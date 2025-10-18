Őszintén elmondta Zelenszkij, mit gondol Vlagyimir Putyinról: "furcsa lenne, ha máshogy állnék hozzá ehhez az emberhez"

Sajtótájékoztatót tartott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Államokban: megkérdezték tőle, hogy mit gondol Vlagyimir Putyin orosz elnökről, gyűlöli-e a moszkvai vezetőt. A kijevi politikus talán részletesebb választ adott, mint azt remélni lehetett.

A kérdés annak kapcsán merült fel, hogy Zelenszkij jelezte számos alkalommal: szeretne személyesen találkozni Putyinnal és úgy tárgyalni a háború lezárásáról, de az orosz elnök eddig nem sok hajlandóságot mutatott a dologra.

Egy riporter megkérdezte Zelenszkijtől, hogy szerinte mi lehet az oka annak, hogy Putyin nem hajlandó vele találkozni, fél-e tőle.

Ez nem titok: Trump elnök azt mondta, Putyin gyűlöl engem”

– mondta Zelenszkij.

Ezután megkérdezték tőle, ő is gyűlöli-e Putyint.

Zelenszkij angolul kezdte válaszát, majd ukránra váltott, az ukrán részeket Anton Gerasenkó volt elnöki tanácsadó fordította le X-oldalán.

Nézze. Szerintem furcsa lenne, ha látva, hogy megpróbálnak minket megölni, máshogy állnék hozzá ehhez az emberhez. Én is így gondolok rá”

– mondta Zelenszkij, elismerve, hogy ő is gyűlöli Putyint.

Megtámadtak minket, az én szememben és minden ukrán szemében ő ellenség. Nem akarnak leállni. Ellenségesek. Nem arról szól ez az egész, ki kit utál. De persze, az ellenséget gyűlöljük”

– mondta Zelenszkij.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images