékes szín, amely talán a nevére (seal-fóka) is utalást tesz. Mindenesetre az alapszínben is vonzó az autó, határozott és egyedi karakterrel bír.

Sok a látványosan műanyag elem, az ál-légbeömlő például a küszöbök végénél, vagy hátul az ál-diffúzor, de ennek ellenére egyáltalán nem tűnik "gagyinak".

A 19 collos cizellált felnik a kínai autókon (is) megszokott műanyagbetéteket kaptak, /45-ös gumival szerelték őket, ami nem túl pénztárcabarát választás, de kétségtelenül mutatós. Az ajtósíkból kiemelkedő kilinccsel már több kínai modellen, például a Jaecoo 7-en is találkoztunk. Formabontó technológiai megoldás, de használhatóságban nem ad többet a hagyományos társainál. A hátsó lámpák a korszellemnek megfelelően egy csíkban futnak össze.

Az ajtókat kinyitva azonnal a steppelt, gyönyörűen varrott bőrkárpit ragadja meg a tekintetet, az első ülések kifejezetten sportos formájúak, a fejtámla egyben van a hátlappal. A műszerfal rendkívül kellemes tapintású alcantara bevonatot kapott, de sok a szácsiszolt alumíniumnak látszó felület, a középkonzol pohártartóinak kialakítása is kissé formabontó.

A körbefutó hangulatvilágítást az RGB színskála bármely színére be lehet állítani.

Kör alakban helyezték el a legszükségesebb kapcsolókat, amelyek a médiarendszert és a klíma egyes funkcióit vezérlik, az indítógomb és a fokozatválasztó is itt található, amolyan Volvosan, ennek is átlátszó a „váltógombja”. Két hűtött vezetéknélküli töltő kapott még a helyet. A könyöklőn NFC feliratot olvashatunk: az autóhoz NFC alapú kártya is jár, amit a tükörhöz érintve lehet kinyitni az autót, a könyöklőhöz érintve pedig engedélyt adni az elindulásra. A technológia mobilapplikációról is működik, tehát a telefonunk egyben a kulcsunk is lehet. Okos.

Hatalmas a központi kijelző, a szoftver szinte már-már annyira intuitív, mint a Teslában, de ebben még érezhetően előbbre jár az amerikai gyártó. Tökéletes képfelbontás, gyorsoság, logikus felépítés jellemzi a rendszert.

Érdekesség, hogy karaokizni is lehet külön csatlakoztatott mikrofonnal, illetve álló helyzetben több Tetris szintű fedélzeti játékkal is lehet múlatni az időt.

A klíma kétzónás, az ülések hűtöttek, fűtöttek. Nem először tapasztaljuk kínai autóknál, hogy az üléshűtés sokkal hatékonyabb, mint az európai társakéban, percek alatt szinte már kellemetlenné válik a hideg. Az ülések ahhoz képest, hogy sportos benyomást keltenek, kifejezetten komfortosak, körülölelik a sofőrt, elektromosan állíthatók minden irányban, ahogy a deréktámasz is. A bőrkormány remek fogású, alul csapott, fizikai gombokat kapott, amikkel az óracsoport kijelzőjét jól lehet variálni. A Teslához hasonlóan full panoráma tetőt kapunk, ami ugyan sötétített, de árnyékolót nem kapunk, a napsütésben ontja magából a meleget.

A hátsó utasok is kényelemben utazhatnak, a hátsó ajtókra is jutott a finom kellemes tapintású kárpitokból. Az olvasólámpák a BMW 520-hoz hasonlóan érintésre kapcsolnak ki-be. Mivel csak kétzónás a digitklíma, hátulra csak szellőzőrostélyok jutnak, USB aljzatokon lehet tölteni az eszközöket. A csomagtartó ugyan papíron csak 400 literes, élőben mintha többnek tűnne. A csomagtér nyitása pedig egyértelműsíti: nem ötajtós, hanem sedan kialakítással van dolgunk. A forma kétesélyessé teszi az ajtónyitást, ahogy a korábbi Skoda Octaviáknál, itt is lehetőséget adna a forma, hogy a csomagtértető az üveggel együtt nyíljon.

A tesztpéldányunk a gyengébbik hajtást, 313 lóerős hátsókerékhajtást kapott, összkerékhajtással már 530 lóerőt tud.

A több mint plusz 200 lóerőre semmi szükség, az erő így is bőségesen elegendő, már-már letaglózó.

A 82,5 kW-os akkumulátorból a használattól függően 15-20 kW/100 km. reális fogyasztással számolva 400-450 km. hatótáv jön ki, amely szinte lefed minden felmerülő élethelyzetet. Az autóban az összes szokásos vezetéstámogató rendszer rendelkezésre áll: 360 fokos kamera, adaptív tempomat, vészfékasszisztens, sávtartó, keresztforgalom figyelő stb. Ezek közül talán a fáradságérzékelő a legirritálóbb, hiszen bármit akarunk a központi kijelzőn beállítani menet közben, azonnal az orrunkra koppint, hogy inkább az utat figyeljük. Ha alig van fizikai gomb, akkor ez nehéz lesz.

Összegzés: A BYD Seal mind kívül, mind belül egy rendkívül vonzó jelenség, különösen, ha a Teslát vesszük benchmarkként. Minden úgy működik, ahogy kell, semmilyen extra megszokást nem igényel a használta, elől hátul nagy a kényelem. Kellően dinamikus, de a hatótávja miatt sem kell aggódni. Nagyon bele akarunk kötni, de nem nagyon lehet.

Előnyök:

Markáns brandépítés: vizuálisan is "zöldíti" a vállalatot

Alacsony fenntartási költségek

Hátrányok:

Magas bekerülési költség

Nehezen meghatározható maradványérték

A megszokottnál lassabb alkatrészellátás, magasabb szervízidők

Gyengébb értékesíthetőség a másodpiacon

3. Kia Niro EV Gold

A Kia Niro EV ebben a formájában 2022-ben mutatkozott be, elődje, az e-Niro sokáig az ország egyik legnépszerűbb elektromos autója volt. Az új modell – bár műszakilag is tartalmaz újdonságokat – elsősorban a dizájnban változott, elődje sikereit pedig csak tovább növelte, jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a Kia a BEV piacon is erős pozíciókat tudott szerezni. Az MHC flottájából egy kétéves modellt tesztelhettünk, amely eddig közel 25 ezer kilométert futott.

Megszokhattuk, hogy néhány kivételtől eltekintve az elektromos autók igyekeznek futurisztikus(abb) formával is mutatni a külvilág számára az innovatív technológiát. Ez nem mindig sikerül hiba nélkül, de a Niro EV esetében egy egészséges egyensúly tapasztalható, a különcséget elsősorban az első és hátsó fényszórók kialakítása adja.

Elől vízszintesen osztottak a fényszórók, és érdekes formájú Led csíkot rajzol a nappali menetfény. A hátsó, szinte teljesen függőlegesre húzott, vékony csíkként látszódó lámpatestek jól mutatnak, bár engem kicsit túlzottan is emlékeztetnek a negyedik generációs Honda CR-V-jéhez.

A fehér szín különösen gyakori az elektromos autók sorában, kérdés, hogy ez a tiszta technológiával van-e összefüggésben, mindenesetre jól áll az autónak, és persze a pénztárcának is, hiszen minden bizonnyal ez az autó alapszíne. A kerékívek, illetve más karosszériaelemek is fényes fekete műanyagburkolatokat kaptak, amelyek kevésbé tűnnek praktikusnak, nagyon gyorsan karcolódhatnak.

A felnik érdekes, virágsziromhoz hasonló mintát kaptak, kifejezetten vonzzák a tekintetet, és sokkal nagyobbnak is tűnnek, mint valójában.

A 17-es alufelniken viszonylag húsos /55-ös gumik voltak. A fényszórók és a felnik együttesen nagyon modern hatást kölcsönöznek az autónak.

A beltérben kétszínű szürke fél(mű)bőr kárpitozás fogad. Mind a textilrész, mind a műbőr egyaránt inkább az izzasztós fajta, igaz nem is prémiumautóban ülünk. A formák próbálnak nagyon modernek lenni, de a külső designhoz képest sokkal erőltetettebb az összhatás, kissé öncélúnak tűnnek a határozott élek, összevissza futó vonalak. A műszerfal érdekes gumi-műanyag-műbőr-kevlár között átmenetet képező anyaggal van bevonva, de találunk savmart alumíniumot imitáló díszítőcsíkokat is. Az ajtózsebek és néhány kevésbé frekventált helyen lévő műanyag nagyon rossz minőségűnek hat.

A kormány kétküllős, külön kapcsolóval lehet a vezetési módok között váltogatni. Nagyon jó megoldás, ugyanakkor nem biztos, hogy a hétköznapokban olyan sokat használja a sofőr, amilyen kiemelt helyet kapott a kormányon. A középkonzol jó része fekete zongoralakk borítást kapott, de máshol is hangsúlyosan jelen van, ami nem a legtartósabb anyag, már ebben az autóban is számos karcos felülettel találkoztunk. A középkonzolt a fokozatválasztó korong uralja az indítógombbal és néhány funkciógombbal, például a kormány- és ülésfűtés kapcsolóival együtt.

A központi kijelző és a digitális óracsoport képernyője közös keretet kapott. A kétzónás klíma vezérlőpanelje önálló egységet képez, kulturált és egyszerű a kialakítása, mégis elegáns. Néhány funkciót fizikai gombbal, néhányat érintőfelülettel lehet szabályozni. USB A, C és 12 voltos csatlakozót is kapunk, vezetéknélküli telefontöltést viszont nem.

Az interfész menürendszere nagyon egyszerűen átlátható, letisztult, ennél nem is kell több. A klímát a képernyőről is lehet vezérelni. Vezeték nélküli Carplayt is kapunk. A digitális óracsoport széles spektrumon variálható, a multikormány nem fukarkodik a gombokkal, szokni kell, mi hol van, de összességében inkább praktikusnak mondható. A kormány mögött már-már megszokott módon „váltófüleket” találunk, ahol a rekuperáció erőssége változtatható.

Legerősebb módban gyakorlatilag egylábbal lehet vezetni az autót.

A hátsó utasok nincsnek elkényeztetve, igaz szellőzőrostély jut nekik, érdekes megoldás, hogy az első üléstámlák élére helyezték az USB aljzatokat. Az első ülések háta egy egybefüggő műanyagpanel, ami leginkább a fapados repülőgépekére emlékeztet. Az ajtópanelekre is csak apró kárpit jutott, az ablakok viszont sötétítettek. A csomagtartó átlagos méretű, elektromosan nyílik. Az autót a Nissan Leafhez hasonlóan az orrán keresztül lehet tölteni szabványos csatlakozókon keresztül.

Az autót egy 204 lóerős elektromotor hajtja, ami 65 kW-os akkumulátorból táplálkozik. A dinamikával nincs probléma, sőt, még néha talán sok is. Az önsúlya majdnem 1700 kg., ami nem kevés, de nem igazán lehet érezni vezetés közben. Katalógus szerint 450 km körüli a hatótáv, a tesztelt példány 18,6 kW/100 km. átlagfogyasztást mutatott, amivel inkább 350 km. a reális érték, ami egyébként egyáltalán nem rossz, és óvatos vezetéssel, kevés autópályával ez még jelentősen növelhető is.

Összegzés: A Niro EV kívülről egy vonzó tárgy, de belül inkább a kaotikus formák és az igen vegyes minőséget mutató anyaghasználat jellemzi. A használhatóság egyébként korrekt, bár a hátsó utasok számára kissé puritánabb a kiszolgálás. A mentteljesítménye, hatótávja az élethelyzetek legalább 90%-ában elég, ezért viszonylag kompromisszummentesen használható. Ugyanakkor ebben az árkategóriában van olyan gyártó, amely ennél többet kínál kevesebb pénzért.

Előnyök:

Markáns brandépítés: vizuálisan is "zöldíti" a vállalatot

Alacsony fenntartási költségek

Hátrányok:

Magas bekerülési költség

Nehezen meghatározható maradványérték

A megszokottnál lassabb alkatrészellátás, magasabb szervízidők

Gyengébb értékesíthetőség a másodpiacon

