A Louvre-t kirabló tolvajok menekülés közben elhagyták Napóleon családi ereklyéjét

Vasárnap tolvajok egy csoportja hatolt be a párizsi Louvre-ba, és "felbecsülhetetlen értékű" történelmi ékszereket vitt magával – közölte a francia belügyminiszter.

Később a francia hatóságok közölték, hogy egy ékszert visszaszereztek. Feltételezésük szerint azt a menekülő elkövetők ejtették el.

A 19. századi korona egykor Napóleon III. feleségéhez, Eugénie császárnőhöz tartozott.

A múzeum honlapja szerint a koronát arany sasok díszítik, és 1354 gyémánttal és 56 smaragddal van kirakva.

