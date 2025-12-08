  • Megjelenítés
Fontos bejelentést tett az osztrák Lidl
Fontos bejelentést tett az osztrák Lidl

A Lidl Ausztria bejelentette, hogy év végéig 20 elektromos teherautóra bővíti szállítási flottáját, és 2030-ra teljesen kibocsátásmentessé kívánja tenni teljes bolthálózatának ellátását - írja az ESM kiskereskedelmi szakportál.

November 24-én nyílt meg az új töltőpark a Lidl laakircheni logisztikai központjában, amely az ellátási láncban működő elektromos járművek kiszolgálását biztosítja.

A kiskereskedelmi lánc a Mercedes-szel együttműködve vezeti be az 'eActros 600' típusú teherautókat az új kibocsátásmentes ellátórendszerbe. A 44 tonnás járművek akár 22 tonna rakomány szállítására képesek, és

egy feltöltéssel 500 kilométeres hatótávolságot érhetnek el.

Az eActros 600 három akkumulátorcsomaggal rendelkezik, amelyek együttes kapacitása 621 kWh, valamint két elektromos motorral, amelyek 400 kWh teljesítményt biztosítanak. A járművek töltöttsége a Megawatt Charging System (MCS) segítségével 20%-ról 80%-ra körülbelül 30 perc alatt növelhető.

A Lidl Ausztria 2024-ben kezdte integrálni az elektromos járműveket a napi logisztikai műveleteibe. A vállalat állítása szerint ezeket kizárólag megújuló energiával működteti, többek között a logisztikai központokban elhelyezett napelemek segítségével.

A kiskereskedő várakozásai szerint az éves CO2-kibocsátás körülbelül 90%-kal csökken, amint az összes szállítójárművet elektromos teherautókra cserélik.

A kiskereskedő 2027-ig tervezi az elektromos járművek használatának további bővítését az üzletek ellátására a großebersdorfi logisztikai központjában.

Címlapkép forrása: Shutterstock

