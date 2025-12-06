Akkora támadást indított Moszkva, hogy riadóztatták a NATO vadászgépeit – Ha így folytatják, nukleáris katasztrófa fenyeget?

Ezek az intézkedések megelőző jellegűek, céljuk pedig a légterünk biztosítása és védelme, különösen a fenyegetett térségekkel szomszédos területeken
- tudatta a lengyel parancsnokság.
A készültség valamivel kevesebb mint négy órán át tartott,
majd a vadászgépek és a légvédelmi rendszerek "visszatértek a szokásos működési tevékenységhez". A lengyel légteret nem sértették meg.
A válaszlépésekben részt vett a spanyol és a cseh légierő, valamint a német és holland légvédelem is.
Mint megírtuk, az ukrán légierő szerint Oroszország 653 drónt és 51 rakétát – köztük 17 ballisztikus rakétát – indított Ukrajna ellen az éjszaka folyamán. Ezek közül 585 drónt és 30 rakétát lelőttek vagy hatástalanítottak. 29 helyszínen érkezett jelentés drón- és rakétabecsapódásokról.
Az összesen 704 légi csapásmérő eszközből álló támadás
Oroszország legnagyobb éjszakai támadássorozata volt azóta, hogy október 29-én 705 eszközzel hajtottak végre csapásokat,
az ukrán légierő ABC News által elemzett adatai nyomán.
A háború eddigi legnagyobb támadására szeptember 6-án került sor, amikor 823 légi csapásmérő eszközt vetettek be. A legutóbbi éjszakai támadás csupán a negyedik volt Oroszország teljes körű inváziója óta, amikor a bevetett légi eszközök száma meghaladta a 700-at.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség az X-en közzétett bejegyzésében közölte, hogy
a zaporizzsjai atomerőmű ideiglenesen elvesztette a külső áramellátást az orosz csapások idejére.
Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója
megismételte felhívását a katonai visszafogottságra a nukleáris baleset elkerülése érdekében
- állt az ügynökség bejegyzésében.
Volodimir Zelenszkij a közösségi médiában azt írta, hogy az energetikai létesítmények voltak az orosz csapások a fő célpontjai.
Az oroszok célja, hogy fájdalmat okozzanak milliók számára, és már annyira alacsonyra süllyedtek, hogy Szent Miklós napján rakétákat indítanak békés városok ellen
- jelentette ki az ukrán elnök a Telegramon. Hangsúlyozta, hogy még nagyobb nyomást kell gyakorolni Oroszországra.
A szankcióknak működniük kell, a légvédelemnek működnie kell, támogatni kell azokat, akik az életet védik
- szögezte le az MTI szerint Zelenszkij.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
