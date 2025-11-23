Friedrich Merz: egy dolog biztosan nem fog megvalósulni Trump béketervéből

Friedrich Merz német kancellár szerint nem valószínű, hogy az Egyesült Államok béketervét aláírják a Donald Trump elnök által kitűzött november 27-i határidőig, amikor az USA a hálaadást ünnepli. Merz rámutatott, hogy jelenleg november 23-a van, miközben Trump november 27-ig követeli a békemegállapodás aláírását. A valóságban a folyamat még messze van a befejezéstől.
Ez nem jelenti azt, hogy teljesen lehetetlen elérni... De szkeptikus vagyok, hogy a jelenlegi nézetkülönbségek mellett lehetséges-e ilyen eredmény
- nyilatkozta a johannesburgi G20-csúcstalálkozó margóján.
Trump november 27-ét jelölte ki határidőként a béketervről való megállapodásra, és azzal fenyegetett, hogy leállítja a fegyver- és hírszerzési támogatást Ukrajnának. Az EU és az amerikai Kongresszus erőteljes ellenállását követően elismerte, hogy a javaslat nem végleges.
Trump tervére válaszul, amelyet egyes nyugatiak Ukrajna kapitulációjának követeléséhez hasonlítottak, az EU-vezetők saját javaslatokat dolgoztak ki. Ezek nem korlátoznak a fegyveres erőket, és visszaállítják Ukrajna ellenőrzését a stratégiai erőforrások és létesítmények felett. Ukrajna és európai szövetségesei emellett a NATO 5. cikkének megfelelő kollektív védelemre vonatkozó amerikai biztonsági garanciákat is kérnek. November 23-án Genfben az USA, Ukrajna, az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország képviselői tárgyalnak a béketervről. Sajtóértesülések szerint, ha a tárgyalások zökkenőmentesen haladnak, a végső változatról közvetlenül Zelenszkij és Trump találkozóján állapodnak meg.
Címlapkép forrása: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images
Itt az ellenjavaslat: Ukrajna ezzel zárná le a háborút
Sok részlet derült ki.
Annyira bevált fegyver az ukrajnai harcmezőkön, hogy a legfontosabb amerikai szerv is ebben gondolkodik
Pedig van néhány gond ezzel.
60 év után derült ki: ez az egyik legfontosabb gyógyszer a népbetegségre, végre tudni, hogy működik
Ez sok mindent megmagyaráz.
Rég nem látott lufi miatt rettegnek a piacok - De mutatunk egy olcsó részvényt, ami sokkal többet érhet az elemzők szerint
A buborékgyanús mesterséges intelligencia nagyjátékosai közül.
Zajlanak a tárgyalások: Zelenszkij elmondta, hogy mit vár
Ez lehet a legfontosabb.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!