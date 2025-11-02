Stagnálásba fulladt Európa egyik legnagyobb gazdasága

Az olasz gazdaság stagnált a harmadik negyedévben az előzőhöz viszonyítva a csütörtökön közzétett adatok szerint. Ezzel éppen elkerülte a technikai recessziót a második negyedév -0,1 százalékos zsugorodása után. Éves alapon a bővülés 0,4 százalékos volt. Míg év elején még 0,7 százalék körüli éves GDP-növekedésre lehetett számítani, addig jelenleg a 0,5 százalék tűnik reálisabbnak – és még ez is csak akkor elérhető, ha az év végén gyorsabb fokozatra váltanak Rómában.
A mostani adat mögött az áll, hogy míg a mezőgazdasági termelés ugyan képes volt bővülést felmutatni, addig az ipar csökkenő trendben van, a szolgáltatások pedig stagnálnak az olasz statisztikai hivatal, az Istat közlése szerint. A háztartások fogyasztása csökkent, az export az amerikai vámok ellenére képes volt nőni.
A lakossági fogyasztás az utóbbi 4 negyedévben egyre kisebb mértékben tudott hozzátenni a bővüléshez, míg most negatívba váltott a hozzájárulásának az előjele. Nem csoda, hogy az olaszok nincsenek különösebben költekező kedvükben. Noha ebben a negyedévben az inflációt meghaladó mértékben nőttek a bérek, a növekedés üteme lassult.
Ami azonban igazán fájó, hogy az olasz fizetések most szeptemberben átlagosan 8,8 százalékkal kevesebbet értek, mint 2021 januárjában.
A munkanélküliség ugyan nem változott érdemben – 0,1 százalékponttal 6,1 százalékra nőtt az előző hónaphoz képest – és ezzel nagyjából az eurozóna átlagának megfelelő szinten áll, de a fiatalok munkanélkülisége ennél lényegesen gyorsabban emelkedett: 0,9 százalékpontos növekedés után 20,6 százalékon áll.
Látványos lemaradás
A hervatag olasz növekedés még rosszabbul néz ki, ha kontextusba helyezzük. A németeknél ugyan tavaly és várhatóan idén is dinamikusabban fognak fejlődni, jövőre Berlin már átveheti tőlük a vezetést. A franciák jobban teljesítenek náluk, pedig róluk mostanság a legtöbbet a hosszú ideje tartó kormányválság és a költségvetési viták miatt lehet hallani.
Az EU-s mediterrán tagországokhoz viszonyítva válik igazán szembetűnővé a lemaradás. Jelenleg ezek az országok az európai növekedés hajtómotorjai a szépen teljesítő turisztikai szektoruknak és a jól elköltött uniós pénzeknek köszönhetően. Olaszországban azonban a turizmus nem volt képes hasonló dinamizáló szerepet betölteni, az uniós források felhasználását pedig lassú bürokrácia nehezíti.
Gond gond hátán
A lassabb növekedés mögött hosszú ideje fennálló szerkezeti problémák húzódnak.
Az egyik a mostanság egyre inkább egész Európa rákfenéjeként emlegetett alacsony versenyképesség. Míg más uniós országoknál azonban ez a probléma az utóbbi néhány évben súlyosbodott igazán,
addig a dél-európai állam már hosszabb ideje látványosan leszakadóban van.
Olaszországnak nincs elegendő innovatív vezetője – globális szinten élen járó nagyvállalatok vagy nagy növekedési potenciállal rendelkező fiatal cégek. Küzd a vállalati dinamizmussal, a cégek nehezen tudnak terjeszkedni vagy új ötleteket létrehozni
– fejtette ki Lone Christiansen, a Nemzetközi Valutaalap legutóbbi olasz országjelentését készítő közgazdász. "Ez több, országspecifikus és uniós szintű tényező kombinációjával magyarázható. Sok kisvállalkozásnak nehézséget okoz a fejlesztésekhez szükséges kockázati tőke finanszírozásának megszerzése, és hiány van képzett szakemberekből is. Paradox módon bizonyos, kisvállalkozásoknak nyújtott adókedvezmények valójában gátolják a növekedésüket."
A versenyképességet erősítő reformok és beruházások megindításának lehetőségét erősen korlátozza, hogy Olaszország államadóssága GDP-arányosan 137,9 százalékon áll, amivel Görögország után ők a második leginkább eladósodott ország az EU-ban. Ez a tény megköti a kormány kezét a költekezésben.
Szintén jelentős probléma a társadalom gyors elöregedése. Tavaly a termelékenységi ráta 1,18-ra csökkent – ez mélypont, és mérföldekkel a népességszám stabilan tartásához szükséges 2,1-es arányszám alatt található. A problémát mi sem szemlélteti jobban, mintha egymás mellé tesszük a társadalom ezredforduló eleji, jelenlegi és 2050-re előrejelzett korfáját.
A tendenciák a munkaképes korú népesség csökkenését vetítik előre. Ezt mérsékelhetné, ha több nő döntene a munkába állás mellett. Ugyan az országban hosszú ideje nő a nők munkaerőpiaci részvétele, még mindig csak 41,3 százalékon áll, ami a legalacsonyabb az EU-ban.
Az idősödő társadalom már most nagy terheket ró a közös pénzügyekre. A legfrissebb elérhető, 2023-as adatok alapján
a mediterrán államban költik az uniós tagországok közül a legtöbbet nyugdíjkiadásokra: a GDP 15,5 százalékát fordították erre a célra.
Mire lesz elég a Meloni-terv?
Természetesen az előbbiekben leírt kórkép a kormány előtt is ismeretes. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök hivatalba lépése óta több olyan lépést tett, amik enyhíthetnek a gondokon.
- Drasztikusan szűkítették a korai nyugdíjba vonulás lehetőségeit, valamint jövő évtől fokozatosan emelik majd az EU-s összehasonlításban már így is a magasabbak közé tartozó nyugdíjkorhatárt.
- Különböző kedvezményekkel támogatják a dolgozó anyákat, amivel a nők munkába állását szeretnék ösztönözni.
- Az előző években megszorításokat hajtottak végre, aminek köszönhetően a költségvetés hiánya már közel van a 3 százalékos célhoz.
Az irány tehát pozitív – kérdés, hogy mire lesz elég. Az ország problémái nem csupán számokban megfoghatóak, pszichológiai változásra is szükség lenne.
Évtizedek következetlen gazdaságpolitikája után és a kereskedelmi háború viszontagságai közepette a kormányfőnek most el kellene hitetnie, hogy érdemes beruházni az olasz jövőbe.
Csak az idő lesz képes megmondani, hogy sikerrel-jár-e.
Címlapkép forrása: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images
Viharos szél söpör végig az országon hétfőn
Elkél majd az esernyő is.
Jelentős leállás jön a Postánál
Érdemes ezt figyelembevenni az ügyintézésnél.
Donald Trump évtizedes álma válhat valóra – De ezért olyat tett, amitől fél Amerika szája tátva maradt
Megállíthatja bárki az elnököt?
UBS: decemberben érkezhet az újabb kamatemelés a japán jegybanktól
Itt még nem lesz vége.
Hiába várod hétfőn a családi pótlékot
Csak kedden utalják.
Balesetek akadályozzák a közlekedést országszerte
Torlódásra kell számítani!
A globális felmelegedés után jégkorszak jöhet, de nem akkor, amikor gondolnád
Most az a dolgunk, hogy a melegedést korlátozzuk.
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod