Beszédes számok érkeztek: elfordul a nyugati tőke Kínától?

A Kínába irányuló külföldi működőtőke-befektetések (FDI) értéke mintegy 573,75 milliárd jüant (80,9 milliárd dollárt) tett ki a januártól szeptember végéig tartó időszakban,
ami 10,4 százalékos visszaesést jelent a tavalyi évhez képest.
A minisztérium adatai szerint a vizsgált időszakban a feldolgozóipar 150,09 milliárd jüan külföldi tőkét vonzott, míg a szolgáltatási szektor 410,93 milliárd jüant.
A Japánból érkező FDI 55,5 százalékkal, az Egyesült Arab Emírségekből 48,7 százalékkal, az Egyesült Királyságból 21,1 százalékkal, Svájcból pedig 19,7 százalékkal nőtt.
Az első három negyedévben 48 920 új, külföldi tőkével rendelkező vállalkozást regisztráltak Kínában, 16,2 százalékkal többet az egy évvel korábbinál.
Kínában tavaly 27,1 százalékkal, 2008 óta a legnagyobb mértékben, 826,25 milliárd jüanra (114,16 milliárd dollár) esett a külföldi működőtőke-befektetés értéke.
Címlapkép forrása: Portfolio
