Érdemes lesz felfelé nézni holnap este: rendkívül különleges látvány tárulhat a szemeink elé

A páros kevéssel 19 óra előtt fog feltűnni a keleti-északkeleti horizont fölött, ekkor látszólagos távolságuk három foknál is kisebb lesz.
Az éjszaka előrehaladtával ez a távolság ugyan nő, de nem jelentősen.
Este nyolc óra körül a Holdtól jobbra ragyog majd a Jupiter. A Hold megvilágítottsága 88 százalékos lesz, fénye azonban nem fogja elnyomni a mellette tündöklő Jupitert. Az együttállás egész éjszaka megfigyelhető marad – feltéve, hogy az időjárás is kedvezően alakul.
A jelenlegi előrejelzések szerint vasárnap este sok felhő gyülekezhet Magyarország fölött, később pedig egyre többfelé képződhet pára és köd. Lesznek azonban olyan térségek, ahol a késő esti órákban tisztább marad a levegő, a felhőzet pedig időnként elvékonyodik vagy felszakadozik. Az ország ezen részein jó eséllyel megpillantható lesz az égi páros.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bejelentette Orbán Viktor: napokon belül hatalmas üzleti delegáció indul Moszkvába
A gazdasági együttműködésről tárgyalnak majd.
Monumentális támadássorozatba fogott Oroszország – Riadót fújtak a NATO területén
Több mint 700 eszközzel támadtak.
Ez az olcsó részvény 2026 egyik legnagyobb ígérete, és most féláron megveheted!
Izgalmas lehetőséget mutatunk.
Kísérteties a hasonlóság, az Nvidia legveszélyesebb korszaka kezdődik
Éleződik a verseny.
Történelmi felvásárláshoz történelmi méretű hitel dukál - Itt vannak a részletek a nagy amerikai fúzióról
Több bank is soha nem látott méretű hitelt nyújt.
Olyan kétségbeesett lépésre készülhet Oroszország, amely egyszer már súlyos kudarcot vallott
Nem találnak megoldást a Fekete-tengeri problémákra.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatal
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer használatos termékek ugyan megkönnyítik a mindennapokat, de közben hozzáj
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!