Jamie Dimon szerint olyan gyenge lett Európa, hogy az már Amerikát veszélyezteti
Jamie Dimon szerint olyan gyenge lett Európa, hogy az már Amerikát veszélyezteti

Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója szerint Európa gyengülése súlyos gazdasági kockázatot jelent az Egyesült Államok számára - számolt be a Bloomberg.

Jamie Dimon szombaton a Reagan Nemzeti Védelmi Fórumon arról beszélt, hogy Európának komoly gazdasági gondjai vannak, amelyek az Egyesült Államokra is visszaütnek. Szerinte bár a kontinens erős szociális rendszereket épített ki, ennek mellékhatásaként

elriasztotta a vállalkozásokat, a befektetéseket és az innovációt.

Úgy látja, ugyan vannak jelei a fordulatnak, de a helyzet továbbra is aggasztó.

A legnagyobb amerikai bank vezetője hosszú ideje hangsúlyozza, hogy a széttöredező Európa a világ egyik legsúlyosabb kihívása. Elismeri az euró bevezetésének és a béketörekvéseknek az érdemeit, ugyanakkor rámutat: a katonai kiadások visszafogása, valamint az uniós döntéshozatal nehézkessége egyre inkább veszélybe sodorja a kontinenst.

Dimon szerint, ha Európa szétesne, az az Egyesült Államokat érné a legfájdalmasabban, mivel minden szempontból kulcsfontosságú szövetségesről van szó, ideértve a közös értékrendet is. Úgy véli,

Washingtonnak hosszú távú stratégiát kell kialakítania Európa megerősítésére.

A JPMorgan eközben jelentősen növeli jelenlétét a nemzetbiztonsági szektorban. A bank októberben jelentette be, hogy a következő tíz évben 1500 milliárd dollárt irányít az amerikai gazdasági biztonságot erősítő ágazatokba. A program négy fő területre összpontosít: az ellátási láncokra és a fejlett gyártásra, a védelmi és űriparra, az energiafüggetlenségre, valamint a stratégiai technológiákra.

Dimon külön méltatta a Trump-kormányzat erőfeszítéseit a bürokrácia visszaszorítására. Úgy fogalmazott: "Egyértelmű, hogy ez a kormányzat fejszét akar vágni abba a bürokráciába, amely visszafogta Amerikát. Ez jó dolog, és meg tudjuk csinálni úgy, hogy közben továbbra is biztonságban maradunk."

