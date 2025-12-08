Olyan történhet a magyar árakkal, amire idén még nem volt példa – Az MNB alig várja a fordulatot

Egy év után először fordulhatott elő novemberben, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) inflációs célsávjába süllyedjen az infláció. 2026 elején pedig akár az is megtörténhet, hogy több hónapon keresztül a 2-4%-os sávban legyen az áremelkedési ütem, sőt néhány elemző szerint kettessel kezdődő árindexet is láthatunk. Ez pedig azt jelenti, hogy lassan elkezdheti mérlegelni a kamatcsökkentés lehetőségét a jegybank, bár az árrésstopok továbbra is bekavarnak, így a fenntarthatóság kérdéses.

Egy éve nem látott inflációs adat jöhet

Kedd reggel publikálja a KSH a novemberi inflációs adatot, ami a négy hónapja tartó 4,3%-on stagnálást követően kimozdulást mutathat a holtpontról. Méghozzá a szakértők szerint lefelé mozdulhat ki az áremelkedési ütem, így

tavaly november óta először fordulhat elő, hogy az MNB célsávjába csökken az infláció.

A Portfolio által megkérdezett szakemberek közül senki sem számít 4% feletti inflációs adatra. Az elemzők fele szerint épp a jegybanki célsáv felső szélén lehetett az áremelkedés, a többi előrejelzés ennél alacsonyabb, 3,7-3,9%-os értéket vetít előre.

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2025. nov. 2025. dec. 2026. dec. 2025. átlag 2026. átlag Árokszállási Z.–Balog-Béki M. MBH Bank 3,9 3,5 4,7 4,5 3,5 Becsey Zsolt Unicredit Bank 4,0 3,3 4,9 4,5 3,6 Béri Zsófia VIG Alapkezelő 4,0 3,5 4,8 4,5 4,0 Eppich Győző OTP Bank 3,9 3,3 3,9 4,5 3,4 Jobbágy Sándor Concorde 3,9 - - 4,5 3,8 Kiss Péter Amundi 3,8 3,6 4,0 4,5 3,3 Koncz Péter Századvég 4,0 3,6 4,3 4,5 3,8 Nyeste Orsolya Erste Bank 3,8 3,3 4,6 4,4 3,5 Palócz Éva Kopint-Tárki 4,0 3,7 4,0 4,5 3,8 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 4,0 3,6 5,5 4,5 4,5 Varga Zoltán Equilor 4,0 3,8 3,8 4,5 3,7 Virovácz Péter ING Bank 3,7 3,2 5,0 4,4 3,4 konszenzus (medián) 4,0 3,5 4,6 4,5 3,7 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

Alapvetően semleges hónap lehetett a november, csak kisebb mértékű havi árváltozásokkal – fogalmazott Nyeste Orsolya. Az Erste Bank elemzője szerint a járműüzemanyagárak enyhén csökkenhettek havi alapon, az élelmiszerárak stagnálhattak, emellett valószínűsíthető, hogy a piaci szolgáltatások esetében sem látunk majd nagyobb mértékű átárazásokat. Emellett az éves szintű infláció jelentősebb lassulását a tavalyról örökölt bázishatás segíti.

Az elmúlt hónapok oldalazása után novemberben már erőteljesebb lehetett a dezinfláció, amely folyamat a következő hónapokban továbbra is fennmaradhat – emelte ki Koncz Péter. A Századvég Konjunktúrakutató szakembere szerint a kedvező trend elsősorban az előző évi magas bázis és az árrésszabályozás, illetve az önkéntes árkorlátozó intézkedések együttes hatásának tudható be. Ezek együttes hatása az élelmiszer- és a szolgáltatásinfláció esetében is érezteti a hatását, amit az erősödő forintárfolyam tovább támogat.

Virovácz Péter szerint is látszólag nyugodt inflációs környezetről árulkodhat a novemberi adat, miközben

a felszín alatt továbbra is jelentős feszültségek húzódnak meg.

Az ING Bank elemzője havi alapon csökkenő élelmiszerárakkal, de emelkedő szeszes ital, dohányárakkal számol. Felfelé mozdíthatta az inflációt a ruházati cikkek áralakulása. A forint erősödése miatt a tartós fogyasztási cikkek deflációs hatásúak lehettek novemberben. A háztartási energia hozzáadhatott, míg az üzemanyagok fékezhették az általános átárazás mértékét. Végezetül a szolgáltatások esetében az ilyenkor megszokott alacsony pozitív egyhavi átárazással kalkulál. A kép tehát nagyon vegyes lesz, amely összességében stagnáló árszínvonalat eredményezhet.

Az előző hónaphoz képest 0,1%-kal emelkedhettek az árak novemberben – emelte ki Árokszállási Zoltán. Az MBH Bank elemzője szerint decemberben még tovább erősödhet az árréstop hatása, mivel a kormány kiterjesztette azt további élelmiszerekre, bár ez hatásában jóval kisebb lesz, mint a tavaszi árréstop intézkedések idején.

Úgy látjuk, hogy az élelmiszer keresztárazások néhány termékcsoportot leszámítva továbbra sem jelentősek. Az importintenzív cikkeknél egyre erősebben hat az árfolyam csatorna, így itt sem számítunk átárazásra. A szolgáltatások esetében van a legtöbb kérdőjel, azonban itt sem számítunk kiemelkedően erős átárazásra – vetítette előre Becsey Zsolt, az Unicredit Bank elemzője.

Az infláció várt mérséklődésében fontos szerepet játszanak a bázishatások, egy évvel korábban 0,5 százalékos volt a havi alapú index, most azonban ennél kisebb drágulásra számíthatunk – tette hozzá a fentiekhez Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő elemzője szerint a forint árfolyamának kérdése azért érdekes, mert az erősödés az árakban sokkal lassabban – és talán kisebb mértékben – jelenik meg, mint a gyengülés, hiszen az árak lefelé merevebbek, árakat jellemzően kevésbé hajlamosak csökkenteni a cégek, mint emelni. Szép lassan, fokozatosan viszont az erősödő forint hatása is azért megjelenik, ami az adminisztratív korlátokon kívül a leghatékonyabb eszköz az infláció fékezésére.

Akkor most indulhat a kamatvágás?

Az utóbbi hónapokban az MNB folyamatosan az óvatos és türelmes monetáris politika szükségességét hangoztatta, illetve azt emelte ki, hogy addig nem kerül szóba a kamatcsökkentés lehetősége, amíg nem csökken fenntartható módon a célsávba az infláció. Vagyis

a mostani egyszeri adat még biztosan kevés lesz ahhoz, hogy a jövő héten már lazítson a Monetáris Tanács.

Ráadásul az árrésstopok és más árkorlátozó intézkedések továbbra is csökkentik az áremelkedési ütemet, az MNB becslései szerint 1-1,5 százalékpontot tehet ki ez a hatás. Vagyis a mesterséges árkorlátozások kivezetésével számolva továbbra sem dőlhet hátra az MNB.

A csökkenő infláció ellenére fontos kiemelni, hogy még mindig van inflációs nyomás a gazdaságban

- szögezte le Koncz Péter. A Századvég elemzője szerint az élelmiszerek esetében a magas világpiaci árak hatásait valamelyest ellensúlyozni tudja az árrésszabályozás, ennek az esetleges kivezetése viszont ismét magasabb inflációt eredményezhet.

Az MNB novemberi inflációs előrejelzése 4 százalék feletti mutatót jelez, de a bizonytalansági sáv alja 3,4 százaléknál húzódik. Vagyis, ha az ING Bank előrejelzése helyesnek bizonyul, akkor a jegybank szeptemberi Inflációs jelentésében bemutatott novemberre várt infláció nem jelent számottevő meglepetést – emeli ki Virovácz Péter.

Az ING Bank szakértője szerint így aligha várhatjuk, hogy a jegybank rövid távon változtasson az attitűdjén. Már csak azért sem tűnik ez elképzelhetőnek, mert az infláció szerkezete továbbra is alátámaszthatja, hogy

olyan strukturális árnyomás van a magyar gazdaságban, amely indokolja a tartósan szigorú monetáris politikát.

Így Virovácz szerint akár jövő őszig fennmaradhat a 6,5%-os alapkamat, a jegybank várhatóan átnéz majd az első negyedév 2 százalékos inflációján is.

A következő időszakban várhatóan emelkedő reálkamatok tovább támogathatják a forintot, amennyiben a jegybank szigorú hozzáállásában nem történik változás

- tette hozzá a fentiekhez Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója.

A kérdés az, hogy mi az az inflációs szint, ami már a jegybankot lazításra tudja késztetni, hiszen a jövő év elején az infláció elérheti a jegybanki célt is – igaz, hogy csak átmenetileg – véli Regős Gábor. Szerinte

a kérdés az, hogy az első kamatcsökkentést a túl erőssé váló forint (erről talán egy 370 alatti árfolyamnál beszélhetünk) vagy az infláció kényszeríti majd ki.

