Annyira bevált fegyver az ukrajnai harcmezőkön, hogy a legfontosabb amerikai szerv is ebben gondolkodik

Az FBI csütörtökön információkérést (RFI) adott ki olyan beszállítók számára, akik száloptikai, valamint rádiófrekvenciás irányítású drónokat tudnak biztosítani a szervezet számára. A hivatal közleménye szerint az eszközöket különféle bűnügyi nyomozások és helyszíni vizsgálatok során használnák. Az optikai szálas drónok legnagyobb előnye, hogy - szemben a rádiófrekvenciás társaikkal - nem zavarhatók, és épületeken belül vagy más zárt terekben is megbízhatóan működnek, ahol a rádiójelek gyorsan legyengülnek. Hátrányuk azonban, hogy kevésbé manőverezhetők, a vezetékek összegabalyodhatnak vagy elszakadhatnak, és értékes terhelést és energiát kell fordítaniuk a több kilométernyi vezetéket tartalmazó orsó szállítására.

A szövetségi bűnüldöző szervek a drónokat hírszerzésre használják műveletek előtt és közben, gyanúsítottak rejtekhelyének felderítésére, valamint épületek felderítésére, mielőtt a tisztek belépnének. Egy kongresszusi jelentés szerint "a drónok erősokszorozóként szolgálhatnak, segítve a tiszteket gyanúsítottak vagy eltűnt személyek keresésében, mivel gyorsabban tudnak nagyobb területet átvizsgálni".

Az FBI a drónokkal kapcsolatban konkrét elvárásokat fogalmazott meg: legalább 30 perces repülési idővel kell rendelkezniük, strapabírónak, hátizsákban hordozhatónak kell lenniük, és védettnek por és vízpermet ellen. Képesnek kell lenniük videó rögzítésére, és a földi irányítóállomásnak beépített kijelzővel kell rendelkeznie a közvetített kép megtekintéséhez. Az FBI 12 000 dollár vagy annál alacsonyabb költségű eszközöket keres.

A kérés olyan időszakban érkezik, amikor

a drogkartellek egyre gyakrabban használnak drónelhárító eszközöket egymás és a bűnüldöző szervek ellen.

Az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatala (CBP) nemrég figyelmeztetést adott ki, miszerint a Cartel Del Norte olyan eszközöket használ, amelyek képesek érzékelni a közelben lévő pilóta nélküli légijárműveket és zavarni a jelet az üzemeltető és a drón között. Bár az FBI nem kommentálta, hogyan használná az új drónokat, a kérés azt jelzi, hogy az ukrán harctéren bevált technológiák egyre inkább megjelennek a bűnüldözésben is, ahol a zavarásállóság és a komplex terepen való működés képessége kulcsfontosságú tényezők.

Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images