  • Megjelenítés
Annyira bevált fegyver az ukrajnai harcmezőkön, hogy a legfontosabb amerikai szerv is ebben gondolkodik
Globál

Annyira bevált fegyver az ukrajnai harcmezőkön, hogy a legfontosabb amerikai szerv is ebben gondolkodik

Portfolio
Az FBI száloptikai drónokat keres a bűnüldözés hatékonyságának növelésére, amelyek nem zavarhatók és nehéz terepen is megbízhatóan működnek - írta meg a The War Zone.

Az FBI csütörtökön információkérést (RFI) adott ki olyan beszállítók számára, akik száloptikai, valamint rádiófrekvenciás irányítású drónokat tudnak biztosítani a szervezet számára. A hivatal közleménye szerint az eszközöket különféle bűnügyi nyomozások és helyszíni vizsgálatok során használnák. Az optikai szálas drónok legnagyobb előnye, hogy - szemben a rádiófrekvenciás társaikkal - nem zavarhatók, és épületeken belül vagy más zárt terekben is megbízhatóan működnek, ahol a rádiójelek gyorsan legyengülnek. Hátrányuk azonban, hogy kevésbé manőverezhetők, a vezetékek összegabalyodhatnak vagy elszakadhatnak, és értékes terhelést és energiát kell fordítaniuk a több kilométernyi vezetéket tartalmazó orsó szállítására.

A szövetségi bűnüldöző szervek a drónokat hírszerzésre használják műveletek előtt és közben, gyanúsítottak rejtekhelyének felderítésére, valamint épületek felderítésére, mielőtt a tisztek belépnének. Egy kongresszusi jelentés szerint "a drónok erősokszorozóként szolgálhatnak, segítve a tiszteket gyanúsítottak vagy eltűnt személyek keresésében, mivel gyorsabban tudnak nagyobb területet átvizsgálni".

Az FBI a drónokkal kapcsolatban konkrét elvárásokat fogalmazott meg: legalább 30 perces repülési idővel kell rendelkezniük, strapabírónak, hátizsákban hordozhatónak kell lenniük, és védettnek por és vízpermet ellen. Képesnek kell lenniük videó rögzítésére, és a földi irányítóállomásnak beépített kijelzővel kell rendelkeznie a közvetített kép megtekintéséhez. Az FBI 12 000 dollár vagy annál alacsonyabb költségű eszközöket keres.

A kérés olyan időszakban érkezik, amikor

Még több Globál

Trump nagyon kiborult: szerinte hálátlanok az ukránok, ez komoly fordulatot mutat

Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Itt az ellenjavaslat: Ukrajna ezzel zárná le a háborút

a drogkartellek egyre gyakrabban használnak drónelhárító eszközöket egymás és a bűnüldöző szervek ellen.

Az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatala (CBP) nemrég figyelmeztetést adott ki, miszerint a Cartel Del Norte olyan eszközöket használ, amelyek képesek érzékelni a közelben lévő pilóta nélküli légijárműveket és zavarni a jelet az üzemeltető és a drón között. Bár az FBI nem kommentálta, hogyan használná az új drónokat, a kérés azt jelzi, hogy az ukrán harctéren bevált technológiák egyre inkább megjelennek a bűnüldözésben is, ahol a zavarásállóság és a komplex terepen való működés képessége kulcsfontosságú tényezők.

Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Máris befutott Brüsszel és Kijev kemény válasza az amerikai béketervre!
Bemondta Európa vezető nagyhatalma: csak így lehet béke Ukrajnában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility