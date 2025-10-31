  • Megjelenítés
Podcast

Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá

Portfolio
A jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben nem kis fejtörést okoz a munkáltatóknak az év végi jutalmak kitermelése, akik számára ilyenkor még fontosabb, hogy költséghatékony módon tudják elismerésben részesíteni a munkatársakat. A csekély értékű ajándékként adott utalvány épp ilyen eszköz, amelynek gyakorlati aspektusairól kérdeztük Pászthory Andreát, a Rewin képzési és integrációs vezetőjét, valamint dr. Rácz Nórát, a LeitnerLeitner adótanácsadó partnerét. Meghívott vendégeink rámutattak: a meghatározott korlátok között munkáltatóként nagyságrendileg 30%-kal nagyobb nettó összeg juttatható ilyen jogcímen a munkavállalóknak, a széles körben használható utalvány előnyeit ugyanakkor adott esetben a családtagok is élvezhetik.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

TÁMOGATOTT TARTALOM Az epizódot a Rewin támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
PF_Preda_2025_EP_03_1500x844
Podcast
Préda: Rés az akváriumon
Pénzcentrum
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility