Donald Trump évtizedes álma válhat valóra – De ezért olyat tett, amitől fél Amerika szája tátva maradt

Nem fogja zavarni a jelenlegi épületet. [...] Közel lesz hozzá, de hozzá sem fog érni, és teljes mértékben tiszteletben tartja a meglévő épületet, amelynek én vagyok a legnagyobb rajongója

- nyilatkozta Donald Trump július végén, miután kiderült, hogy

egy majdnem 8400 négyzetméteres bálteremmel egészítené ki a fehér házi komplexumot, azon belül a keleti szárnyat.

Később azonban a Trump-adminisztráció szerint is változott a terv, ahogy az "lenni szokott bármely építkezésnél". A republikánus kormányzat augusztusban azt közölte, hogy a hozzátoldás a "jelenlegi, jelentősen átalakított és újjáépített" keleti szárny helyére fog kerülni.

Ahhoz, hogy rendesen meg tudjuk csinálni, le kellett bontanunk a meglévő építményt

- magyarázta az amerikai elnök.

The East Wing of the White House as seen from @planet one month ago vs. today: pic.twitter.com/E2krDZRnUp https://twitter.com/planet?ref_src=twsrc%5Etfw — Andrew—#IAmTheResistance (@AmoneyResists) October 23, 2025

Az 1800-ban átadott Fehér Ház első keleti szárnyát 1902-ben húzták fel. 1942-ben, Franklin Delano Roosevelt elnöksége alatt jelentősen kibővítették, például egy földalatti bunkerrel is (ami nem tévesztendő össze a "másik oldalon" lévő Situation Roommal).

Az AP összeállítása alapján első first ladyként Rosalynn Carter költözött le személyesen a keleti szárnyba, azaz helyezte át ide az irodáját, hogy elkülönítse a munka- és lakóhelyét.

A New York Times külön cikkben emlékezett meg az immár törmelékké vált moziteremről, amelyet szintén '42-ben alakítottak ki egy ruhatárból. Az érdekes módon épp 42 fotellel felszerelt vetítőszobát Bill Clinton a Fehér Ház "legnagyobb előnyének" nevezte, de valamennyi elnök előszeretettel töltötte itt azt a kevés szabadidejét, ami volt. (A Trump-kormányzat szerint a mozit is modernizálni fogják a lebontott épületrésszel egyetemben.)

Ronald és Nancy Reagan filmet néz a Fehér Ház vetítőtermében 1986-ban. Fotó: Ronald Reagan Presidential Foundation and Library / Wikimedia Commons

A most földbe döngölt, egykor kétemeletes keleti szárnyat – az Ovális Irodának, a kabinet- és sajtóteremnek, valamint az elnöki tanácsadók irodáinak helyet adó nyugatival szemben –

hagyományosan a first lady birodalmának tekintették.

Az elnöki feleség ebben található hivatala innen küldte ki a díszes meghívókat a legkisebb rendezvényektől egészen a több száz fős fogadásokig; a keleti szárnyba érkeztek meg először a vendégek; ide szervezték a világ minden tájáról érkező turisták nyilvános körbevezetését; valamint az ünnepek alkalmából az itteni folyosókat és termeket volt szokás a leglátványosabban feldíszíteni.

Miközben tehát a vászonra vitt politikai drámák díszleteként ismert "West Wing" az Egyesült Államok "kemény" hatalmát testesítette meg, addig a háttérben meghúzódó keleti szárny az ország lágyabb oldalát, az amerikai "soft powert" szimbolizálta.

Ha a nyugati szárny a nemzet elméje, akkor a keleti szárny a szíve

- szól a summás mondat, melyet Betty Ford egykori first ladynek tulajdonítanak.

A Washington Post szerint nem tudni, hogy a mostani első feleség, a D. C.-ben egyébként ritkán megforduló Melania Trump mit gondol pontosan a keleti szárny – vészhelyzeti bunkert is magába foglaló – totális megsemmisítéséről. De férjének mindenesetre megvolt a sarkos véleménye a lerombolt építményről.

Sosem véltem valami nagyra. Egy eléggé kicsi épület volt

- jelentette ki Trump.

A magántőkéből finanszírozott építkezést Trump második ciklusának 2029-es vége előtt tervezik befejezni, a volt ingatlanmágnást ismerve pedig az lehet a cél, hogy még hivatalban lévő elnökként ő maga avassa fel a termet.

Az elhatározás szilárd, a tervek nem

Trump alapvetően helyhiánnyal indokolta egy új bálterem szükségességét.

Állami fogadásokat, díjátadó ceremóniákat és nagyobb sajtótájékoztatókat jelenleg a keleti szobában (East Room) szokás rendezni,

amely a Fehér Ház központi rezidenciájának első, "állami" emeletén lelhető fel, és körülbelül 200 ülő vendégnek tud helyet biztosítani. Ha ez a kapacitás nem bizonyul elegendőnek, a Fehér Ház déli gyepén állítanak fel rendezvénysátrakat, összességében évente pár alkalommal.

Ez a megoldás azonban nincs igazán az amerikai elnök ínyére.

Amikor esik, az katasztrófa... Az emberek csúszkálnak a sátorig, nem szép látvány. A nők a gyönyörű estélyi ruháikban, a frizurájukkal, és mire odaérnek, szörnyen néznek ki.

- méltatlankodott néhány hónapja. Nyáron Trump arról beszélt, hogy az új bálterem 650 fő befogadására lenne alkalmas, ezt viszont legutóbb ezer főre módosította, egy tervrajzon ugyanakkor már 1350 fős kapacitás állt. Hasonlóan nőtt az építkezés költsége is:

a kezdeti 200-ről immár 300 millió dollárra (több mint 100 milliárd forintra) módosult a költségvetés.

A Fehér Ház épületegyüttese a tervezett bálterem megépítése előtt és után. Miután a rózsakertet leburkoltatta, látszólag a Jackie Kennedy nevét viselő kert is Trump felújításának áldozatává vált. Forrás: Wikimedia Commons

Október 22-én Trump egy makettet és látványterveket is bemutatott a méretes bálteremről, amely mellett a majdnem feleakkora, "csupán" 5100 négyzetméteres elnöki rezidencia – amit a legtöbben a Fehér Házként ismernek – szinte eltörpül.

A bontással, a büdzsével és a bálterem pontos méretével kapcsolatos részletek tehát folyamatosan változtak az elmúlt hónapokban,

ami önmagában kritikát váltott ki a Trump örökségét meghatározó projekttel kapcsolatban.

Közben a Times egy cikkben végigvette, hogy még most sem tűnnek véglegesnek a környezetével többé-kevésbé harmonizáló, neoklasszicista szárny tervei: észrevettek ugyanis számos eltérést a Fehér Ház honlapján elérhető látványterv, a Trump kezében lengetett papír alapú tervrajz, valamint az épületkomplexum nyilvánosságnak bemutatott kicsinyített mása között – különbözik például az ablakok és az oszlopok száma, ahogy a lépcsők formája is (sőt, a modellen egy feljáró látszólag a semmibe vezet, és két ablak keresztezi egymást).

Miután az ABC News arról adott hírt, hogy

Trump saját magáról nevezheti el a báltermet,

az elnök cáfolta, és "fake news"-nak bélyegezte ezt az értesülést. Kormányzati tisztviselők ennek ellenére következetesen "Donald J. Trump Bálteremként" hivatkoznak a leendő rendezvénytérre, beleértve a sajtóközleményeket is.

Trump waves around renderings of his new ballroom, which appears to be entirely gold pic.twitter.com/WKhLLCWNNs https://t.co/WKhLLCWNNs — Aaron Rupar (@atrupar) October 22, 2025

Ha más nem is, egyetlen dolog biztosra vehető: az enteriőr valószínűleg Trump Versailles-i kastélyt lassacskán szégyenbe hozó Mar-a-Lagó-i villájára fog hajazni, épp mint az általa fényűző aranyba borított Ovális Iroda.

Bűzlik a korrupciótól az egész?

Világszínvonalú báltermet építünk. Már 150 éve akarnak egy báltermet

- magyarázta Trump október 21-én egy republikánus szenátoroknak tartott fehér házi ebéden, miközben munkagépek zaja szűrödött be messziről.

Valószínűleg hallják a gyönyörű építési zajokat hátulról. Hallják azt a hangot? Ó, ez zene a fülemnek. Imádom ezt a hangot. [...] Amikor ezt a hangot hallom, a pénz jut eszembe. Ebben az esetben viszont a pénz hiánya, mert én fizetem az egészet

- tette hozzá viccelődve az amerikai elnök, aki azonban nem teljesen mondott igazat. A 300 millió dolláros báltermet nem kizárólag ő fizeti, a kormányzat ugyanis nyilvánosságra hozta az építkezést – pontosabban a Trust for the National Mall nevű nonprofitot – pénzadománnyal támogatók listáját. Ezen szerepelnek

techóriások (Google, Meta, Apple, Palantir, Amazon, Microsoft, HP, Nvidia, T-Mobile) – jó részük egyébként busás megbízásban áll a szövetségi kormányzattal, míg a Google egy Trumppal kötött peren kívüli egyezség révén utalt a pénzügyi alapba, mivel a régi-új elnök beperelte a YouTube-ot, amiért felfüggesztették a fiókját a Capitolium ostroma után.

kriptovállalatok (Coinbase, Ripple és a Gemini-t birtokló Cameron és Tyler Winklevoss);

(Coinbase, Ripple és a Gemini-t birtokló Cameron és Tyler Winklevoss); kormányzati megrendelésekben úszó védelmi ipari cégek (Lockheed Martin, Booz Allen Hamilton);

(Lockheed Martin, az egyik legnagyobb országos kereskedelmi tévét, az NBC-t, illetve az MSNBC-t birtokló Comcast médiavállalat ;

dohányipari (Altria Group, Reynolds American) és pénzügyi befektetési óriások (a Blackstone-társalapító Stephen A. Schwarzman)

a Trump-kormányzat üzleti életből érkező vagyonos miniszterei (Howard Lutnick kereskedelmi miniszter, Kelly Loeffler kisvállalkozásokért felelős adminisztrátor)

valamint tehetős republikánus, illetve Trump-párti donorok (Miriam Adelson izraeli-amerikai milliárdos alapítványa, aki 2018-ban Elnöki Szabadság-érdemrendet kapott Trumptól).

A Trump-adminisztráció a dollármilliós adományozók kapcsán természetesen azt az előnyt domborítja ki, hogy

nem közpénzből, hanem magántőkéből zajlik az építkezés,

egyszóval szó sincs az adófizetők pénzének pazarlásáról – bár az új bálterem fenntartásának és az ottani rendezvényeknek a költsége kétség kívül rájuk fog hárulni.

A demokraták persze közel sincsenek elragadtatva, és korrupciót látnak az ügylet mögött. Demokrata szenátorok egy csoportja azt követelte Susie Wiles fehér házi kabinetfőnöktől, hogy nyújtson "teljes pénzügyi elszámolást", mivel egyes donorok üzleti érdekei erősen függnek a kormányzat döntéseitől, ami

aggasztó kérdéseket vet fel befolyással való visszaélésről és a korrupció más formáiról.

"Annak érdekében, hogy felmérhessük az esetleges összeférhetetlenségeket, valamint a jogi és etikai kötelezettségek megsértését, a Kongresszusnak és az amerikai népnek jogában áll valódi átláthatóságot kapni" - firtatták a szövetségi törvényhozás demokrata tagjai a Hill szerint.

A korrupciós vádakat félretéve, a RollCallnak nyilatkozó Edward Lengel, a Fehér Házi Történelmi Szövetség volt vezető történésze nem feltétlenül a jóakaratot látta a magánadományok mögött. Mint mondta,

azért finanszírozzák magánforrásból, hogy a Kongresszus ne tudja megakadályozni abban az elnököt, hogy megcsinálja.

Ám a Trump-adminisztráció és republikánus politikusok lépten-nyomon azzal hozakodnak elő a projekt védelmében, hogy a Fehér Házat amúgy is állandóan renoválták és kiegészítették több mint 200 éves története során, és ez nincs másképp most sem. Harry Truman elnök például 1948-ban gyakorlatilag "kibeleztette" és újraépíttette a szerkezetileg összeomlóban lévő középületet.

Csak azért, mert Trump elnöknek van egy ötlete, a Demokrata Párt zsigeri reakciója az, hogy egyszerűen nemet mond

- nyilatkozta a képviselőházi republikánusok második embere, Steve Scalise. Mint kiemelte, "nem is létezne az Ovális Iroda, ha a korábbi elnökök nem végeztek volna felújításokat." (Így igaz, az első Ovális Irodát William Howard Taftnek alakították ki 1909-ben, de 1933-ben áthelyezték a szobát Franklin Roosevelt kérésére).

Ám fontos különbség, hogy

harry Truman idején a Kongresszus által megszavazott pénzügyi keretből – mai árfolyamon számolva 70 millió dollárból – és egy kongresszusi bizottság felügyeletével zajlott a felújítás.

Sőt, a Washington D. C. "tervezéséért és esztétikájáért" felelős, 1902-ben alapított szépművészeti bizottság is részt vett a '48-as felújításban, bár Truman egy dologgal kiverte a biztosítékot az építészeti szakértőknél: a Fehér Ház déli oldalára egy második emeleti erkélyt készíttetett ("Truman-balkon"), ignorálva az azt esztétikai okokból ellenző testület fenntartásait. Ám a bizottság elnöke akkoriban úgy határozott, ők csak tanácsadó szerepet töltenek be, ezért nem feküdhetnek keresztbe az elnök akaratának. Most Trump erre is precedensként hivatkozhat a bálterem kapcsán, noha egy erkély nagyságrendileg össze sem hasonlító a mostani projekttel.

Megállíthatja bárki még ezt?

Ahogy más területeken, a keleti szárny sokakat elborzasztó, egyik napról a másikra történő lebontásában is megmutatkozott Trump fénysebességgel mozgó stratégiája:

előbb cselekedj, utána kérdezz.

A Washington Post pedig konstatálta: lényegében senki sem akadályozhatja már meg a bálterem megvalósulását.

Trump júliusban saját szövetségeseivel töltötte fel a Nemzeti Fővárostervezési Bizottságot, elnökének pedig saját asszisztensét, Will Scharf ot tette meg. És a bontást bármiféle engedély, továbbá anélkül végrehajtották, hogy a testületet tájékoztatták volna a jövőbeli tervekről. Állítólag ezt hamarosan pótolni fogják, de az mindenképp rendkívüli, hogy úgy pusztították el a keleti szárny egészét, hogy nem tudni, pontosan mi fog épülni a helyére. Elképesztő kontraszt, hogy korábban egy biztonsági kerítés és egyetlen teniszpavilon engedélyeztetése több mint egy évig tartott nemzetbiztonsági, esztétikai, környezetvédelmi és más okokból.

ot tette meg. Állítólag ezt hamarosan pótolni fogják, de az mindenképp rendkívüli, hogy úgy pusztították el a keleti szárny egészét, hogy nem tudni, pontosan mi fog épülni a helyére. Habár a Fehér Ház rendelkezik egy külön bizottsággal az épület "múzeumi jellegének megőrzéséről és értelmezéséről", ennek sem kötelezőek az ajánlásai, és részben elnöki kinevezettekből áll. A Fehér Ház, a legfelsőbb bíróság épülete és a Capitolium emellett mentesül az 1966-os nemzeti történelmi emlékek védelméről szóló törvény hatálya alól, amely a többi kormányzati épület szigorú állagmegóvását szavatolja.

alól, amely a többi kormányzati épület szigorú állagmegóvását szavatolja. Ráadásul a biztonság kedvéért Trump pár napja kirúgta a már említett szépművészeti bizottság összes tagját is, akik – szintén nem kötelező érvényűen – felülvizsgálhatták volna az átépítést. Amúgy ez a testület véleményezi majd a Trump által tervezett diadalívet is, amely a Lincoln-emlékművel nézhet farkasszemet a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója alkalmából.

Ezen szervek konzultálása tehát inkább normának, mintsem törvényes kötelességnek volt tekinthető az elnökök részéről – és alig akadt olyan, aki az örökségvédelem jegyében nem vonta volna be az előbbi testületeket vagy más kormányzati szereplőket az egyik legfontosabb amerikai középület átalakítási folyamatába, főleg ha az jelentős horderejű volt.

Eddig. de persze Trumpot nem arról ismerjük, hogy foglalkoztatnák az ilyesféle szokások.

A történelmi épületek megóvásáért felelős nonprofit, a National Trust for Historic Preservation azonnal a bontás felfüggesztését kérte, mindhiába. A kongresszusi felhatalmazással működő magánszervezet elismerte, hogy szükséges lehet egy nagyobb rendezvénytér, de aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a tervezett tömb méreténél fogva elnyomná a központi rezidenciát. Továbbá felszólították a Fehér Házat, hogy "menjen végig a jogszabályok által előírt nyilvános felülvizsgálati folyamatokon" és "kérje ki a nyilvánosság véleményét."

Ez nem az ő háza. Ez az ön háza. És éppen lerombolja

- reagált a fejleményekre Hillary Clinton, aki 1993 és 2001 között first ladyként lakott a Pennsylvania Avenue 1600 alatt, elnökként azonban nem sikerült visszatérnie.

ha mérleget kellene vonni, Trump kritikusai szemében a keleti szárny lerombolása látszólag tökéletes metaforaként foglalja össze mindazt, amit nem helyeselnek benne.

This is Trump’s presidency in a single photo: Illegal, destructive, and not helping you. pic.twitter.com/KOqk4mADpE https://t.co/KOqk4mADpE — Elizabeth Warren (@ewarren) October 21, 2025

Elizabeth Warren demokrata szenátor következőképp kommentált egy buldózeres fotót:

Ez Trump elnöksége egyetlen fotón: illegális, romboló és nem segít önöknek.

Párttársa, Eric Swalwell képviselő egyenesen arra szólította fel a következő demokrata elnököt – bárki is legyen az –, hogy rögvest rombolja majd le a báltermet. Swalwell fricskaként azt is elfogadná, hogy legalább keresztelje azt át a Trump által hazaárulással vádolt Barack Obama tiszteletére.

Americans appear to overwhelmingly disapprove of Trump’s ballroom:Adding a ballroom is opposed by 61% of Americans while 25% support. Demolishing the East Wing is underwater 26-58 and the entire project’s handling is 28-53, per a poll from @YouGov.https://t.co/5vQL9IynEW pic.twitter.com/I9wKyAO2FO https://twitter.com/YouGov?ref_src=twsrc%5Etfw — Eric Cunningham (@decunningham2) October 28, 2025

A Yahoo/YouGov közvélemény-kutatása szerint csupán az amerikaiak negyede támogatja Trump tervét egy bálterem hozzátoldásáról, ám tízből hatan elutasították azt.

Emellett csak 26% nézte jó szemmel a keleti szárny lebontását, 57% viszont ellenezte.

A Washington Post hasonló arányokat talált, az Ipsossal közös felmérésük alapján a pártfüggetlenek 61%-a, a republikánusoknak pedig a 22%-a sem helyesli a projektet.

Bár hatalmas túlzás lenne azt állítani, hogy a bálteremépítés válhat Trump elnökségének legnagyobb és legkártékonyabb botrányává, abban lehet valami, amit Elizabeth Warren pedzegetett: kétség kívül hozzájárul ahhoz a nem túl kedvező imidzshez, miszerint az elnök jobb szeret a milliárdos donorok által pénzelt grandiózus, aranyozott báltermével foglalkozni, mint a mindennapi emberek problémáival. Egyszóval a demokraták tovább építhetik azt a politikai narratívát, miszerint Trump magasról tesz az átlagos amerikaiakra – épp úgy, ahogy a "Nincsenek királyok"-tüntetés résztvevőire abban a bizonyos Truth Socialön megosztott AI-generált videóban.

Trump nem csak pénzt pazarol, hanem üzenetet is küld: önnek nem jár az egészségügyi ellátás. Neki viszont jár a bálterem

- helyezte az egészet a kormányzati leállás és az egészségügyi megszorításokról szóló kongresszusi vita kontextusába Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakcióvezetője.

Ebbe a narratívába vág, hogy a CBS októberi pollja alapján az amerikaiak háromnegyede továbbra is úgy véli, hogy a Trump-adminisztráció nem fókuszál eleget az emelkedő árak letörésére. További baljós hír az elnök számára, hogy a Pew felmérése szerint 61% gondolja azt a republikánus elnökről, hogy törvénybe ütköző módon használhatta a hivatalát arra, hogy önmagát, családját vagy barátait gazdagítsa.

A lebontott keleti szárny berendezését és valamennyi kiállítási tárgyát egyébként dokumentálták fényképes és 3D-szkenneléses technológiával, hogy digitálisan rekreálható legyen a 123 évet élt tömb. Azt nem tudni, hogy az új, báltermes keleti szárny bármilyen formában idézni fogja-e a korábbi építményt.

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images