  • Megjelenítés
Leesett a hó, és máris pokollá vált a Budapest melletti turistaparadicsom
Gazdaság

Leesett a hó, és máris pokollá vált a Budapest melletti turistaparadicsom

Portfolio
2025 novemberében Magyarországon leesett az első hó, ezt pedig rengetegen akarják megnézni.

Gyakorlatilag közlekedhetetlenné váltak Börzsönyben az útvonalak, mivel annyira sokan akarják meglátogatni a népszerű kirándulóhelyet. A hirtelen jött népszerűség annak köszönhető, hogy a hétvégén először havazott Budapest környékén, a jelentések szerint több centiméteres hó esett le, a táj teljesen kifehéredett. A Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat arra hívta fel az autósok figyelmét, hogy a parkolással ne zárják el a forgalmat.

A sorompók elé, az erdészeti bekötő utak elé NEM lehet parkolni, ahogy az erdészeti úton sem lehet oly módon, hogy ne lehessen elférni! Az „elférni” ebben az esetben pedig minimum egy teherautó méreteit kell érteni!

– írták, hangsúlyozva, hogy ezek mentési útvonalak.

A hirtelen megnövekedett forgalom miatt előfordulhat, hogy a bajbajutottakhoz nem jut el időben a segítség. A posztban kifejezetten a Cseresznyefa parkoló körüli helyet emelték ki, szerintük itt

Még több Gazdaság

60 év után derült ki: ez az egyik legfontosabb gyógyszer a népbetegségre, végre tudni, hogy működik

Titkos időzített bomba a zöld energia mögött: évtizedeken belül hulladékhegyek lepik el a világot?

Olyan új korszakba lépünk, ami tönkreteheti a feltörekvő államok, így Magyarország gazdaságát

számos sofőr úgy parkolta le a járművét, hogy a tűzoltóság járművei nem tudnak elférni mellettük.

Kapcsolódó cikkünk

Elvitte a hó: a nyugati országrész nagy részében nem tudnak közlekedni a buszok

Az első hó magával hozta a baleseteket is - Figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Máris befutott Brüsszel és Kijev kemény válasza az amerikai béketervre!
Váratlan lépést tett Ursula von der Leyen – Ez sokakat meglepett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility