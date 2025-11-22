Bemondta Európa vezető nagyhatalma: csak így lehet béke Ukrajnában

Friedrich Merz a johannesburgi G20 csúcstalálkozót követően elmondta: Európának kulcsszerepet kell játszania az orosz–ukrán háború lezárásában, a békefolyamat pedig nem történhet meg európai részvétel nélkül.

A német kancellár elmondta, hogy péntek este hosszú telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel. Ekkor világossá tette, hogy a békefolyamat csak európai részvétellel képzelhető el.

Hangsúlyozta, hogy a nagyhatalmak nem dönthetnek az érintett országok feje felett.

Szerinte a háború csak Ukrajna és Európa beleegyezésével zárható le.

A johannesburgi G20-csúcs után arra is figyelmeztetett, hogy Ukrajna esetleges veresége és összeomlása az egész európai politikára és a kontinensre kihatna. Ez szerinte indokolja Európa elkötelezettségét az ügyben. Úgy vélte, jelenleg van esély a háború befejezésére, de még távol vagyunk egy mindenki számára elfogadható megoldástól.

Felidézte, hogy Oroszország megsértette a Budapesti Memorandumot, az 1994-es megállapodást, amelyben Kijev nukleáris arzenálját biztonsági garanciákért cserébe adta fel. Ezek a garanciák végül nem bizonyultak elrettentő erejűnek. Merz szerint ezért most megbízhatóbb biztonsági garanciákra és erősebb megállapodásokra van szükség.

