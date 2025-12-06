Folytatódnak a béketárgyalások: Putyin térfelén pattog a labda?

Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje az elmúlt két héten belül már hatodik alkalommal ült tárgyalóasztalhoz ukrán tisztviselőkkel - közölte pénteken az amerikai külügyminisztérium az Anadolu hírügynökség tudósítása alapján.

A mostani, kétnapos egyeztetésen ukrán részről Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, valamint Andrij Hnatov vezérkari főnök vett részt. Az amerikai külügy közlése alapján

a "tartós és igazságos békéhez" vezető lépéseket vitatták meg.

Umerov hangsúlyozta, hogy Ukrajna számára elsődleges egy olyan megállapodás, amely "megvédi az ország függetlenségét és szuverenitását, garantálja az ukránok biztonságát, és megteremti egy demokratikus jövő alapjait."

A tárgyaláson áttekintették a közelmúltbeli amerikai-orosz egyeztetések eredményeit is. Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Moszkvában fogadta Witkoffot és Kushnert, ahol egy lehetséges béketervről tárgyaltak. A találkozó után Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója jelezte: Moszkva reméli, hogy Washington megosztja velük a floridai megbeszélések következtetéseit.

A floridai tárgyalásokon a felek megállapodtak a biztonsági garanciák keretrendszeréről, és áttekintették a békefenntartáshoz szükséges elrettentő képességeket.

Az amerikaiak és az ukránok egyetértettek abban, hogy az érdemi előrelépés Oroszországon múlik:

Moszkvának bizonyítania kell

hosszú távú elkötelezettségét a béke mellett, beleértve a deeszkaláció felé tett lépéseket és a harcok beszüntetéseét.

Az egyeztetéseken egy átfogóbb gazdasági program is napirendre került, amely a háború utáni újjáépítést, közös beruházásokat és hosszú távú helyreállítási projekteket foglal magában. A felek szerint a tűzszünet és a feszültségcsökkentés nemcsak az újabb agresszió megelőzése miatt kulcsfontosságú, hanem azért is, mert ezek teremthetik meg az Ukrajna átfogó újjáépítéséhez szükséges feltételeket.

A tárgyalások szombaton folytatódnak.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a múlt heti egyeztetést követően úgy fogalmazott: a cél nemcsak a háború lezárása, hanem az is, hogy Ukrajna "erősebben és virágzóbban" épüljön újjá. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a folyamat továbbra is kényes, és Oroszország bevonása nélkül nem vezethet tartós megoldáshoz.

