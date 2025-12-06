Hatalmas fordulatra készül Brüsszel, leveszik a kesztyűt a következő csapás előtt

Stéphane Séjourné ipari stratégiáért felelős ügyvezető alelnök, és Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos a héten bemutatta az új csomag központi elemét, a ReSourceEU programot, amely a kritikus nyersanyagok területén hivatott csökkenteni az európai gazdaság függőségeit és kezelni az elmúlt években egyre növekvő geopolitikai kockázatokat.
A Bizottság szerint a Kína által bármikor bevezethető újabb exportkorlátozások, az állami támogatásokból eredő túlkapacitások (acél és alumínium) és a globálisan elérhető stratégiai anyagok szűk keresztmetszete tartós sebezhetőségeket okoznak, amelyek napi szinten veszélyeztethetik az európai vállalatok működését és versenyképességét.
A program alapja egy új európai nyersanyag-irányító központ létrehozása 2026-ra, amely három főbb feladatot lát majd el:
- folyamatosan monitorozni fogja a szükségleteket,
- a tagállamok nevében közös beszerzéseket hajt majd végre, amivel jelentős költségcsökkenést lehet elérni, valamint
- megtervezett raktározással az ipari kereslethez igazítja az anyagok megfelelő elosztását.
A ReSourceEU emellett legalább 3 milliárd eurónyi új forrást mozgósít a következő 12 hónapban, hogy azonnal felgyorsítsa a kritikus beruházásokat a permanens mágnesek, az akkumulátorok és a védelmi ipar területén.
Ebből 2 milliárd eurót az Európai Beruházási Bank biztosít, 300 millió eurót a Battery Booster program és további 600 millió eurót pedig a Horizon Europe 2026–27-es kerete. A fennmaradó összeg több külön forrásból, így például az innovációs alapból és a védelmi ipari programból érkezik majd.
Két stratégiai projektnél már meg is indult a finanszírozás: egy Grönlandon megvalósuló, védelmi célokra épülő nyersanyagprojekt, valamint egy németországi akkumulátor fókuszú beruházás. A Bizottság elvárja, hogy a tagállamok saját forrásokkal is hozzájáruljanak a hasonló kritikus projektekhez, ezért
Séjourné hivatalos felkérést küldött az EU összes a pénzügyminiszterének, hogy igyekezzenek bevonni erre a nekik járó kohéziós forrásokat.
A csomag egy szintén fontos eleme az engedélyezési rendszer egyszerűsítése és gyorsítása, különösen a bányászati és feldolgozási projektek esetében. Ezzel párhuzamosan az EU a körforgásos gazdaságban rejlő potenciált is jobban ki akarja használni, ezért 2026 tavaszától korlátozza a permanens mágnesek hulladékának kivitelét, és intézkedéseket hoz az alumíniumhulladék kontinensen belül tartására.
Jelentős kutatás-fejlesztési támogatások irányulnak a kritikus nyersanyagok helyettesítésére és az újrahasznosítási technológiák fejlesztésére. A Bizottság célja, hogy az ipar minél több esetben váltsa ki az egyes importfüggő anyagokat, ezzel csökkentve a kitettséget.
A keresleti oldalon egy új, európai szintű matchmaking platform jön létre, amely összeköti a vevőket, eladókat és befektetőket, és lehetővé teszi a közös uniós szintű beszerzést. A Bizottság egyértelmű elvárása, hogy az európai cégek felhagyjanak az egyoldalú kínai beszerzések gyakorlatával, és fokozatosan átálljanak a diverzifikált és európai ellátásra. Erre egészen konkrét várakozásokat is megfogalmaztak, amelyek a számításaik szerint 2030-ra érhetnek be.
|Kitettség mértékének becsült csökkenthetősége egyetlen harmadik ország felé
|2025
|2030
|Ritkaföldfém-elemek értéklánc
|Kitermelés
|95%
|42%
|Feldolgozás és újrahasznosítás
|100%
|60%
|Permanens mágnesek
|90%
|80%
|Űr és védelmi szektorban használt elemek
|Wolfram
|31%
|26%
|Gallium
|71%
|17%
|Germánium
|45%
|0%
|Akkumulátor gyártáshoz használt elemek
|Kobalt
|63%
|44%
|Grafit
|41%
|25%
|Lítium
|89%
|64%
|Mangán
|41%
|30%
|Nikkel
|29%
|26%
|Forrás: Európai Bizottság
A kritikus nyersanyagokról szóló törvény módosításával az európai vállalatoknak kötelező lesz a vállalatirányítási struktúrákat is bevonni a beszerzési diverzifikációba, és az uniós hatóságok helyszíni ellenőrzéseket is végezhetnek annak megállapítására, hogy valóban megtörténtek-e a szükséges lépések.
Amennyiben ez nem bizonyul elégségesnek, további, akár jogilag kötelező diverzifikációt is elő lehet írni.
A EU persze a nemzetközi partnerségek terén is sokat tesz azért, hogy segítse az alternatív ellátási láncok kiépítését.
Ahogy arról mi is beszámoltunk, az elmúlt héten Dél-Afrikában kötöttek megállapodást a kritikus nyersanyagok beszerzéséről, a Földközi-tengeren is folyamatos a mozgolódás és az unió Brazíliával is szorosabb együttműködésre készül, melynek remekül megágyaz a már karácsony előtt tető alá hozható Mercosur-partnerség. Ezeken felül a G7 és G20 keretében is egységes ellenállóképességre és fenntarthatóságra vonatkozó standardokat dolgoznak ki.
A csomag tartalmazza az úgynevezett belső piaci szükséghelyzetről és rezilienciról szóló rendelet (IMERA) alkalmazhatóságát is. Ezt a rendszer eredetileg a Covid-járvány idején hozták létre, de most a kritikus nyersanyagoknál is szabad kezet adhat a Bizottságnak, hogy különösebb fékek nélkül indítson elsőbbségi beszerzéseket, ha válsághelyzet lenne kialakulóban. Ez lehetőséget ad arra, hogy
stratégiai szempontok alapján, az egész kontinens szem előtt tartó készletképzést és elosztást szervezzenek.
Šefčovič ezzel párhuzamosam külön hangsúlyozta, hogy a gazdasági biztonság csak akkor működik, ha az EU egységesen lép fel, és a versenyképesség, a védelem és a partnerség nem különálló célok, hanem egyetlen integrált stratégia részei. A Bizottság szerint minden új eszköznek egyszerre kell támogatnia az optimális működést, garantálni a kritikus eszközöket és elősegíteni a stratégiai szövetségek megszilárdítását.
Persze emellett Európa továbbra is a nyitott piac maradna, és így a bejövő beruházásokat területén az unió továbbra is engedné a befektetőket, de csak ha ki tudják küszöbölni a rejtett kockázatokat. A Bizottság szerint ugyanis bizonyos beruházások érzékeny adatokat veszélyeztetnek, nem biztosítanak megfelelő technológiamegosztást, vagy új függőségeket alakítanak ki, ezért átfogóbb kockázati értékelésre van szükség.
Az elsődleges cél, hogy a rövid távú zavarokat megelőzzék és a hosszú távú függőségeket fokozatosan csökkentsék, és a stratégiának már csak a nyersanyagokra fókuszáló része is rengeteg biztató elemből áll, különösen az uniós szintű közös beszerzést elősegítő lépések.
Bár Séjourné belengetett jogszabályban is megjelenő kötelező elemeket, a Covid-helyzetre való számos utalás arra enged következtetni, hogy
alapvetően semmilyen retorzióval nem jár majd, ha egy tagállam kimaradna a programból.
Emellett döntött a magyar kormány is a vakcinabeszerzések idején, arra hivatkozva, hogy a bizottsági elosztás túl lassú, és felesleges extrakészleteket jelentene az országnak, mivel ide már be voltak rendelve a kínai és orosz oltóanyagok.
Az első körből való kimaradás szerencsére azonban nem szólt örökre, így Magyarország bármiféle hátrány nélkül vesz részt azóta is a közös vakcinarendelésekben, amely sok eseteben 10-20%-al is olcsóbb beszerzési árakat eredményezett.
Címlapkép forrása: EU
Monumentális támadássorozatba fogott Oroszország – Riadót fújtak a NATO területén
Több mint 700 eszközzel támadtak.
Ez az olcsó részvény 2026 egyik legnagyobb ígérete, és most féláron megveheted!
Izgalmas lehetőséget mutatunk.
Kísérteties a hasonlóság, az Nvidia legveszélyesebb korszaka kezdődik
Éleződik a verseny.
Történelmi felvásárláshoz történelmi méretű hitel dukál - Itt vannak a részletek a nagy amerikai fúzióról
Több bank is soha nem látott méretű hitelt nyújt.
Olyan kétségbeesett lépésre készülhet Oroszország, amely egyszer már súlyos kudarcot vallott
Nem találnak megoldást a Fekete-tengeri problémákra.
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatal
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer használatos termékek ugyan megkönnyítik a mindennapokat, de közben hozzáj
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .