Itt van minden, amit tudni lehet az európai békejavaslatról: hosszú a lista

Ezekben a pillanatokban is zajlik a csúcstalálkozó a svájci Genfben, itt az Egyesült Államok mellett több, vezető európai hatalom és Ukrajna vezető diplomatái vesznek részt. A tárgyalás kulcsfontosságú lehet abból a szempontból, hogy a kelet-európai ország sorsa miképpen alakul a jövőben. Az Egyesült Államok által meglebegtetett terv a kontinensen nem aratott nagy sikert, sokan egyenesen úgy fogalmaztak ezzel kapcsolatban, hogy lényegében Ukrajna kapitulációjáról van szó.

Az európai városban ezekben a percekben is zajlanak a tárgyalások, erről egyre több információ szivárog ki.

Az európai hatalmak több ponton módosítanák a Washington által benyújtott elképzelést:

600 helyett 800 ezer főben határoznák meg az ukrán hadsereg maximális létszámát,

Ukrajna csatlakozása a NATO-hoz a szervezet közös döntése alapján kerüljön megállapításra.

A NATO azt is megállapítaná, hogy békés időszakban nem állomásoztatna a zászlaja alatt csapatokat a kelet-európai országban.

Ukrajna kártérítést kapna a háború során esett károk miatt, amit a befagyasztott orosz vagyonból fedeznének.

Kijev megígéri, hogy a katonai beavatkozás során elvesztett területek visszaszerzéséért nem indít támadást Oroszországgal szemben.

A területcseréről szóló tárgyalások a jelenlegi frontvonal befagyasztásával kezdhetőek meg.

Ukrajna a békés rendezést követően a lehető leghamarabb választást fog tartani, valamint

, valamint az ország a NATO 5. cikkelyében foglaltakhoz hasonló biztonsági garanciákat kap.

Az elmúlt órákban Donald Trump amerikai elnök azzal borzolta a kedélyeket, hogy hálátlannak nevezte az ukránokat, ezzel komoly hatást gyakorolva a jelenleg is zajló tárgyalásokra.

