Trump nagyon kiborult: szerinte hálátlanok az ukránok, ez komoly fordulatot mutat

Donald Trump az igazság közösségi platformján (Truth Social) közzétett bejegyzésében élesen bírálta az ukrán vezetést, amiért "nulla hálát tanúsítanak erőfeszítéseinkért", valamint Európát is kritizálta, mert továbbra is vásárol olajat Oroszországtól. Az amerikai elnök ismét megismételte korábbi állításait, miszerint a háború soha nem tört volna ki, ha ő lett volna hivatalban, és elődjét, Joe Bident is bírálta.

UKRAJNA VEZETŐI SEMMIFÉLE HÁLÁT NEM MUTATTAK FELÉNK, ÉS EURÓPA TOVÁBBRA IS OROSZORSZÁGBÓL VÁSÁROL OLAJAT

- írta, szokásához híven csupa nagybetűvel.

Trump bejegyzése felidézi azt a korábbi feszült találkozót is, amikor az Ovális Irodában a világ nyilvánossága előtt támadta Zelenszkij ukrán elnököt. A Kijev elleni verbális támadás időzítése különösen figyelemreméltó, mivel közvetlenül azután történt, hogy Zelenszkij jelezte: az amerikai béketervben figyelembe vehetik Ukrajna nemzetbiztonsági szempontjait.

Címlapkép forrása: Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images