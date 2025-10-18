El Pais: politikai rémálom Brüsszelnek a budapesti békecsúcs – Ennek két oka is van

A spanyol lap EU-ügyi újságírója, María R. Sahuquillo azt írja,

„furcsa és megalázó” helyzetbe hozza a budapesti helyszínválasztás az EU-t, a diplomáciai esemény logisztikai háttere pedig „rendkívül kényelmetlen.”

Az El Pais azt írja: az EU biztosan nem fogja megakadályozni Putyint, hogy Budapestre jöjjön (az unió hivatalosan nem engedhet be orosz gépeket a légterébe 2022 óta), hiszen ezzel magára haragítaná Donald Trumpot és akadályozná az elnök béketeremtését. Ezért különleges beutazási engedélyt kell majd kiadniuk Putyinnak, aki lehet, hogy olyan országok fölött is átrepül majd, ahol letartóztatási parancs van ellene érvényben.

Sahuquillo arra számít: Putyin Törökországon, Bulgárián és Szerbián vagy Románián keresztül repül majd Magyarországra, megjegyzi ugyanakkor, hogy az orosz elnök az alaszkai csúcsra is különleges engedélyekkel repült.

A spanyol lap azt írja:

Kijev számára még inkább kifejezetten kellemetlen a helyszínválasztás,

hiszen az 1994-es budapesti egyezmény mentén feladta Ukrajna atomfegyvereit területi egységének garantálása érdekében, 2014-ben azonban Oroszország a Krím annektálásával ezt megszegte.

Az EU-klub, amely helyet követelt magának a tárgyalóasztalnál, nemcsak nem kapott, de még fel is kell takarítaniuk a bankett után és állniuk is kell a cechet”

– fogalmaz a lap.

A lap beidéz egy meg nem nevezett diplomatát is, aki arról beszél, hogy szerinte Putyin budapesti látogatása majd növeli az EU-n belüli ellentéteket és Orbán Viktor újraválasztási esélyeit is.

Az El Pais újságírója említ emellett „több forrást is” (ezeket szintén nem nevezi meg), melyek szerint

„politikai rémálom,” az, hogy az EU megpróbálta elszigetelni Putyint és mindent megtenni azért, hogy tönkre menjen Oroszország gazdasága, Trump pedig az EU ezen szándékát ignorálva behívta az unió területére az orosz vezetőt.

A cikk végén az Európai Bizottság hivatalos állásfoglalását idézik: ebben az olvasható, hogy „nem mindig olyan formátumban történnek a találkozók,” melyet az EU-s intézmény szeretne, viszont összességében úgy látják, „érdemes üdvözölni” a béketárgyalás tényét, ha ez valóban tartós békét hoz Ukrajnának.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images