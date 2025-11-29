Azt állítják, váratlanul ballisztikus rakétát lőtt ki a Közel-Kelet renegát hatalma – De van egy csavar a történetben

A Jerusalem Post szerint a rakétakilövésről szóló riport néhány nappal azután jött, hogy egy fontos gáz- és energialétesítmény elleni dróntámadás áramkimaradásokat okozott a régióban.
Múlt havi sajtóértesülések szerint az izraeli hadsereg (IDF) és hírszerzés, a Moszad elkezdett felkészülni egy esetleges, Irán által támogatott iraki milíciák részéről érkező fenyegetésre. Értesülések szerint Eszmáil Kááni, az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) parancsnoka nemrégiben Irakba látogatott, és ott találkozott a milíciák vezetőivel.
A közösségi médiában meg nem erősített felvételek is terjednek az állítólagos csapásról.
A ballistic missile from Iran has been launched and hit the target at Kurdistan, Iraq. pic.twitter.com/HaA1Pu6O4K https://t.co/HaA1Pu6O4K— Daily Iran News (@DailyIranNews) November 29, 2025
Az al-Majadín nevű pánarab médiumnak azonban egy, az Iráni Forradalmi Gárdából származó forrás elmondta:
az Észak-Irak felé kilőtt iráni ballisztikus rakétáról szóló hírek nem igazak,
és ezeket a pletykákat "az ellenséghez tartozó médiaplatformok terjesztik" – fogalmazott.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Súlyos drónincidens Európában: egy egész ország légterét le kellett zárni – Sejtik, ki a tettes
Két drón is megsértette a légteret.
A világ puskaporos hordójába látogat XIV. Leó pápa – Azonnal határozott üzenetet kapott az iszlamista fegyveresektől
Bejrútban is misézni fog közel-keleti útján.
Megdöbbentő képsorok: elszabadult az erőszak Európa vezető hatalmában, tízezrek tiltakoztak
Az Alternatíva Németországnak (AfD) tartott kongresszust.
Egész egyszerűen elfogytak a forint versenytársai – Két és fél éve nem csinált ilyet a magyar deviza
Nem tud hibázni a forint idén.
Mutatunk három kisebb részvényt, ami a háttérben nagyot nyerhet a mesterséges intelligencián
Ha már a sztárpapírokat inkább kerülnéd.
Vészhelyzetet hirdettek ki egy európai országban: 30 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet
"Nem lehet tovább halasztani a nehéz döntéseket."
Autóbusz balesetezett Magyarországon: autók rohantak egymásba, teljesen lezártak egy fontos útszakaszt
Nagy erőkkel vonultak ki a mentők.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentése szerint a lakásárak elszaka
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!