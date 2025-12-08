Véget ér a példátlan küldetés: elindult utolsó útjára a világ egyik legnagyobb hadihajója

Az USS Nimitz (CVN-68), az amerikai haditengerészet legidősebb, még szolgálatban álló repülőgép-hordozója megkezdte utolsó útját. A hajó elhagyta Pearl Harbort, és a kontinentális Egyesült Államok felé tart: először San Diegóban áll meg, majd onnan a washingtoni Bremertonba hajózik, ahol 2026-ban megkezdődik a szolgálatból való kivonás folyamata.

A Nimitz-osztályú hordozók névadó egysége idén márciusban indult utolsó harci bevetésére.

Ezt követően az Indo-csendes-óceáni térségben, a Dél-kínai-tengeren teljesített szolgálatot. Később a Közel-Keletre vezényelték az iráni–izraeli rakétacsapások idején kialakult feszült helyzet miatt, ahol az USS Carl Vinson (CVN-70) repülőgép-hordozót váltotta fel.

A hajót 1968-ban kezdték építeni, és 1975-ben állították hadrendbe, vagyis több mint fél évszázada szolgálja az amerikai haditengerészetet. Ez idő alatt számos hadműveletben vett részt, többek között az 1980-as Saskarom hadműveletben, az 1999-es Sivatagi Róka akcióban és a 2003-as iraki háborúban.

A Nimitz helyét az új, Gerald R. Ford-osztályú USS John F. Kennedy (CVN-79) veszi majd át, amelyet azonban a tervek szerint csak 2027-ben állítanak hadrendbe. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok nagyjából két éven át mindössze tíz repülőgép-hordozóval rendelkezik majd – ami a jelenlegi világpolitikai feszültségek, különösen a Tajvan körüli helyzet fényében stratégiai szempontból kedvezőtlen.

A címlapkép illusztráció, azon a USS Carl Vinson látható. Címlapkép forrása: Getty Images