Legidősebb fia szerint Trump kihátrálhat az ukrán háborúból

Trump Jr.-nak nincs hivatalos szerepe apja kormányzatában, de a MAGA-mozgalom egyik meghatározó alakjának számít. Megszólalása jól tükrözi, mennyire ellenszenvesnek tartják Trump csapatának egyes tagjai az ukrán kormányt – ráadásul éppen akkor, amikor az amerikai tárgyalódelegáció területi engedményekre próbálja rávenni Kijevet.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 07. Megszólalt a Kreml: Donald Trump legújabb ajánlata tökéletesen megfelel Oroszországnak

Trump Jr. szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azért húzza a háborút, mert tudja, hogy annak lezárulta után soha nem tudna választást nyerni. Azt is állította, hogy Zelenszkij a baloldal szemében szinte istenség, miközben szerinte Ukrajna jóval korruptabb Oroszországnál.

Bírálta Kaja Kallast, az EU külügyi főképviselőjeként emlegetett észt politikust is, mondván: az európai szankciók nem működnek, csak felhajtották az olaj árát, amelyből Oroszország finanszírozni tudja a háborúját. Az európai stratégiát így jellemezte: "

Megvárjuk, amíg Oroszország csődbe megy – ez nem terv.

Elmondása szerint a 2022-es választási kampány során mindössze három olyan emberrel találkozott, aki a tíz legfontosabb ügy közé sorolta az ukrajnai háborút. Szerinte Amerikára a fentanilt szállító venezuelai hajók "sokkal közvetlenebb veszélyt jelentenek, mint bármi, ami Ukrajnában vagy Oroszországban történik".

Trump Jr. – bizonyítékok bemutatása nélkül – azt állította, hogy idén nyáron Monacóban egyetlen nap alatt azt tapasztalta: a szuperautók, a Bugattik és a Ferrarik nagyjából felének ukrán rendszáma volt. "Gondolják, hogy ezt Ukrajnában keresték meg?" – tette fel a kérdést.

Szerinte a gazdagok elmenekültek, és harcolni hagyták azokat, akiket addig parasztoknak tartottak.

"Nem volt okuk abbahagyni, amíg jött a pénz, és lophattak – senki nem ellenőrzött semmit, így nem volt miért békét kötni."

Arra a kérdésre, hogy apja – aki azzal kampányol, hogy békét teremt Ukrajnában – egyszerűen otthagyná-e az egész konfliktust, Trump Jr. azt válaszolta: lehet, hogy igen. Hozzátette, hogy apja a politika egyik legkiszámíthatatlanabb szereplője. Kijelentette:

Amerika nem lesz többé "a hülye a csekkfüzettel".

Tavaszi videóinterjúnk Donald Trump Jr.-ral:

Címlapkép forrása: Marcus Ingram/Getty Images