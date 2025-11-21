  • Megjelenítés
Még át sem adták a Budapest-Belgrád vasútvonalat, de máris kisiklott rajta egy mozdony
Globál

Még át sem adták a Budapest-Belgrád vasútvonalat, de máris kisiklott rajta egy mozdony

Portfolio
Vasúti baleset történt a még forgalomnak át nem adott Budapest–Belgrád vasútvonal szabadszállási szakaszán: egy M40-es dízelmozdony kisiklott. A MÁV közlése szerint személyi sérülés nem történt, a járművet hamarosan visszahelyezik a vágányra - írta a Telex.

A Budapest–Belgrád vasútvonal építés alatt álló, szabadszállási szakaszán egy M40-es dízelmozdony siklott ki. A Telex értesüléseit a magyar vasúttársaság is megerősítette. A mozdony négy tengelyéből csak egy maradt a sínen.

A MÁV tájékoztatása szerint az eset a forgalom számára még meg nem nyitott pályarészen történt, Szabadszállás állomás közelében, vasútüzemi területen. Sötétüzemi mérés közben a mozdony szabad jelzés mellett egy csonkavágányra, vagyis ütközőbakkal lezárt vágányra kezdett tolatni.

A jármű nem dőlt meg, személyi sérülés nem történt.

A mozdony vágányra történő visszahelyezését a társaság rövid időn belül elvégzi.

Még több Globál

Történelmi ajánlat érkezett: olyan haditechnológiát kínál fel Moszkva a feltörekvő nagyhatalomnak, amilyet még soha senki

Európa visszadobta Donald Trump béketervét, súlyos nyomás alatt Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Háborognak az oroszok a béketerv miatt: most már ukrán inváziótól rettegnek – „Ekkora sereggel simán megtámadnak minket!”

A baleset helyszíne a 800 milliárd forintos költségvetésű Budapest–Belgrád vasútvonal-fejlesztés része. A beruházás keretében mintegy 300 kilométernyi új vasúti pálya épül. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy korábbi gépbemutatón úgy fogalmazott, hogy ez Magyarország történetének legnagyobb kötöttpályás fejlesztése.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Azonnal megütötték a forintot, ahogy bejelentették az MNB-alelnök távozását
Megkapta Zelenszkij a béketervet, karnyújtásnyira került a konfliktus vége - Oroszország megnyerte a háborút?
Megjött a legfrissebb hótérkép: mutatjuk, hol lesz holnap havazás Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility