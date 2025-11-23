Itt az ellenjavaslat: Ukrajna ezzel zárná le a háborút

Ezekben a pillanatokban is zajlanak a tárgyalások Ukrajna, a legfontosabb európai hatalmak, valamint az Egyesült Államok vezető diplomatái között, hogy megoldást találjanak az orosz-ukrán háború lezárására. Az eredetileg kidolgozott 28 pontos tervezet sok szempontból kedvezne Oroszországnak, egyes kiszivárgott információk egyenesen azt állították, hogy maga Moszkva dolgozta ki a tervet. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erősen ellenezte a terv elfogadását, így az európai szövetségeseivel együtt néhány pontot átdolgoztak.

Az egyik legfontosabb pont, hogy a háború azonnali leállítását kérik a jelenlegi frontvonalak befagyasztása mellett, ezt követően pedig lehet tárgyalni az esetleges területcserékről. Ennél is fontosabb, hogy Kijev lényegében olyan biztonsági garanciákat kér az Egyesült Államoktól, melyek hasonlatosak a NATO 5. cikkelyében megfogalmazottokhoz: ebben az áll, hogy amennyiben a védelmi-biztonsági szervezet egyik tagját támadás éri, azt a szövetség kollektív támadásnak értékel. Ezen felül fontos pontnak nevezik meg, hogy a befagyasztott orosz vagyont adják át Kijevnek, hogy ebből finanszírozni tudják az ország újjáépítését.

A lapnak nyilatkozó bennfentes források szerint az ukránok határozottan elutasítják, hogy bármilyen területet átadjanak az oroszoknak.

Az elképzelés szerint az Egyesült Államok is jól járna a biztonsági garanciákkal, ugyanis ezt megtérítenék Washington számára. Az oroszok ellen hozott nyugati szankciókat csak lassan, szakaszosan oldanák fel, annak fényében, hogy Moszkva valóban betartja majd a megállapodásban foglaltakat.

