Zelenszkij kész csatlakozni a budapesti békecsúcshoz

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte Donald Trump elnököt, hogy legyen keményebb Vlagyimir Putyinnal szemben, és jelezte:
szívesen bekapcsolódna a Budapestre tervezett csúcstalálkozóba, noha az Egyesült Államokból a kért fegyverek nélkül távozott.
Az NBC News Meet the Press című műsorának pénteken rögzített interjújában Zelenszkij azt mondta, Trumpnak még nagyobb nyomást kellene gyakorolnia Putyinra, mint amekkorát a közelmúltban a Hamászra gyakorolt a gázai tűzszünet érdekében.
Putyin valami hasonló, csak erősebb, mint a Hamász
– fogalmazott, hozzátéve: a háború kiterjedtebb, Oroszország hadserege pedig a világ második legnagyobbja, "ezért nagyobb nyomás szükséges".
Zelenszkij reményét fejezte ki, hogy a nyomásgyakorlás része lehet a nagy hatótávolságú amerikai Tomahawk rakéták szállítása, amelyekkel mélyen oroszországi célpontokat is el lehetne érni. Trump korábban lebegtette ennek lehetőségét, ám a pénteki, a Fehér Házban tartott találkozón – amelyre egy nappal Putyinnal folytatott telefonhívása után került sor – visszafogta a várakozásokat. Zelenszkij az egyeztetés után úgy fogalmazott:
Jó, hogy Trump elnök nem mondott nemet, de egyelőre igent sem.
Putyin arra figyelmeztetett, hogy a Tomahawkok ukrajnai szállítása "minőségileg új eszkalációs szintet" jelentene. Zelenszkij szerint az orosz elnök "attól fél, hogy az Egyesült Államok Tomahawkot ad nekünk, és attól is, hogy használni fogjuk" ezeket.
Trump a Putyinnal folytatott hívást követően bejelentette, hogy Budapesten személyesen találkozik az orosz elnökkel egy második tárgyalási fordulóra, az ukrajnai háború lezárásának céljával. Zelenszkij az NBC Newsnak adott interjúban "terroristának" nevezte Putyint, ugyanakkor megismételte: kész személyesen is egyeztetni vele.
Ha valóban igazságos és tartós békét akarunk, mindkét fél részvétele szükséges. Hogyan születhetnének rólunk szóló megállapodások nélkülünk?
– tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy megpróbál-e eljutni Budapestre, közölte:
Készen állok.
Trump legutóbbi kísérlete, hogy összehozza a két vezetőt, a kezdeti optimizmus ellenére kifulladt, miután a Kreml elutasította az amerikai erőfeszítéseket.
Zelenszkij legutóbbi amerikai útja idején Oroszország drónokkal és rakétákkal sújtotta Ukrajna energetikai infrastruktúráját, országszerte áramszüneteket okozva. Kijev eközben saját műveleteket folytat Oroszország energiabázisa ellen, hogy gazdasági nyomást helyezzen a Kremlre.
Nem veszítjük el ezt a háborút, és Putyin sem nyer
– jelentette ki Zelenszkij, hozzátéve, hogy Moszkva "gyenge pozíciója" miatt fokozza a légicsapásokat.
Ezért eszkalálja igazán a légicsapásokat
– mondta, megjegyezve, hogy Putyin "energetikai katasztrófát" akar előidézni ezen a télen "azzal, hogy támad bennünket".
Trump a Zelenszkijjel folytatott találkozó után egy közösségimédia-bejegyzésben azt írta, Ukrajnának és Oroszországnak "ott kell megállnia, ahol vannak"; szerinte itt az ideje "leállítani az öldöklést, és megkötni az ALKUT".
Oroszország jelenleg mintegy 44 600 négyzetmérföldet – Ukrajna körülbelül 19 százalékát – tart ellenőrzése alatt, beleértve az ország keleti és délkeleti régióinak jelentős részeit is; ezt nyílt forrású harctéri térképek becslik.
Arra a kérdésre, hogy hajlandó lenne-e tárgyalni vagy lemondani bizonyos területekről a háború lezárása érdekében, Zelenszkij így felelt:
Ha gyors, diplomáciai béketárgyalásokat akarunk, ott kell maradnunk, ahol most vagyunk, anélkül, hogy bármi többletet adnánk Putyinnak.
Hozzátette: a béketárgyalásoknak csendben kell zajlaniuk, "nem rakéták és nem drónok alatt".
Arra a kérdésre, hogy Trump véget vethet-e a háborúnak, Zelenszkij azt mondta:
Isten segítségével, igen.
Címlapkép forrása: EU
