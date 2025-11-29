Azt állítják, váratlanul ballisztikus rakétát lőtt ki a Közel-Kelet renegát hatalma – De van egy csavar a történetben

A Jerusalem Post szerint a rakétakilövésről szóló riport néhány nappal azután jött, hogy egy fontos gáz- és energia­létesítmény elleni dróntámadás áramkimaradásokat okozott a régióban.

Múlt havi sajtóértesülések szerint az izraeli hadsereg (IDF) és hírszerzés, a Moszad elkezdett felkészülni egy esetleges, Irán által támogatott iraki milíciák részéről érkező fenyegetésre. Értesülések szerint Eszmáil Kááni, az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) parancsnoka nemrégiben Irakba látogatott, és ott találkozott a milíciák vezetőivel.

A közösségi médiában meg nem erősített felvételek is terjednek az állítólagos csapásról.

Az al-Majadín nevű pánarab médiumnak azonban egy, az Iráni Forradalmi Gárdából származó forrás elmondta:

az Észak-Irak felé kilőtt iráni ballisztikus rakétáról szóló hírek nem igazak,

és ezeket a pletykákat "az ellenséghez tartozó médiaplatformok terjesztik" – fogalmazott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images