Csődhullámmal fenyeget a kormány által bejelentett útdíjemelés

Jövőre jelentősen megnő azoknak a fuvarozóknak a költsége, akik főúton szállítják árujukat. Egy december 1-jén megjelent kormányrendelet szerint a teherautókra a gyorsforgalmi utak után 4,3%-kal, az infláció mértékével megemelt díjat kell fizetni,

a főúton közlekedők esetében azonban ez 50%-kal fog emelkedni.

Nem a többletbevétel motiválta a kormányt, hanem az, hogy a megépített utak ne menjenek tönkre, a kamionok ne nyomják szét az új utakat, ráadásul az alsóbbrendű utakon naponta 3 millió ember szenved attól, hogy áruszállítás, teherforgalom zajlik tranzit jelleggel – hangsúlyozta Lázár János közlekedési és építésügyi miniszter.

A Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára viszont az RTL Híradónak nyilatkozva elmondta:

a vállalkozások egy része akár már idén fizetésképtelenné válhat

a jövő évtől életbe lépő, drasztikus útdíjemelés következtében. Egy, a napokban megjelent kormányrendelet értelmében az úthasználati díjak 50 százalékkal emelkednek.

Az intézkedés pontos pénzügyi hatásai egyelőre nem becsülhetők meg, mivel a hivatalos útdíjkalkulátor már hetekkel ezelőtt elérhetetlenné vált a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató honlapján. A szolgáltatás kiesése miatt a fuvarozócégek nem tudják kiszámítani, mekkora többletköltséget jelent majd számukra a díjemelés.

A Közlekedési Minisztériumot megkeresték az útdíjkalkulátor üzemzavarával kapcsolatban, ám a tárca egyelőre nem reagált a megkeresésre.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 01. Döntött a kormány: jön a díjemelés a főutakon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio