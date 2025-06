Döbbenetes videó: darabjaira robbant Elon Musk gigantikus űrhajója

A SpaceX legújabb Starship járműve (a rendszert és annak felső fokozatát hivatalosan Starhipnek, míg az első fokozatot Super Heavy-nek nevezik) szerdán este semmisült meg a vállalat texasi Starbase telephelyén, amikor egy tesztüzem során felrobbant.

Az Elon Musk által vezetett űrvállalat X-bejegyzésében azt írta,

a tizedik repülési tesztjére készülő űrhajó komoly rendellenességet tapasztalt a Starbase tesztállomásán. A művelet során végig biztonsági zónát tartottak fenn a helyszín körül, és minden munkatárs biztonságban van.

A NASASpaceflight által rögzített videón látható, ahogy a jármű felrobban, és hatalmas tűzgömb emelkedik a texasi égboltra.

ANOMALY! Just before Ship 36 was set to Static Fire, it blew up at SpaceX Masseys!Live on X and YT:https://t.co/GPjZIX1Zyd pic.twitter.com/CfZhDeSGae https://t.co/GPjZIX1Zyd