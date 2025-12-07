Csődhullámmal fenyeget a kormány által bejelentett útdíjemelés

Jövőre jelentősen megnő azoknak a fuvarozóknak a költsége, akik főúton szállítják árujukat. Egy december 1-jén megjelent kormányrendelet szerint a teherautókra a gyorsforgalmi utak után 4,3%-kal, az infláció mértékével megemelt díjat kell fizetni,
a főúton közlekedők esetében azonban ez 50%-kal fog emelkedni.
Nem a többletbevétel motiválta a kormányt, hanem az, hogy a megépített utak ne menjenek tönkre, a kamionok ne nyomják szét az új utakat, ráadásul az alsóbbrendű utakon naponta 3 millió ember szenved attól, hogy áruszállítás, teherforgalom zajlik tranzit jelleggel – hangsúlyozta Lázár János közlekedési és építésügyi miniszter.
A Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára viszont az RTL Híradónak nyilatkozva elmondta:
a vállalkozások egy része akár már idén fizetésképtelenné válhat
a jövő évtől életbe lépő, drasztikus útdíjemelés következtében. Egy, a napokban megjelent kormányrendelet értelmében az úthasználati díjak 50 százalékkal emelkednek.
Az intézkedés pontos pénzügyi hatásai egyelőre nem becsülhetők meg, mivel a hivatalos útdíjkalkulátor már hetekkel ezelőtt elérhetetlenné vált a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató honlapján. A szolgáltatás kiesése miatt a fuvarozócégek nem tudják kiszámítani, mekkora többletköltséget jelent majd számukra a díjemelés.
A Közlekedési Minisztériumot megkeresték az útdíjkalkulátor üzemzavarával kapcsolatban, ám a tárca egyelőre nem reagált a megkeresésre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
