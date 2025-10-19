  • Megjelenítés
A Louvre-t kirabló tolvajok menekülés közben elhagyták Napóleon családi ereklyéjét
Gazdaság

A Louvre-t kirabló tolvajok menekülés közben elhagyták Napóleon családi ereklyéjét

Portfolio
Betörés történt a párizsi Louvre-ban: a tolvajok nagy értékű történelmi ékszereket loptak el, de egy zsákmány egy igen értékes darabját menekülés közben elhagyták - közölte a france24.com.

Vasárnap tolvajok egy csoportja hatolt be a párizsi Louvre-ba, és "felbecsülhetetlen értékű" történelmi ékszereket vitt magával – közölte a francia belügyminiszter.

Később a francia hatóságok közölték, hogy egy ékszert visszaszereztek. Feltételezésük szerint azt a menekülő elkövetők ejtették el.

A 19. századi korona egykor Napóleon III. feleségéhez, Eugénie császárnőhöz tartozott.

A múzeum honlapja szerint a koronát arany sasok díszítik, és 1354 gyémánttal és 56 smaragddal van kirakva.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, mit loptak el a világ leghíresebb múzeumából: felbecsülhetetlen értékű kincsek tűntek el

Kirabolták a világ leghíresebb múzeumát!

Címlapkép forrása: Remon Haazen/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
budapest-jogosítvány-közlekedés-elektronikus-technológia-jármű-elektronika-támogatás-autóipar
Gazdaság
Jön az új európai jogosítvány-szabályozás, kedden szavaz az Európai Parlament
Pénzcentrum
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility