Most már nincs visszaút: végítéletet fognak mondani Donald Trump radikális intézkedéséről

A megtámadott rendelet, melyet Trump idén januári hivatalba lépése után néhányi órával szignózott, azt a másfél évszázados alkotmányos elvet borítaná fel, amely garantálja, hogy az Egyesült Államok területén született személyek automatikusan amerikai állampolgárságot kapnak. Az USA mellett mintegy harminc másik – főleg tengerentúli – ország ad automatikusan állampolgárságot mindenkinek, aki a területén születik.
Az elnöki intézkedés hatályát szinte azonnal felfüggesztették a szövetségi bíróságok. Több bíró is arra a következtetésre jutott, hogy a rendelet legalább nagy valószínűséggel sérti az amerikai alkotmány 19. század közepén elfogadott XIV. kiegészítését, illetve a területi jogon (ius soli) alapuló automatikus állampolgárságot rögzítő szövetségi jogszabályt.
A Trump v. Barbara ügyet várhatóan tavasszal tárgyalja a csúcstestület, a végső döntés pedig nyár elejéig várható. Az adott ügy New Hampshire-ből indult, miután egy ottani szövetségi bíró júliusban blokkolta Trump rendeletét egy csoportos per nyomán, amelyet az Amerikai Polgárjogi Szövetség (ACLU) nyújtott be azoknak a gyermekeknek és szüleiknek a nevében, akiket érintene Trump rendelete.
Az ACLU jogi igazgatója, Cecillia Wang hangsúlyozta:
egyetlen elnöknek sincs felhatalmazása arra, hogy megváltoztassa a 14. alkotmánymódosítás alapvető ígéretét.
Mint fogalmazott, több mint 150 éve törvény és nemzeti hagyomány, hogy az amerikai földön születettek állampolgárok.
A Trump-adminisztráció ezzel szemben egy ezelőtt nem széles körben elterjedt jogi értelmezéssel hozakodott elő. Érvelésük szerint az 1868-ban ratifikált alkotmánymódosítás célja az volt, hogy biztosítsa a polgárháború után rabszolgaságból felszabadított feketék és gyermekeik állampolgárságát, nem pedig az illegális bevándorlók vagy ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkezők gyermekeinek automatikus honosítása.
Ha a rendelet életbe lépne, az Egyesült Államokban született gyermekek onnantól fogva nem kapnának automatikus állampolgárságot, amennyiben szüleik illegális bevándorlók, illetve ideiglenes vízummal – például diák- vagy munkavízummal – tartózkodnak az országban. Ez évente több tízezer újszülöttet érintene, akik így kiszorulnának számos állami támogatásból, köztük az élelmiszersegélyből és a támogatott egészségbiztosításból.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
