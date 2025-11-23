Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Portfolio 2025. november 23. 13:46

A vasárnapi nap legfontosabb eseménye kétségkívül az "E3-országok", azaz Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország egyeztetése lesz Genfben, ahol az országok képviselői találkoznak az EU, az USA, valamint Ukrajna képviselőivel, hogy megvitasság Washington békejavaslatát. Eközben a budapesti ukrán nagykövet, Sándor Fegyir kijelentette, hogy az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, azaz, hogy elutasítják azt, hogy a magyar fővárosban egyeztessen az Egyesült Államok és Oroszország, mondván, hogy utóbbi éppen az 1994-es Budapesti Memorandumot szegték meg, amikor 2022 februárjában megtámadták Ukrajnát. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.