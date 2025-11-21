Megvan, ki lehet Budapest főpolgármester-helyettese

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere Tüttő Katát (MSZP) javasolja átmenetileg, jövő júniusig főpolgármester-helyettesnek a Fővárosi Közgyűlésnek, amely erről jövő szerdai ülésén dönthet.

A főpolgármester pénteken, a döntéséről beszámoló Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

Olyan embert jelölök, aki megfelel a törvényi előírásnak - közgyűlési tag, de nem polgármester vagy alpolgármester -, vállalja a feladatot és akiben megbízom. A közgyűlésben egyetlen ilyen ember van: Tüttő Kata.

Karácsony Gergely emlékeztetett: a Fővárosi Közgyűlés ez idáig egyetlen főpolgármester-helyettest sem választott meg.

Ez tovább nehezíti az egyébként sem könnyű helyzetünket, ráadásul törvénytelen állapotot eredményezett

- fogalmazott a főpolgármester. Karácsony felidézte, hogy tavaly ilyenkor Kiss Ambrust és Vitézy Dávidot jelölte erre a feladatra, ám, a közgyűlés meg sem tárgyalta a javaslatot. Karácsony Gergely Tüttő Katát jellemezve azt írta, fiatal kora ellenére ő a közgyűlés legtapasztaltabb tagja, ezzel párhuzamosan pedig a legmagasabb vezetői tisztséget tölti be, amit magyar valaha elért az Európai Unióban: ő az EU önkormányzati szervezetének, a Régiók Bizottságának az elnöke.

Az ottani megválasztását az összes frakció támogatta, beleértve a magyarországi fideszes és ellenzéki önkormányzati politikusokat.

A Tiszának ugyan itt nincsenek képviselői, de a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt is támogatta Tüttő Kata megválasztását - olvasható a bejegyzésben. Karácsony Gergely közölte: mivel szerinte a 2026-os parlamenti választás előtt szinte lehetetlennek tűnik feloldani a fővárosi politikai patthelyzetet, ezért azt javasolja a közgyűlésnek, hogy csak jövő júniusig, az új kormány megalakulásáig válasszanak helyettest.

Kata azzal szeretné megkönnyíteni a döntést, hogy díjazás nélkül, társadalmi munkában látná el a feladatot

- fogalmazott posztjában a főpolgármester.

Ezáltal helyreállítanánk a főváros törvényes működését, kapnánk egy már bizonyított főpolgármester-helyettest és egy fantasztikus "nagykövetet" az EU-ban

- fogalmazta meg Tüttő Katá megválasztásával kapcsolatos várakozásait Karácsony Gergely.

Címlapkép forrása: AKOS STILLER