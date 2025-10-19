Faék egyszerűségű megoldással próbálják kihúzni a rakéták méregfogát: ez lenne a jövő?

Az oroszok után az ukrán oldalon is megjelentek a rendkívül egyszerű megoldások.

Az orosz-ukrán háború egyik legnagyobb kihívását a drónok elleni védekezés jelenti. Az harcok közben a frontvonalakon ma már egyáltalán nem számít extrémnek, ha egy páncélost rengeteg hálóval és különféle borítással fednek be, hogy ezzel a kisebb FPV-drónokat még azelőtt megállítsák, hogy a járműben komolyabb károkat okozna. Bár az ilyen járművek kifejezetten „sufnituningnak” néznek ki, a terjedő alkalmazás alapján arra lehet következtetni, hogy valamennyi védelmet mégis biztosítanak ezek az „extrák”.

Kijevnek és Moszkvának viszont jóval nagyobb gondot jelent a nagy hatótávolságú drónokkal elkövetett támadások, az elmúlt időszakban mindkét fél előszeretettel támadta a másik energetikai infrastruktúráját. Az oroszok erre a frontvonalon már kipróbált megoldást kezdték el alkalmazni: a hatalmas épületek, raktárak, olajtározók köré hatalmas fémhálókat („ketreceket”) kezdtek húzni. Azt még nem tudni, hogy ez milyen hatékonysággal véd a támadások ellen, de Ukrajnában máris megjelent az első hasonló technikai megoldás:

A safety cage at one of the Ukrainian energy facilities. pic.twitter.com/0qYFdItdsU https://t.co/0qYFdItdsU — MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) October 18, 2025

A leírás szerint az egyik energetikai létesítményt igyekeznek ezzel megvédeni. Arról

továbbra sincsen beszámoló, hogy éles helyzetben ez mennyit véd egy támadással szemben, vélhetően szinte alig.

Különösen a Sahed-típusú drónok támadása jelenthet kihívást, mivel ilyenkor Moszkva nem ritkán az olcsó eszközök tömegével támad egyetlen célpontra, és több becsapódást is regisztrálnak egyetlen helyszínen. A felvételen is látható „drótháló” aligha jelenthet megoldást egy ilyen típusú támadással, vagy éppen egy cirkálórakétás becsapódással szemben.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images