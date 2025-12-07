Megszólalt a Kreml: Donald Trump legújabb ajánlata tökéletesen megfelel Oroszországnak

A jelenlegi adminisztráció gyökeresen különbözik a korábbiaktól, és (Donald) Trump elnök jelenleg a belpolitikai pozícióit tekintve erős, ami lehetőséget nyújt számára arra, hogy a saját elképzeléseinek megfelelően módosítsa a koncepciót
- mondta a Kreml szóvivője.
Mint fogalmazott, a módosítások "sok tekintetben megfelelnek a mi elképzeléseinknek is".
A friss amerikai dokumentum lényegében a Monroe-elv vagy Monroe-doktrína újraélesztését jelenti, amelyet röviden az "Amerika az amerikaiaké" gondolatban lehet megfogni. Az új tervezet szerint az Egyesült Államok ismét a nyugati féltekén való dominanciája kiépítésére fókuszál, miközben erősíti a jelenlétét az indo–csendes-óceáni térségben, nem titkoltan Kínával szemben. A dokumentum az európai ügyektől való hátrébblépést is megfogalmazza, ennek részeként csökkentik a katonai és parancsnoki jelenlétet az öreg kontinensen. Ezek alapján nem kérdéses, hogy Oroszországnak szimpatikus az Egyesült Államok elfordulása Európától. Tudjuk, hogy előfordul, amikor minden nagyon szépen, koncepcionálisan meg van írva, de az, amit ők deep state-nek neveznek, mindent másképp csinál, ilyen is előfordul
- tette hozzá.
Mint fogalmazott, figyelemmel kell kísérni, miként valósul meg ez a koncepció. Kifejezte reményét, hogy az minimum annak a záloga lehet, hogy a felek folytatni tudják a konstruktív kétoldalú munkát az ukrajnai békés rendezés ügyében.
Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója ugyanebben a tévéműsorban azt mondta, hogy az Egyesült Államok "vasbeton" szilárdságú megállapodást ígért Oroszországgal arra az esetre, ha a felek megegyeznek.
Ezek az amerikaiak (a Trump-kormányzat képviselői) megesküsznek arra, hogy ha Trump valamiben megállapodik, akkor az vasbetonból lesz
- nyilatkozott.
A tisztségviselő szerint az amerikai fél képviselői hangsúlyozzák, hogy különböznek azoktól az elődeiktől, akik az ukrajnai konfliktus kezdeményezői voltak. Hangot adott benyomásának, miszerint amerikai tárgyalók közel állnak Trumphoz, és pontosan végrehajtják az utasításait.
Usakov hangsúlyozta, hogy Moszkva és Washington a hosszú távú rendezés kontextusában dolgozik, nincs szó fegyverszünetről. Elmondásra értelmében a felek megpróbálnak megegyezni a nehéz pontokban, amelyek meg fogják határozni a jövőbeli megállapodás formáját és sorsát. Mint fogalmazott, néhány Ukrajnával kapcsolatos kérdés "radikális változtatásokra" szorul.
A tanácsadó úgy vélekedett, hogy az orosz hadsereg harctéri sikerei kedvezőbb légkört teremtettek az amerikai delegációval a Kremlben kedden folytatott tárgyalásokhoz, amelyek eredményeképpen Oroszország és az Egyesült Államok jobban megérti egymás álláspontját.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
