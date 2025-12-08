  • Megjelenítés
Véget ér a példátlan küldetés: elindult utolsó útjára a világ egyik legnagyobb hadihajója
Globál

Véget ér a példátlan küldetés: elindult utolsó útjára a világ egyik legnagyobb hadihajója

Portfolio
Az USS Nimitz (CVN-68), az amerikai haditengerészet legidősebb repülőgép-hordozója megkezdte utolsó útját: Pearl Harborból a kontinentális Egyesült Államok felé tart, hogy 2026-ban megkezdjék kivonását a hadrendből - jelentette a Defence Express.

Az USS Nimitz (CVN-68), az amerikai haditengerészet legidősebb, még szolgálatban álló repülőgép-hordozója megkezdte utolsó útját. A hajó elhagyta Pearl Harbort, és a kontinentális Egyesült Államok felé tart: először San Diegóban áll meg, majd onnan a washingtoni Bremertonba hajózik, ahol 2026-ban megkezdődik a szolgálatból való kivonás folyamata.

A Nimitz-osztályú hordozók névadó egysége idén márciusban indult utolsó harci bevetésére.

Ezt követően az Indo-csendes-óceáni térségben, a Dél-kínai-tengeren teljesített szolgálatot. Később a Közel-Keletre vezényelték az iráni–izraeli rakétacsapások idején kialakult feszült helyzet miatt, ahol az USS Carl Vinson (CVN-70) repülőgép-hordozót váltotta fel.

A hajót 1968-ban kezdték építeni, és 1975-ben állították hadrendbe, vagyis több mint fél évszázada szolgálja az amerikai haditengerészetet. Ez idő alatt számos hadműveletben vett részt, többek között az 1980-as Saskarom hadműveletben, az 1999-es Sivatagi Róka akcióban és a 2003-as iraki háborúban.

Még több Globál

Tragikus katasztrófa Indonéziában, már csaknem ezer halottról tudnak

Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

Ates: durva trükkel kozmetikázza veszteségeit az orosz hadsereg

A Nimitz helyét az új, Gerald R. Ford-osztályú USS John F. Kennedy (CVN-79) veszi majd át, amelyet azonban a tervek szerint csak 2027-ben állítanak hadrendbe. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok nagyjából két éven át mindössze tíz repülőgép-hordozóval rendelkezik majd – ami a jelenlegi világpolitikai feszültségek, különösen a Tajvan körüli helyzet fényében stratégiai szempontból kedvezőtlen.

Kapcsolódó cikkünk

Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció, azon a USS Carl Vinson látható. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Valaki el tudja magyarázni, mi a fene folyik a magyar gazdaságban?
Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn
Felvételek: hajszálpontos orosz csapás érte a létfontosságú gátat, 90 millió köbméter víz sorsa a tét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility