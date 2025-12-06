  • Megjelenítés
Érdemes lesz felfelé nézni holnap este: rendkívül különleges látvány tárulhat a szemeink elé
Most vasárnap este megéri majd pásztázni az égboltot, mivel látványos együttállást figyelhetünk meg a Hold és a Naprendszer legnagyobb bolygója, a Jupiter között - írta meg az Időkép.

A páros kevéssel 19 óra előtt fog feltűnni a keleti-északkeleti horizont fölött, ekkor látszólagos távolságuk három foknál is kisebb lesz.

Az éjszaka előrehaladtával ez a távolság ugyan nő, de nem jelentősen.

Este nyolc óra körül a Holdtól jobbra ragyog majd a Jupiter. A Hold megvilágítottsága 88 százalékos lesz, fénye azonban nem fogja elnyomni a mellette tündöklő Jupitert. Az együttállás egész éjszaka megfigyelhető marad – feltéve, hogy az időjárás is kedvezően alakul.

A jelenlegi előrejelzések szerint vasárnap este sok felhő gyülekezhet Magyarország fölött, később pedig egyre többfelé képződhet pára és köd. Lesznek azonban olyan térségek, ahol a késő esti órákban tisztább marad a levegő, a felhőzet pedig időnként elvékonyodik vagy felszakadozik. Az ország ezen részein jó eséllyel megpillantható lesz az égi páros.

