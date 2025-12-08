  • Megjelenítés
Ennyi volt a béke: úgy néz ki, feléledt a Trump által egyszer már lezárt háború
Ennyi volt a béke: úgy néz ki, feléledt a Trump által egyszer már lezárt háború

Thaiföld légicsapásokat hajtott végre a kambodzsai határ mentén, miután a két ország kölcsönösen egymást vádolta a Donald Trump amerikai elnök közvetítésével létrejött tűzszüneti megállapodás megsértésével – írja a Reuters.

A legkeletibb, Ubon Ratchathani tartományban két térségben is újabb összecsapások robbantak ki. A harcokban legalább egy thai katona életét vesztette, négyen pedig megsebesültek – áll a thai hadsereg közleményében.

A thai fél szerint egységeik kambodzsai tűz alá kerültek, ezért válaszul repülőgépekkel több térségben is katonai célpontokat támadtak.

Kambodzsa védelmi minisztériuma ezzel szemben azt állítja, hogy a thai hadsereg hajnalban két helyszínen is támadást indított állásaik ellen, miután napokig provokálta őket. Phnom Penh szerint a kambodzsai csapatok nem viszonozták a tüzet. Thaiföld ugyanakkor azt állítja, hogy a kambodzsai erők BM-21 rakétákat lőttek ki thai polgári területekre, bár áldozatokról nem érkezett jelentés.

A határvita júliusban ötnapos fegyveres konfliktussá fajult.

Ezt végül Anwar Ibrahim maláj miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közvetítésével sikerült tűzszünettel lezárni. Októberben Kuala Lumpurban kibővített békemegállapodást is aláírtak. A júliusi harcokban legalább 48-an vesztették életüket, és mintegy 300 ezren kényszerültek elhagyni otthonukat.

Thaiföld múlt hónapban felfüggesztette a tűzszüneti megállapodás végrehajtását, miután egy taposóakna megsebesítette egyik katonáját.

Hun Szen, Kambodzsa befolyásos volt miniszterelnöke – aki a jelenlegi kormányfő, Hun Manet apja – a Facebookon agresszornak nevezte a thai katonákat. Szerinte céljuk, hogy válaszcsapásra provokálják Kambodzsát. Egyúttal visszafogottságra intette a kambodzsai erőket.

Thaiföldön négy határ menti körzetből több mint 385 ezer civilt evakuálnak. Közülük mintegy 35 ezren már ideiglenes menedékhelyeken tartózkodnak.

A két ország több mint egy évszázada vitatkozik a 817 kilométer hosszú közös határ egyes szakaszainak hovatartozásáról. A feszültség időről időre fegyveres összetűzésekbe torkollik, idén július előtt legutóbb 2011-ben váltottak egymással tüzet.

Címlapkép forrása: Adri Salido/Anadolu via Getty Images

