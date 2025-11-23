Annyira bevált fegyver az ukrajnai harcmezőkön, hogy a legfontosabb amerikai szerv is ebben gondolkodik

Az FBI csütörtökön információkérést (RFI) adott ki olyan beszállítók számára, akik száloptikai, valamint rádiófrekvenciás irányítású drónokat tudnak biztosítani a szervezet számára. A hivatal közleménye szerint az eszközöket különféle bűnügyi nyomozások és helyszíni vizsgálatok során használnák. Az optikai szálas drónok legnagyobb előnye, hogy - szemben a rádiófrekvenciás társaikkal - nem zavarhatók, és épületeken belül vagy más zárt terekben is megbízhatóan működnek, ahol a rádiójelek gyorsan legyengülnek. Hátrányuk azonban, hogy kevésbé manőverezhetők, a vezetékek összegabalyodhatnak vagy elszakadhatnak, és értékes terhelést és energiát kell fordítaniuk a több kilométernyi vezetéket tartalmazó orsó szállítására.
A szövetségi bűnüldöző szervek a drónokat hírszerzésre használják műveletek előtt és közben, gyanúsítottak rejtekhelyének felderítésére, valamint épületek felderítésére, mielőtt a tisztek belépnének. Egy kongresszusi jelentés szerint "a drónok erősokszorozóként szolgálhatnak, segítve a tiszteket gyanúsítottak vagy eltűnt személyek keresésében, mivel gyorsabban tudnak nagyobb területet átvizsgálni".
Az FBI a drónokkal kapcsolatban konkrét elvárásokat fogalmazott meg: legalább 30 perces repülési idővel kell rendelkezniük, strapabírónak, hátizsákban hordozhatónak kell lenniük, és védettnek por és vízpermet ellen. Képesnek kell lenniük videó rögzítésére, és a földi irányítóállomásnak beépített kijelzővel kell rendelkeznie a közvetített kép megtekintéséhez. Az FBI 12 000 dollár vagy annál alacsonyabb költségű eszközöket keres.
A kérés olyan időszakban érkezik, amikor
a drogkartellek egyre gyakrabban használnak drónelhárító eszközöket egymás és a bűnüldöző szervek ellen.
Az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatala (CBP) nemrég figyelmeztetést adott ki, miszerint a Cartel Del Norte olyan eszközöket használ, amelyek képesek érzékelni a közelben lévő pilóta nélküli légijárműveket és zavarni a jelet az üzemeltető és a drón között. Bár az FBI nem kommentálta, hogyan használná az új drónokat, a kérés azt jelzi, hogy az ukrán harctéren bevált technológiák egyre inkább megjelennek a bűnüldözésben is, ahol a zavarásállóság és a komplex terepen való működés képessége kulcsfontosságú tényezők.
Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images
Zajlanak a tárgyalások: Zelenszkij elmondta, hogy mit vár
Ez lehet a legfontosabb.
Titkos időzített bomba a zöld energia mögött: évtizedeken belül hulladékhegyek lepik el a világot?
Az újrahasznosítás 10-20 éven belül jó üzletté válhat.
Olyan új korszakba lépünk, ami tönkreteheti a feltörekvő államok, így Magyarország gazdaságát
Egyre erősebb államadósságspirálba kerülhetnek a magyar gazdaság és riválisai.
Máris befutott Brüsszel és Kijev kemény válasza az amerikai béketervre!
Komoly követeléseket fogalmaztak meg, sorsdöntő órák előtt állunk.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!