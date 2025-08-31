Szombaton a tárca a Zaporizzsja megyei Kamisuvaha bevételéről tett bejelentést.
Igor Kimakovszkij, a "Donyecki Népköztársaság" vezetőjének tanácsadója a TASZSZ hírügynökségnek vasárnap azt mondta, hogy az ukrán erők Pokrovszkban (oroszul: Krasznoarmejszk) és Mirnohradban (Dimitrov) teljes orosz tűzellenőrzés alá kerültek. Kimakovszkij szerint az ezekből a városokból kivezető utakat is orosz drónok ellenőrzik.
A vasárnapi hadijelentés a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel egy kikötőnek az ukrán hadsereg által használt infrastruktúráját, egy, a kikötőt védelmező NASAMS norvég légvédelmi rendszert, a Sztrela-10-es légvédelmi rendszer egy indítóállását, több lőszer- és anyag-, illetve műszaki raktárt, valamint öt harckocsit, 14 egyéb páncélozott harcjárművet, két irányított légibombát, három HIMARS-rakétát, továbbá 112 repülőgép típusú drónt.
A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) donyecki parancsnoksága közölte, hogy a Donbassz Kupolája elnevezésű légvédelmi rendszer az elmúlt hét folyamán 664, a civil lakosság és polgári infrastruktúra ellen bevetett ukrán drónt semmisített meg. Donyecknél és Makiivkánál 412, Horlivkánál pedig 252 pilóta nélküli repülőgépet lőttek le.
Az FSZB szerint az ukrán katonaság új, cseh gyártmányú FP-1 típusú támadó drónokat kezdett alkalmazni, amelyek olcsóbb alternatívái a brit Storm Shadow és a francia SCALP manőverező robotrepülőgépeknek.
Alekszandr Hinstejn, Kurszk megye ügyvezető kormányzója közölte, hogy a régióba történt, 2024. augusztus 6. és 2025. április 26. közötti ukrán katonai betörés nyomán 590 helyi lakost hivatalosan még mindig eltűntként tartanak számon. Közülük mintegy 300 ember hollétéről vannak értesülések, de nem tudni, hogy élnek-e, meghaltak vagy fogságba estek. Hinstejn szerint 23 kurszki lakost az ukrajnai Szumi megyében tartanak fogva, hazatérésükről tárgyalások folynak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
