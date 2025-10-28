Incidens történt a NATO keleti szárnyán: tüzet nyitott a légvédelem, lelőttek egy UAV-t

Ismeretlen drónokra nyitott tüzet a légvédelem egy katonai bázis környékén Észtországban – jelentette a Kijev Independent.

Az incidens még október 17-én történt, Tallinntól 250 kilométerre, a Reedo támaszpont körül, ahol amerikai katonák is tartózkodni szoktak. Az észt vezérkar azonban csak most számolt be róla.

Az esetről semmi konkrétumot nem tudni azon kívül, hogy a támaszpont mellett két drón jelent meg és az egyiket lelőtte a légvédelem.

Európában a közelmúltban több hasonló incidens is történt repterek, katonai bázisok körül. Az EU vezetői jellemzően Oroszországot vádolják – Észtország ezt most nem tette meg. Moszkva minden érintettséget tagad.

Címlapkép forrása: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images