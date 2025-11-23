Jobb, ha felkészül az ország: bizonyos helyeken jön az ónos eső

Nyugat-Európában egy hullámzó frontrendszer okoz csapadékos, szeles időjárást. A Brit-szigeteken és Franciaország nyugati partvidékén 10-30 mm közötti csapadék hullik, Írországban pedig a széllökések erőssége meghaladja a 90 km/h-t. Kontinensünk középső részét egy délnyugat felől benyúló anticiklon uralja, amely az Ibériai-félszigettől a Kelet-európai-síkságig többnyire nyugodt időjárást biztosít, bár helyenként tartós rétegfelhőzet és köd is előfordul.

A leghidegebb éjszakai hőmérsékleteket a Skandináv-félsziget északi részén mérik, ahol a minimumértékek többfelé -20 fok alá, helyenként -30 fok alá süllyednek. A rendkívüli hideg a vastag hótakarónak és a szélcsendes időjárásnak köszönhető. Közép-Európa délkeleti térségében egy ciklon örvénylik, amely a Balkán-félszigeten változékony időt eredményez. Az Adriai-tenger keleti partvidékén jelentős esőzések voltak, míg a Dinári-hegységben és a Kárpátokban, valamint

a Kárpát-medence északnyugati és nyugati síkvidéki területein számottevő hótakaró alakult ki.

Magyarország időjárását vasárnap még egy köztes anticiklon, hétfőn már egy újabb front befolyásolja, és a csapadék túlnyomórészt eső formájában érkezik.

Vasárnap hazánk keleti felén borult marad az égbolt, míg nyugaton szakadozik a felhőzet. Az éjszaka folyamán átmenetileg csökken a felhőtakaró, majd nyugat felől újabb felhőzet érkezik, amely hétfőn napközben fokozatosan beborítja az országot. Ma északkeleten még előfordulhat hószállingózás, amely estére megszűnik. Hétfő délutántól az Északi-középhegységben, főként az északi határ mentén havazás kezdődik, amely később havas esőbe, majd esőbe vált át. A határvidéken

átmeneti ónos eső is kialakulhat, miközben az ország középső területein is egyre több helyen indul el esőzés.

A szél iránya egyre inkább délire fordul, vasárnap még csak élénk, hétfőn már helyenként erős lökésekkel. Az éjszakai minimumhőmérséklet általában -1 és -6 fok között alakul, de az átmenetileg derült, hóval borított területeken – elsősorban délnyugaton – ennél jóval hidegebb is lehet. Hétfőn a nappali maximumhőmérséklet többnyire 2 és 8 fok között várható, az északi határ mentén azonban ennél hidegebb lesz, majd az esti, késő esti óráktól ott is emelkedni kezd a hőmérséklet.

