Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Zajlanak a tárgyalások: Zelenszkij elmondta, hogy mit vár
Elkezdődtek a tárgylások Genfben az orosz-ukrán háború lezárásáról, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kommentálta az eseményeket.
Kibukott: Oroszország már most készül elutasítani a washingtoni béketervet, csak a teljes győzelmet fogadná el
Oroszország elutasíthatja az amerikai béketervet, és teljes győzelemre törekszik Ukrajnában - jelentette a Sky News.
Máris befutott Brüsszel és Kijev kemény válasza az amerikai béketervre!
Európa és Ukrajna világossá tette: Oroszországgal csak akkor hajlandók területi kérdésekről tárgyalni, ha a frontvonal a jelenlegi érintkezési vonalon befagy, és a harcok leállnak – derül ki abból az ellenjavaslatból, amelyet a vasárnapi genfi találkozón mutatnak be az amerikai félnek. Eközben pedig már Trump is úgy fogalmaz, hogy a 28 pontos béketerv még messze nem a végleges ajánlatuk.
Fordulat a béketervnél: Trump szerint ez még messze nem a végső ajánlat
Donald Trump a vasárnapi genfi tárgyalások előtt közölte, hogy az általa előterjesztett 28 pontos ukrajnai béketerv még messze nem a végső ajánlat - írja a Sky News.
Brüsszel máris ellenjavaslatot készít az ukrán béketervre!
Az EU vezetői ellenjavaslatot dolgoztak ki, amelyet a mai genfi tárgyalásokon kívánnak bemutatni az amerikai és ukrán partnereknek – értesült a Sky News európai uniós forrásokból.
Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz csapatok három ukrajnai falut foglaltak el.
A tárca vasárnap közölte, hogy Dnyipropetrovszk megyében Tykhe és Odradne, Donyeck megyében pedig Petrivske került orosz kézre.
(Reuters)
Drónok bénították meg Európa egyik fontos repülőterét - Brüsszel szerint ez már hibrid hadviselés
Többszöri drónészlelés miatt szombat este átmenetileg leállították az eindhoveni repülőtér forgalmát, amely polgári és katonai repülőtérként is működik. Az utóbbi hónapokban Európa-szerte számottevő fennakadásokat okoztak drónok és más légtérsértések, Ursula von der Leyen már hibrid hadviselésről beszél.
Máris kiderült az igazság az új ukrajnai béketervről?
Az Oroszország ukrajnai háborújának befejezését célzó legújabb béketervet az Egyesült Államok dolgozta ki - jelentette ki szombaton Marco Rubio amerikai külügyminiszter, cáfolva két szenátor korábbi kijelentéseit, amelyek azt nagyrészt orosz javaslatként állították be.
Fontos találkozó vár Zelenszkijre
Mark Carney, Kanada miniszterelnöke, vasárnap később egyeztet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
A Kremlhöz ijesztően közel mértek pusztító csapást az ukránok
A Kremltől mindössze 120 kilométterre mértek dróncsapást az ukránok a Satura erőműre.
ORFK: több mint 5300-an érkeztek Ukrajnából szombaton
Az ukrán-magyar határszakaszon 5317 ember lépett be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az MTI-t vasárnap.
A beléptetettek közül a rendőrség 13 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Máris befutott Brüsszel és Kijev kemény válasza az amerikai béketervre!
Komoly követeléseket fogalmaztak meg, sorsdöntő órák előtt állunk.
Fordulat a béketervnél: Trump szerint ez még messze nem a végső ajánlat
Hűti a kedélyeket az amerikai elnök, lehet remény Zelenszkij számára.
Szintet lépett a brutális diktatúra, de közben recseg-ropog a rendszer – Megállítható még az egykori sikerállam mélybe zuhanása?
Már Facebook-posztokért jár halálos ítélet az „arab tavasz” egykori mintaországában.
Befektetők, figyelem: itt a sokak által várt nagy fordulat
Ideje fellélegezni?
Brüsszel máris ellenjavaslatot készít az ukrán béketervre!
Gyorsan történnek az események.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!