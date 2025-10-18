  • Megjelenítés
Őszintén elmondta Zelenszkij, mit gondol Vlagyimir Putyinról:
Globál

Őszintén elmondta Zelenszkij, mit gondol Vlagyimir Putyinról: "furcsa lenne, ha máshogy állnék hozzá ehhez az emberhez"

Portfolio
Sajtótájékoztatót tartott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Államokban: megkérdezték tőle, hogy mit gondol Vlagyimir Putyin orosz elnökről, gyűlöli-e a moszkvai vezetőt. A kijevi politikus talán részletesebb választ adott, mint azt remélni lehetett.

A kérdés annak kapcsán merült fel, hogy Zelenszkij jelezte számos alkalommal: szeretne személyesen találkozni Putyinnal és úgy tárgyalni a háború lezárásáról, de az orosz elnök eddig nem sok hajlandóságot mutatott a dologra.

Egy riporter megkérdezte Zelenszkijtől, hogy szerinte mi lehet az oka annak, hogy Putyin nem hajlandó vele találkozni, fél-e tőle.

Ez nem titok: Trump elnök azt mondta, Putyin gyűlöl engem”

– mondta Zelenszkij.

Ezután megkérdezték tőle, ő is gyűlöli-e Putyint.

Zelenszkij angolul kezdte válaszát, majd ukránra váltott, az ukrán részeket Anton Gerasenkó volt elnöki tanácsadó fordította le X-oldalán.

Nézze. Szerintem furcsa lenne, ha látva, hogy megpróbálnak minket megölni, máshogy állnék hozzá ehhez az emberhez. Én is így gondolok rá”

– mondta Zelenszkij, elismerve, hogy ő is gyűlöli Putyint.

Megtámadtak minket, az én szememben és minden ukrán szemében ő ellenség. Nem akarnak leállni. Ellenségesek. Nem arról szól ez az egész, ki kit utál. De persze, az ellenséget gyűlöljük”

– mondta Zelenszkij.

Kapcsolódó cikkünk

Hosszú csend után elindult a munka a sérült atomerőműnél, találat ért egy orosz rakéta-sorozatvető rendszert - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
nicolas-maduro-venezuela-háború-hadihajó
Globál
Elkészültek a háborús tervek: felvonultak az amerikai hadihajók, bármikor indulhat a támadás
Pénzcentrum
Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility