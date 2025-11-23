Itt az ellenjavaslat: Ukrajna ezzel zárná le a háborút

Ezekben a pillanatokban is zajlanak a tárgyalások Ukrajna, a legfontosabb európai hatalmak, valamint az Egyesült Államok vezető diplomatái között, hogy megoldást találjanak az orosz-ukrán háború lezárására. Az eredetileg kidolgozott 28 pontos tervezet sok szempontból kedvezne Oroszországnak, egyes kiszivárgott információk egyenesen azt állították, hogy maga Moszkva dolgozta ki a tervet. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erősen ellenezte a terv elfogadását, így az európai szövetségeseivel együtt néhány pontot átdolgoztak.
Az egyik legfontosabb pont, hogy a háború azonnali leállítását kérik a jelenlegi frontvonalak befagyasztása mellett, ezt követően pedig lehet tárgyalni az esetleges területcserékről. Ennél is fontosabb, hogy Kijev lényegében olyan biztonsági garanciákat kér az Egyesült Államoktól, melyek hasonlatosak a NATO 5. cikkelyében megfogalmazottokhoz: ebben az áll, hogy amennyiben a védelmi-biztonsági szervezet egyik tagját támadás éri, azt a szövetség kollektív támadásnak értékel. Ezen felül fontos pontnak nevezik meg, hogy a befagyasztott orosz vagyont adják át Kijevnek, hogy ebből finanszírozni tudják az ország újjáépítését.
A lapnak nyilatkozó bennfentes források szerint az ukránok határozottan elutasítják, hogy bármilyen területet átadjanak az oroszoknak.
Az elképzelés szerint az Egyesült Államok is jól járna a biztonsági garanciákkal, ugyanis ezt megtérítenék Washington számára. Az oroszok ellen hozott nyugati szankciókat csak lassan, szakaszosan oldanák fel, annak fényében, hogy Moszkva valóban betartja majd a megállapodásban foglaltakat.
Címlapkép forrása: Alberto Gardin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zajlanak a tárgyalások: Zelenszkij elmondta, hogy mit vár
Ez lehet a legfontosabb.
Titkos időzített bomba a zöld energia mögött: évtizedeken belül hulladékhegyek lepik el a világot?
Az újrahasznosítás 10-20 éven belül jó üzletté válhat.
Olyan új korszakba lépünk, ami tönkreteheti a feltörekvő államok, így Magyarország gazdaságát
Egyre erősebb államadósságspirálba kerülhetnek a magyar gazdaság és riválisai.
Máris befutott Brüsszel és Kijev kemény válasza az amerikai béketervre!
Komoly követeléseket fogalmaztak meg, sorsdöntő órák előtt állunk.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!