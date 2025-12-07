  • Megjelenítés
Legidősebb fia szerint Trump kihátrálhat az ukrán háborúból
Globál

Legidősebb fia szerint Trump kihátrálhat az ukrán háborúból

Portfolio
Donald Trump legidősebb fia egy közel-keleti konferencián arról beszélt, hogy apja, az amerikai elnök akár ki is hátrálhat az ukrajnai háborúból - tudósított a The Guardian. Donald Trump Jr. élesen bírálta az ukrán vezetést és az elhúzódó harcokat.

Trump Jr.-nak nincs hivatalos szerepe apja kormányzatában, de a MAGA-mozgalom egyik meghatározó alakjának számít. Megszólalása jól tükrözi, mennyire ellenszenvesnek tartják Trump csapatának egyes tagjai az ukrán kormányt – ráadásul éppen akkor, amikor az amerikai tárgyalódelegáció területi engedményekre próbálja rávenni Kijevet.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a Kreml: Donald Trump legújabb ajánlata tökéletesen megfelel Oroszországnak

Trump Jr. szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azért húzza a háborút, mert tudja, hogy annak lezárulta után soha nem tudna választást nyerni. Azt is állította, hogy Zelenszkij a baloldal szemében szinte istenség, miközben szerinte Ukrajna jóval korruptabb Oroszországnál.

Bírálta Kaja Kallast, az EU külügyi főképviselőjeként emlegetett észt politikust is, mondván: az európai szankciók nem működnek, csak felhajtották az olaj árát, amelyből Oroszország finanszírozni tudja a háborúját. Az európai stratégiát így jellemezte: "

Megvárjuk, amíg Oroszország csődbe megy – ez nem terv.

Még több Globál

Kimondta a katolikus egyház: nemhogy pappá, diakónussá sem szentelhetők a nők

Rablótámadás és tömeges sérülés a londoni repülőtéren, kivonultak a fegyveres egységek

Súlyos csapást szenvedett el az éjjel Ukrajna, 77 ukrán drónt lőttek le az oroszok - Háborús híreink vasárnap

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos csapást szenvedett el az éjjel Ukrajna, 77 ukrán drónt lőttek le az oroszok - Háborús híreink vasárnap

Elmondása szerint a 2022-es választási kampány során mindössze három olyan emberrel találkozott, aki a tíz legfontosabb ügy közé sorolta az ukrajnai háborút. Szerinte Amerikára a fentanilt szállító venezuelai hajók "sokkal közvetlenebb veszélyt jelentenek, mint bármi, ami Ukrajnában vagy Oroszországban történik".

Trump Jr. – bizonyítékok bemutatása nélkül – azt állította, hogy idén nyáron Monacóban egyetlen nap alatt azt tapasztalta: a szuperautók, a Bugattik és a Ferrarik nagyjából felének ukrán rendszáma volt. "Gondolják, hogy ezt Ukrajnában keresték meg?" – tette fel a kérdést.

Szerinte a gazdagok elmenekültek, és harcolni hagyták azokat, akiket addig parasztoknak tartottak.

"Nem volt okuk abbahagyni, amíg jött a pénz, és lophattak – senki nem ellenőrzött semmit, így nem volt miért békét kötni."

Arra a kérdésre, hogy apja – aki azzal kampányol, hogy békét teremt Ukrajnában – egyszerűen otthagyná-e az egész konfliktust, Trump Jr. azt válaszolta: lehet, hogy igen. Hozzátette, hogy apja a politika egyik legkiszámíthatatlanabb szereplője. Kijelentette:

Amerika nem lesz többé "a hülye a csekkfüzettel".

Tavaszi videóinterjúnk Donald Trump Jr.-ral:

Kapcsolódó cikkünk

Exkluzív interjú Donald Trump Jr.-ral: "A kormányok és a magánszektor összekapcsolása a feladatom"

Címlapkép forrása: Marcus Ingram/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
A háború egyik legnagyobb légicsapását hajtotta végre Oroszország, ebből nehéz lesz felállni
Váratlanul gáláns ajánlat érkezett Washingtonból: százszámra érkezhetnek az amerikai páncélosok az orosz határra
Akkora támadást indított Moszkva, hogy riadóztatták a NATO vadászgépeit – Ha így folytatják, nukleáris katasztrófa fenyeget?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility