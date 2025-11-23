60 év után derült ki: ez az egyik legfontosabb gyógyszer a népbetegségre, végre tudni, hogy működik

A 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegeknek gyakran írnak fel az orvosok metmorfint a vércukorszint szabályozására. Az viszont mintegy 6 évtizede talány volt az orvostudomány számára, hogy a szer miként fejti ki a hatását. Egy friss kutatás választ adott a kérdésre, megállapították, hogy közvetlenül az agyban fejti ki a hatását.

Az amerikai Baylor Orvostudományi Egyetem kutatói azonosítottak egy agyi útvonalat, amelyen keresztül a gyógyszer úgy tűnik, hat, a test más területein zajló biológiai folyamatokra gyakorolt ​​hatásai mellett.

Széles körben elfogadott, hogy a metformin elsősorban a máj glükóztermelésének csökkentésével csökkenti a vércukorszintet. Más tanulmányok kimutatták, hogy a bélrendszeren keresztül hat. Az agyat vizsgáltuk, mivel széles körben elismerten kulcsfontosságú szabályozója a teljes test glükózanyagcseréjének. Azt vizsgáltuk, hogy az agy hozzájárul-e a metformin antidiabetikus hatásaihoz, és ha igen, hogyan

– mondta Makoto Fukuda, a kutatás egyik vezetője.

A kutatók olyan egereket tenyésztettek, amelyekből hiányzott a Rap1 nevű fehérje. Ezeknél az állatoknál a metformin hatástalannak bizonyult a cukorbetegséghez hasonló állapot kezelésében, miközben más gyógyszerek továbbra is működtek. Ez jelentős bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a metformin az agyban is hat, de eltérő mechanizmus útján, mint más készítmények. A kutatócsoport azonosította azokat az idegsejteket is, amelyekben a metformin megváltoztatja az aktivitást.

Azt tapasztaltuk, hogy az SF1 neuronok aktiválódnak, amikor a metformint bejuttatják az agyba, ami arra utal, hogy közvetlenül részt vesznek a gyógyszer hatásában

– tett hozzá Fukuda.

A kísérletek során a metformin közvetlen agyi injekciói csökkentették a vércukorszintet az egerekben. Ez az eredmény új perspektívát nyit a gyógyszer hatásmechanizmusának megértésében. A metformin régóta ismert előnyei közé tartozik, hogy biztonságos, tartós hatású és viszonylag megfizethető. Eddig úgy tudtuk, hogy hatását a máj által termelt glükóz mennyiségének csökkentésével és a szervezet inzulinfelhasználási hatékonyságának növelésével fejti ki. Most azonban kiderült, hogy valószínűleg az agyon keresztül is hat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images