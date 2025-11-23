Máris befutott Brüsszel és Kijev kemény válasza az amerikai béketervre!

Európa és Ukrajna világossá tette: Oroszországgal csak akkor hajlandók területi kérdésekről tárgyalni, ha a frontvonal a jelenlegi érintkezési vonalon befagy, és a harcok leállnak – derül ki abból az ellenjavaslatból, amelyet a vasárnapi genfi találkozón mutatnak be az amerikai félnek. Eközben pedig már Trump is úgy fogalmaz, hogy a 28 pontos béketerv még messze nem a végleges ajánlatuk.

A választerv több kulcsfontosságú ponton ütközik azzal a 28 pontos amerikai javaslattal, amelyet Moszkva érdemi bevonásával állítottak össze, és amely Ukrajna számára rendkívül kedvezőtlen területi és katonai korlátozásokat tartalmaz.

A friss európai-ukrán javaslat szerint Kijev csak úgy léphet bármilyen rendezés irányába,

ha az Egyesült Államok olyan biztonsági garanciát ad, amely a NATO 5. cikkéhez hasonló automatikus védelemnek felel meg.

A dokumentum továbbá előírná, hogy a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozzák Ukrajna újjáépítését és a háborús károk megtérítését, és Moszkva addig nem férhetne hozzá eszközeihez, amíg nem vállalja a teljes kártalanítást.

A szankciók feloldása csak több lépcsőben, a megállapodás betartásához kötve történhetne, Oroszország pedig csak fokozatosan térhetne vissza a globális gazdaságba.

A válaszcsomag fontos eleme az is, hogy Ukrajna és Európa kategorikusan elutasítja Moszkva azon követelését, amely szerint Kijev olyan keleti térségekről is mondjon le, amelyeket Oroszország soha nem foglalt el.

Emellett meg akarják akadályozni az amerikai tervezet azon részét is, amely 600 ezer főben korlátozná az ukrán haderőt, miközben Ukrajna korábban világossá tette: békeidőben is legalább 800 ezer katonára van szüksége.

A kiszivárgott információk szerint más, humanitárius jellegű amerikai javaslatok, például a túszok és gyermekek visszaadása vagy a családegyesítés, elfogadhatóak lennének.

Időközben Donald Trump is igyekszik hűteni a kedélyeket, kijelentette ugyanis, hogy

a szóban forgó 28 pontos terv még közel sem a végső ajánlata.



Az amerikaiak által összeállított béktervet egyébként rengeteg kritika érte. Republikánusok körében is többen szólaltak fel ellene, mondván, hogy ez egyfajta kívánságlista az oroszok részéről. Ezen feltételezéseket egyébként az is erősítette, hogy kiderült, október végén Miamiban találkozott a Trump-kormány két képviselője a szankciók alatt álló Kirill Dmitrijevvel, és a találkozó eredményezhette a komoly vitákat kiváltó 28 pontos béketervet.

Ezt követően pedig Marco Rubio külügyminiszter is egy fokkal óvatosabban fogalmazott, hangsúlyozva, hogy az amerikaik 28 pontos tervezete egyfajta keretrendszer a békéhéz, melyet az orosz és ukrán felek észrevételei alapján állítottak össze.

