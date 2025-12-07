  • Megjelenítés
Megszólalt Orbán Viktor a repülőgépen: elárulta, mi az a négy dolog, amiről most tárgyal
Megszólalt Orbán Viktor a repülőgépen: elárulta, mi az a négy dolog, amiről most tárgyal

MTI
Törökországgal minden évben áttekintjük a legfontosabb kérdéseket, a mostani tárgyalások négy fő pontja a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia - mondta Orbán Viktor az Isztambulba tartó kormánygép fedélzetén a Patrióta újságírójának.

A miniszterelnök a Patrióta YouTube csatornáján közzétett videóban hozzátette, mivel Törökország nem tagja az Európai Uniónak, ki kellett építeni egy kapcsolattartási rendet. Minden évben egyszer egy legmagasabb szintű stratégiai tanácsülésre kerül sor, ami együttes kormányülésnek felel meg.

Orbán Viktor kiemelte, hogy Törökország közel százmilliós lélekszámával regionális nagyhatalom és a találkozókon lehetősége van Erdogan elnökkel több órán keresztül áttekinteni "egyébként barátokként" az európai és az eurázsiai helyzetet.

A rendszeres találkozások bevezetésekor célként tűztük ki, hogy megduplázzuk az országaink közötti 2-2,5 milliárd eurós forgalmat, most 4,5-5 milliárd között vagyunk.

Törökök jelentek meg a magyar gazdaságban és a magyar jelenlét is megnőtt a török gazdaságban - ismertette a miniszterelnök.

A miniszterelnök egyebek mellett szólt arról is, hogy a háború rendkívüli mértékben

megnövelte a Török Áramlat jelentőségét, mert csak ezen a vezetéken keresztül jön olcsóbb orosz gáz Magyarországra.

Orbán Viktor elmondta: a törökök minden békéltetési kísérletben benne voltak és a magyarokkal együtt tudják, hogy a háborún csak veszíthetnek, így a két ország gyakran működik együtt a béketeremtés ügyében.

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy az elmúlt négy évben csak nekik sikerült több fontos megállapodást tető alá hozni, például ukrán gabonát eljuttatni Afrikába.

