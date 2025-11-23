Leesett a hó, és máris pokollá vált a Budapest melletti turistaparadicsom

2025 novemberében Magyarországon leesett az első hó, ezt pedig rengetegen akarják megnézni.

Gyakorlatilag közlekedhetetlenné váltak Börzsönyben az útvonalak, mivel annyira sokan akarják meglátogatni a népszerű kirándulóhelyet. A hirtelen jött népszerűség annak köszönhető, hogy a hétvégén először havazott Budapest környékén, a jelentések szerint több centiméteres hó esett le, a táj teljesen kifehéredett. A Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat arra hívta fel az autósok figyelmét, hogy a parkolással ne zárják el a forgalmat.

A sorompók elé, az erdészeti bekötő utak elé NEM lehet parkolni, ahogy az erdészeti úton sem lehet oly módon, hogy ne lehessen elférni! Az „elférni” ebben az esetben pedig minimum egy teherautó méreteit kell érteni!

– írták, hangsúlyozva, hogy ezek mentési útvonalak.

A hirtelen megnövekedett forgalom miatt előfordulhat, hogy a bajbajutottakhoz nem jut el időben a segítség. A posztban kifejezetten a Cseresznyefa parkoló körüli helyet emelték ki, szerintük itt

számos sofőr úgy parkolta le a járművét, hogy a tűzoltóság járművei nem tudnak elférni mellettük.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images