Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?

Orbán Viktor pénteken a közösségi médiában jelentette be, hogy az árrésstop továbbra is velünk marad, holott ez a piaci szabályozó intézkedés már a bevezetést követően sok szereplőnél kiverte a biztosítékot. Az elmúlt hónapokban az az állítás is többször elhangzott, hogy az árrésstop inflációcsökkentő hatása fokozatosan elhalványul, negatív hatásai azonban egyre súlyosabbak. De vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban? Erről beszélgetünk az Alapvetés mai epizódjában Madár Istvánnal, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzőjével.

Az élelmiszerárak drasztikus növekedése 2022-ben kezdődött, összességében pedig

2021-hez képest mára már mintegy 75 százalékkal fizetünk többet az élelmiszerekért

– emlékezett vissza az Alapvetés podcast mai epizódjában Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője.

Mint a beszélgetésben elhangzott, a kormány többféle beavatkozással próbálta mérsékelni ezt a drágulást: először az árstopot vezették be, majd jött a kötelező akciózás, jelenleg pedig az árrésstop van érvényben, amely a legfrissebb információk szerint legalább novemberig biztosan velünk marad.

Az árrésstop intézménye körül az elején nagyon sok zavar volt a közbeszédben: a 10 százalék az jó, mit akar a kereskedő, az neki bőven jó profit. De ugye ez nem profit, hanem a beszerzési és az eladási ár közötti különbözet, amibe bele kell férnie a kiskereskedő összes egyéb költségének, mint például a közterhek, a bérek és az üzletek bérleti díja. Így tehát nem meglepő, hogy azt mondják a kereskedők, az Országos Kereskedelmi Szövetség becslése alapján, hogy havi alapon 13 milliárd forintos veszteséget okoz ez a szektornak. Ha ezt tizenkettővel beszorozzuk, azért az már egy eléggé szemmel látható összeg

– mutatott rá az Alapvetés podcast mai epizódjában Madár István.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio