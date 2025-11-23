  • Megjelenítés
FONTOS Fényes hónapok várhatnak a tőzsdékre
Friedrich Merz: egy dolog biztosan nem fog megvalósulni Trump béketervéből
Friedrich Merz: egy dolog biztosan nem fog megvalósulni Trump béketervéből

Portfolio
Merz szerint valószínűtlen a Trump-féle békejavaslatról szóló megállapodás a november 27-i határidőig- tudósított a RBK.

Friedrich Merz német kancellár szerint nem valószínű, hogy az Egyesült Államok béketervét aláírják a Donald Trump elnök által kitűzött november 27-i határidőig, amikor az USA a hálaadást ünnepli. Merz rámutatott, hogy jelenleg november 23-a van, miközben Trump november 27-ig követeli a békemegállapodás aláírását. A valóságban a folyamat még messze van a befejezéstől.

Ez nem jelenti azt, hogy teljesen lehetetlen elérni... De szkeptikus vagyok, hogy a jelenlegi nézetkülönbségek mellett lehetséges-e ilyen eredmény

- nyilatkozta a johannesburgi G20-csúcstalálkozó margóján.

Trump november 27-ét jelölte ki határidőként a béketervről való megállapodásra, és azzal fenyegetett, hogy leállítja a fegyver- és hírszerzési támogatást Ukrajnának. Az EU és az amerikai Kongresszus erőteljes ellenállását követően elismerte, hogy a javaslat nem végleges.

Trump tervére válaszul, amelyet egyes nyugatiak Ukrajna kapitulációjának követeléséhez hasonlítottak, az EU-vezetők saját javaslatokat dolgoztak ki. Ezek nem korlátoznak a fegyveres erőket, és visszaállítják Ukrajna ellenőrzését a stratégiai erőforrások és létesítmények felett. Ukrajna és európai szövetségesei emellett a NATO 5. cikkének megfelelő kollektív védelemre vonatkozó amerikai biztonsági garanciákat is kérnek. November 23-án Genfben az USA, Ukrajna, az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország képviselői tárgyalnak a béketervről. Sajtóértesülések szerint, ha a tárgyalások zökkenőmentesen haladnak, a végső változatról közvetlenül Zelenszkij és Trump találkozóján állapodnak meg.

Kapcsolódó cikkünk

Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Címlapkép forrása: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

