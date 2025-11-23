  • Megjelenítés
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Portfolio
A vasárnapi nap legfontosabb eseménye kétségkívül  az "E3-országok", azaz Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország egyeztetése lesz Genfben, ahol az országok képviselői találkoznak az EU, az USA, valamint Ukrajna képviselőivel, hogy megvitasság Washington békejavaslatát. Eközben a budapesti ukrán nagykövet, Sándor Fegyir kijelentette, hogy az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, azaz, hogy elutasítják azt, hogy a magyar fővárosban egyeztessen az Egyesült Államok és Oroszország, mondván, hogy utóbbi éppen az 1994-es Budapesti Memorandumot szegték meg, amikor 2022 februárjában megtámadták Ukrajnát.  Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.
Zajlanak a tárgyalások: Zelenszkij elmondta, hogy mit vár

Elkezdődtek a tárgylások Genfben az orosz-ukrán háború lezárásáról, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kommentálta az eseményeket.

Kibukott: Oroszország már most készül elutasítani a washingtoni béketervet, csak a teljes győzelmet fogadná el

Oroszország elutasíthatja az amerikai béketervet, és teljes győzelemre törekszik Ukrajnában - jelentette a Sky News.

Máris befutott Brüsszel és Kijev kemény válasza az amerikai béketervre!

Európa és Ukrajna világossá tette: Oroszországgal csak akkor hajlandók területi kérdésekről tárgyalni, ha a frontvonal a jelenlegi érintkezési vonalon befagy, és a harcok leállnak – derül ki abból az ellenjavaslatból, amelyet a vasárnapi genfi találkozón mutatnak be az amerikai félnek. Eközben pedig már Trump is úgy fogalmaz, hogy a 28 pontos béketerv még messze nem a végleges ajánlatuk.

Fordulat a béketervnél: Trump szerint ez még messze nem a végső ajánlat

Donald Trump a vasárnapi genfi tárgyalások előtt közölte, hogy az általa előterjesztett 28 pontos ukrajnai béketerv még messze nem a végső ajánlat - írja a Sky News.

Brüsszel máris ellenjavaslatot készít az ukrán béketervre!

Az EU vezetői ellenjavaslatot dolgoztak ki, amelyet a mai genfi tárgyalásokon kívánnak bemutatni az amerikai és ukrán partnereknek – értesült a Sky News európai uniós forrásokból.

Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz csapatok három ukrajnai falut foglaltak el.

A tárca vasárnap közölte, hogy Dnyipropetrovszk megyében Tykhe és Odradne, Donyeck megyében pedig Petrivske került orosz kézre.

(Reuters)

Drónok bénították meg Európa egyik fontos repülőterét - Brüsszel szerint ez már hibrid hadviselés

Többszöri drónészlelés miatt szombat este átmenetileg leállították az eindhoveni repülőtér forgalmát, amely polgári és katonai repülőtérként is működik. Az utóbbi hónapokban Európa-szerte számottevő fennakadásokat okoztak drónok és más légtérsértések, Ursula von der Leyen már hibrid hadviselésről beszél.

Máris kiderült az igazság az új ukrajnai béketervről?

Az Oroszország ukrajnai háborújának befejezését célzó legújabb béketervet az Egyesült Államok dolgozta ki - jelentette ki szombaton Marco Rubio amerikai külügyminiszter, cáfolva két szenátor korábbi kijelentéseit, amelyek azt nagyrészt orosz javaslatként állították be.

Fontos találkozó vár Zelenszkijre

Mark Carney, Kanada miniszterelnöke, vasárnap később egyeztet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

A Kremlhöz ijesztően közel mértek pusztító csapást az ukránok

A Kremltől mindössze 120 kilométterre mértek dróncsapást az ukránok a Satura erőműre.

ORFK: több mint 5300-an érkeztek Ukrajnából szombaton

Az ukrán-magyar határszakaszon 5317 ember lépett be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az MTI-t vasárnap.

A beléptetettek közül a rendőrség 13 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa

