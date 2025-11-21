Még át sem adták a Budapest-Belgrád vasútvonalat, de máris kisiklott rajta egy mozdony

A Budapest–Belgrád vasútvonal építés alatt álló, szabadszállási szakaszán egy M40-es dízelmozdony siklott ki. A Telex értesüléseit a magyar vasúttársaság is megerősítette. A mozdony négy tengelyéből csak egy maradt a sínen.

A MÁV tájékoztatása szerint az eset a forgalom számára még meg nem nyitott pályarészen történt, Szabadszállás állomás közelében, vasútüzemi területen. Sötétüzemi mérés közben a mozdony szabad jelzés mellett egy csonkavágányra, vagyis ütközőbakkal lezárt vágányra kezdett tolatni.

A jármű nem dőlt meg, személyi sérülés nem történt.

A mozdony vágányra történő visszahelyezését a társaság rövid időn belül elvégzi.

A baleset helyszíne a 800 milliárd forintos költségvetésű Budapest–Belgrád vasútvonal-fejlesztés része. A beruházás keretében mintegy 300 kilométernyi új vasúti pálya épül. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy korábbi gépbemutatón úgy fogalmazott, hogy ez Magyarország történetének legnagyobb kötöttpályás fejlesztése.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán