Leáldozik az orosz UAV-oknak? – Filmbe illő videón a Rheinmetall dróngyilkos szuperpáncélosa, amely hamarosan Ukrajnában tűnik föl

A német Rheinmetall vezetője, Armin Papperger bejelentette, a jövő héten megérkezik Ukrajnába az első Leopard 1-es alvázra szerelt Skyranger 35-ös önjáró légvédelmi ágyú – írja az Ukrinform.

A Rheinmetall egy több százmillió eurós szerződés keretében Leopard 1 alvázra szerelt Skyranger 35 SPAAG-okat szállít Ukrajnának. A szerződés ellenértékét egy meg nem nevezett uniós ország befagyasztott orosz pénzeszközökből fizette ki.

a Leopard 1-re szerelt Skyranger 35 kombinálja a jól bevált lánctalpas alváz mobilitását és védelmét egy lövegalapú légvédelmi rendszer nagy hatékonyságával.

A rendszer egy KDG 35/1000 revolver típusú, 35 × 228 mm kaliberű automata ágyúval van felszerelve, amely percenként 1000 lövést ad le, és akár 4 kilométeres hatótávolsággal is rendelkezhet.

Az új Skyranger 35 lövegek az alacsonyan repülő célpontok, elsősorban a drónok ellen nyújtanak védelmet.

