Leáldozik az orosz UAV-oknak? – Filmbe illő videón a Rheinmetall dróngyilkos szuperpáncélosa, amely hamarosan Ukrajnában tűnik föl

A Rheinmetall egy több százmillió eurós szerződés keretében Leopard 1 alvázra szerelt Skyranger 35 SPAAG-okat szállít Ukrajnának. A szerződés ellenértékét egy meg nem nevezett uniós ország befagyasztott orosz pénzeszközökből fizette ki.

A gyártó szerint

a Leopard 1-re szerelt Skyranger 35 kombinálja a jól bevált lánctalpas alváz mobilitását és védelmét egy lövegalapú légvédelmi rendszer nagy hatékonyságával.

A rendszer egy KDG 35/1000 revolver típusú, 35 × 228 mm kaliberű automata ágyúval van felszerelve, amely percenként 1000 lövést ad le, és akár 4 kilométeres hatótávolsággal is rendelkezhet.

Az új Skyranger 35 lövegek az alacsonyan repülő célpontok, elsősorban a drónok ellen nyújtanak védelmet.

As part of Rheinmetall's CMD 2025 presentation, Rheinmetall CEO Armin Papperger has just announced that the first Skyranger 35 SPAAG mounted on the Leopard 1 chassis will be delivered to #Ukraine as early as next week.As known since the 9th of September, Rheinmetall will… pic.twitter.com/hXFRBT5WkQ https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw November 18, 2025

Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images