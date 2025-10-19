A Louvre-t kirabló tolvajok menekülés közben elhagyták Napóleon családi ereklyéjét

Vasárnap tolvajok egy csoportja hatolt be a párizsi Louvre-ba, és "felbecsülhetetlen értékű" történelmi ékszereket vitt magával – közölte a francia belügyminiszter.
Később a francia hatóságok közölték, hogy egy ékszert visszaszereztek. Feltételezésük szerint azt a menekülő elkövetők ejtették el.
A 19. századi korona egykor Napóleon III. feleségéhez, Eugénie császárnőhöz tartozott.
A múzeum honlapja szerint a koronát arany sasok díszítik, és 1354 gyémánttal és 56 smaragddal van kirakva.
Címlapkép forrása: Remon Haazen/Getty Images
