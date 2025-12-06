  • Megjelenítés
A legrosszabbra is fel kell készülnie a nőnek, aki elhappolta Trump áhított díját – Benne van a pakliban, hogy letartóztatják
Globál

A legrosszabbra is fel kell készülnie a nőnek, aki elhappolta Trump áhított díját – Benne van a pakliban, hogy letartóztatják

MTI
Megerősítette María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető, hogy jövő héten személyesen veszi át Oslóban az októberben neki odaítélt Nobel-békedíjat - közölte szombaton Kristian Berg Harpviken, a Norvég Nobel Intézet igazgatója.

Biztonsági okokból nem mondhatnak el többet arról, hogy mikor és hogyan érkezik majd a kitüntetett a norvég fővárosba

- tette hozzá az igazgató.

Machado az indoklás szerint azért érdemelte ki a Nobel-békedíjat, mert

fáradhatatlanul dolgozik a demokratikus jogokért Venezuelában, és küzd azért, hogy igazságos és békés módon demokrácia jöhessen létre a diktatúrából,

Még több Globál

Sugárzásveszélyre figyelmeztetnek Csernobilban, puccsot szerveznek Moszkvában - Háborús híreink Ukrajnáról szombaton

Folytatódnak a béketárgyalások: Putyin térfelén pattog a labda?

Akkora támadást indított Moszkva, hogy riadóztatták a NATO vadászgépeit – Ha így folytatják, nukleáris katasztrófa fenyeget?

A díjat hagyományosan december 10-én, Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Oslóban.

Machado részvételét azért övezi bizonytalanság, mert a politikusnak bujkálnia kell a hatóságok elől Venezuelában. Az 58 éves ellenzéki vezető szerint élete veszélyben lenne, ha megtalálnák a hatóságok.

A venezuelai ügyészség novemberben közölte, hogy amennyiben Machado elhagyja az országot, miközben számos vizsgálat folyik ellene, "szökevénynek" fogják tekinteni.

Előfordulhat, hogy Oslóból való hazatérésekor nem engedik belépni az országba, vagy letartóztatják.

Kedden az NRK norvég állami műsorszolgáltató interjút sugárzott a Nobel-békedíj kitüntetettjével, aki a beszélgetésben üdvözölte, hogy Donald Trump amerikai elnök az utóbbi hetekben egyre nagyobb nyomást gyakorolt Nicolás Maduro venezuelai elnökre a Karib-térségben megerősített amerikai katonai jelenléttel és nyilatkozataival.

Kapcsolódó cikkünk

Lépésről lépésre leírta Trump volt tanácsadója: így nyerhetné meg Amerika a háborút – "Nem színjáték kell!"

Küszöbön Amerika támadása, ami elsöpörhet egy egész rezsimet? Mivel Trumpról van szó, még ez sem kizárt

Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?

Valaki nagyon megszedte magát – Előre kiszivárgott a Nobel-díj nyertese?

Elbukta Donald Trump a Nobel-békedíjat: megtörte a csendet a Fehér Ház - Ebben nem lesz sok köszönet

Kihirdették a béke-Nobel-díj idei győztesét – Nem ezt a döntést várta Donald Trump

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Miguel Gutiérrez

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Sugárzásveszélyre figyelmeztetnek Csernobilban, puccsot szerveznek Moszkvában - Háborús híreink Ukrajnáról szombaton
Puccsot szerveznek Moszkvában - Ötvenezer harcos várja a parancsot
Amerika magára hagyhatja Európát, Trump hamarosan találkozhat Putyinnal – Háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility