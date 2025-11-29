  • Megjelenítés
Bejelentette Zelenszkij: kiadta a parancsot a delegációnak, kulcsfontosságú béketárgyalás jön
Bejelentette Zelenszkij: kiadta a parancsot a delegációnak, kulcsfontosságú béketárgyalás jön

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton közölte, hogy a nemzetbiztonsági tanács titkára, Rusztem Umerov által vezetett delegáció úton van az Egyesült Államokba, hogy folytassa az Oroszország Ukrajna elleni háborúját lezáró megállapodásról szóló egyeztetéseket. Hozzátette: a múlt hétvégén Genfben tartott megbeszélések eredményeit vasárnap "véglegesítik" - írja a Reuters.

Umerovot azt követően bízták meg a küldöttség vezetésével, hogy az eddigi főtárgyaló, Zelenszkij befolyásos kabinetfőnöke, Andrij Jermak pénteken lemondott, órákkal azután, hogy korrupcióellenes nyomozók átkutatták a lakását.

Rusztem ma jelentést tett, a feladat pedig világos: gyorsan és érdemben kidolgozni a háború befejezéséhez szükséges lépéseket

- írta Zelenszkij az X-en.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő a Reutersnek elmondta: vasárnap Floridában Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff elnöki különmegbízott, valamint Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje találkoznak az ukrán tisztviselőkkel.

A genfi megbeszélések lehetőséget adtak Kijevnek, hogy ellenjavaslatot tegyen azokra a felvetésekre, amelyeket közel két hete Dan Driscoll, az amerikai hadseregért felelős államtitkár ismertetett az ukrán vezetőkkel.

A Reuters azt írja, Ukrajna jelentős amerikai nyomás alatt áll, hogy elfogadja a békemegállapodás feltételeit.

Mindeközben Zelenszkij a 2022-es orosz invázió kezdete óta az eddig talán legnehezebb belpolitikai és katonai helyzettel néz szembe.

A kormány körül kirobbant korrupciós botrány két miniszter távozását hozta, most pedig az elnök jobbkeze is lemondott. Jermak a New York Postnak azt mondta, "a frontra" megy.

Én becsületes és tisztességes ember vagyok

- fogalmazott.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

