Bejelentette Zelenszkij: kiadta a parancsot a delegációnak, kulcsfontosságú béketárgyalás jön

Umerovot azt követően bízták meg a küldöttség vezetésével, hogy az eddigi főtárgyaló, Zelenszkij befolyásos kabinetfőnöke, Andrij Jermak pénteken lemondott, órákkal azután, hogy korrupcióellenes nyomozók átkutatták a lakását.
Rusztem ma jelentést tett, a feladat pedig világos: gyorsan és érdemben kidolgozni a háború befejezéséhez szükséges lépéseket
- írta Zelenszkij az X-en.
Egy magas rangú amerikai tisztviselő a Reutersnek elmondta: vasárnap Floridában Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff elnöki különmegbízott, valamint Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje találkoznak az ukrán tisztviselőkkel.
A genfi megbeszélések lehetőséget adtak Kijevnek, hogy ellenjavaslatot tegyen azokra a felvetésekre, amelyeket közel két hete Dan Driscoll, az amerikai hadseregért felelős államtitkár ismertetett az ukrán vezetőkkel.
A Reuters azt írja, Ukrajna jelentős amerikai nyomás alatt áll, hogy elfogadja a békemegállapodás feltételeit.
Mindeközben Zelenszkij a 2022-es orosz invázió kezdete óta az eddig talán legnehezebb belpolitikai és katonai helyzettel néz szembe.
A kormány körül kirobbant korrupciós botrány két miniszter távozását hozta, most pedig az elnök jobbkeze is lemondott. Jermak a New York Postnak azt mondta, "a frontra" megy.
Én becsületes és tisztességes ember vagyok
- fogalmazott.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
